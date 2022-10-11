Элитный дом с часами начали строить на месте ветхой двухэтажки в центре Барнаула

На ул. Короленко в Барнауле начали подготовку к строительству элитного ЖК. Несколько дней назад на участке снесли двухэтажный дом, сейчас на территории работает спецтехника. О планах по развитию этой площадки стало известно весной 2022 года: тогда на обсуждение градсовета представили проект будущего ЖК.

Каким будет дом?

Здание на ул. Короленко, 86, будет разноэтажным: в доме предполагается 7-8 этажей. ЖК рассчитан на 63 квартиры, в которых смогут проживать 223 человека. Квартирография представлена «евродвушками», «евротрёшками» и «еврочетырёшками».

Проект ЖК на ул. Короленко, 86 / Фото: «Алтайгражданпроект»

В крупногабаритных квартирах предусмотрено несколько санузлов. На первом этаже дома разместят общественные помещения. Под двором запроектирована парковка на 70 машино-мест. Особенностью дома станут часы, которые планируют установить на угловой башне.

Заказчиком проекта выступает ООО «Доверие», связанное со строительной компанией «ПакПластика». Вместе с проектом ЖК инвестор представил и план развития квартала в границах ул. Пролетарской, Короленко, пр. Красноармейского и Социалистического.

Дом на ул. Короленко, 86, в 2020 году / Фото: «Яндекс.Карты»

Согласно документу, в микрорайоне предполагается строительство школы на 250 мест и двух детских садов по 230 мест каждый, 14 новых жилых домов и пяти административных объектов. Все они появятся на месте ветхих и аварийных зданий.

Снос ветхого здания на ул. Короленко, 86 / Фото: amic.ru

Популярный район

Количество новых ЖК в центре Барнаула на месте аварийных и частных домов ежегодно растёт. Компания «Союз» планирует возводить объекты на ул. Пролетарской, 121, на пересечении пер. Радищева и ул. Никитина, которые ранее занимали аварийные строения.

На пересечении ул. Партизанской и пер. Ядринцева компания «Алгоритм» в ближайшее время начнёт застройку квартала. Девелопер уже успешно представил проект ЖК на градсовете.

Новости

Недвижимость Элитный дом с часами и подземной парковкой построят в историческом центре Барнаула

На ул. Чкалова, 58, планирует работать компания «Строительная перспектива». Девелопер приобрёл землю на торгах в сентябре 2022 года. Эта же компания сейчас расчищает площадку на пересечении ул. Кирова и пер. Ядринцева. Инвестор постепенно выкупает частные дома, увеличивая площадь территории, но к строительству приступать не спешит: по словам руководителя компании Андрея Комякова, этот участок готовится на будущее.