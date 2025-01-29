Небольшой снег припорошит Алтайский край 29 января
Местами ожидаются слабые метели
29 января 2025, 06:00, ИА Амител
Следы на снегу / Фото: Екатерина Смолихина, amic.ru
В Алтайском крае 29 января ожидается небольшой, местами умеренный снег. Об этом рассказали синоптики регионального Гидрометцентра.
Температура по краю составит -5...-10 градусов. Местами обещают слабые метели. Дороги местами скует гололедица.
Ветер подует юго-восточный, 3-8 м/с, местами порывы до 14 м/с.
В Барнауле столбики термометров покажут -8...-10 градусов. Также ожидается небольшой снег. На дорогах местами гололедица.
Ветер также юго-восточный, 3-8 м/с.
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