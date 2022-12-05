Алтайский производитель свинины купил землю в центре Красноярска на месте скандально известного автоцентра

В Красноярске на торгах продали участок обанкротившейся ПКФ «Крепость», которая находится неподалёку от ЖК Scandis и дилерских автоцентров. Как сообщает НГС24, её приобрёл владелец агропромышленной компании «Митпром» в Алтайском крае Сергей Рогачев.

На торгах за участок площадью 15,9 тысячи квадратных метров на улице Малиновского и стоящее здесь же здание 1,3 тысячи кв. м. компания «Банкротфорум», принадлежащая Рогачеву, отдала 123,75 млн рублей. Именно с ним и заключат договор купли-продажи, следует из карточки «Крепости» в реестре банкротств. Отметим, что по новому генплану Красноярска участок находится в зоне смешанной многоэтажной общественно-деловой и жилой застройки. Предположительно, участок застроят жильём и офисами.

Алтайская компания бизнесмена занимается производством свинины. Выручка в 2021 году — 3,5 млрд рублей, а чистая прибыль — 429 млн. Также у него есть доля 50% в заводе фасадных панелей «ТД ЛТМ» в Обнинске Калужской области (выручка — 755,5 миллиона, чистая прибыль — 165,1 миллиона). Также Рогачев был соучредителем юридических компаний «РКТ» и «Элиткомплект» в Москве, «Инвестдевелопмент» в Подмосковье, которая занималась недвижимостью.

Отметим, что ГК «Крепость», принадлежащая Александру Кангуну, была официальным дилером «Тойоты» и «Лексуса». Проблемы у неё начались в 2018 году, когда импортёр «Тойота Мотор» расторг с ней дилерские договоры.

Клиенты обвиняли компанию в том, что она заключала договоры предзаказа, но не поставляла оплаченные машины. Организации Кангуна обанкротились одна за другой, общий долг холдинга превышал 1,5 миллиарда рублей. Позднее было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 201 УК РФ — пострадавшими числились 187 клиентов компаний, а общая сумма ущерба превысила 414 миллионов рублей.