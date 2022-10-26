12-этажную свечку построят на месте заброшенного дома-долгостроя на Потоке

Барнаульский застройщик разморозил площадку на Потоке, где ещё в 2018 году планировал построить четырёхэтажный дом. Для здания был подготовлен фундамент, но потом работы замерли. Теперь же инвестор планирует возвести 12-этажный ЖК.

Площадка с историей

Строительная компания «Западное» 10 октября 2022 года получила разрешение на строительство ЖК на ул. Смирнова, 94. Документ действителен до января 2025 года. За это время девелопер должен возвести 12-этажный дом. Проект ЖК презентовали на градостроительном совете весной 2021 года.

ЖК на ул. Смирнова, 94а / Фото: «Архилайн»

Согласно эскизам, в здании будет 124 квартиры (их площадь — от 26 до 72 квадратных метров). Во дворе разместят спортивную и детскую площадки, зоны отдыха, а также парковку на 41 машино-место.

Участок на ул. Смирнова застройщик начал осваивать ещё в 2018 году. Компания анонсировала строительство одноподъездного трёхэтажного ЖК «Мандарин». При этом застройщик изначально заявил, что у ЖК вырастет этажность.

Дело в том, что в 2018 году генплан разрешал строительство на участке здания не выше четырёх уровней. Компания планировала, что после принятия нового генплана (его утвердили в августе 2019 года) получит разрешение на строительство 12-этажного ЖК.

ЖК на ул. Смирнова, 94а / Фото: «Архилайн»

Однако при согласовании документации возникли сложности, и стройка замерла на стадии котлована. Застройщик неоднократно жаловался, что за долги по предыдущему объекту судебные приставы запрещали продавать квартиры в ЖК «Мандарин». Запрет сняли в 2020 году, а в 2021-м инвестор представил проект «подросшего» ЖК.

Интересно, что сейчас, по данным «Дом.РФ», в ЖК «Мандарин» (на сайте указана документация к четырёхэтажному ЖК) распродано 19% квартир.

Строительный бум

С января по октябрь 2022 года застройщики Барнаула получили 19 разрешений на строительство домов. Так, уже скоро начнутся работы на ул. Молодёжной, 21а, где компания «Локомотив» (принадлежит бизнесмену Евгению Ракшину) возведёт 14-этажный дом. В доме запроектировали 43 квартиры свободных планировок. Площадь объектов будет от 49 квадратных метров («евродвушки») до 233 (пентхаусы).

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Также разрешение на строительство дома на ул. Короленко, 86, получила компания «МеридианСтрой». Здесь возведут разноэтажный дом — у него будет 7-8 этажей. ЖК рассчитан на 63 квартиры, в которых смогут проживать 223 человека. Квартирография представлена «евродвушками», «евротрёшками» и «еврочетырёшками».

На ул. Солнечная Поляна, 65, продолжится строительство ЖК «Шотландия». Компания «Союз» уже взводит в квартале 2036 два многоквартирных дома и скоро приступит к третьему.