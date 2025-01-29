Местами ожидаются слабые метели

29 января 2025, 06:00, ИА Амител

Следы на снегу / Фото: Екатерина Смолихина, amic.ru

В Алтайском крае 29 января ожидается небольшой, местами умеренный снег. Об этом рассказали синоптики регионального Гидрометцентра.

Температура по краю составит -5...-10 градусов. Местами обещают слабые метели. Дороги местами скует гололедица.

Ветер подует юго-восточный, 3-8 м/с, местами порывы до 14 м/с.

В Барнауле столбики термометров покажут -8...-10 градусов. Также ожидается небольшой снег. На дорогах местами гололедица.

Ветер также юго-восточный, 3-8 м/с.