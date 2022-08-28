Что за дом с песочницей продают в Новоалтайске за 100 млн с адресом «площадь Вечного Огня»?

Фото: avito.ru

Дом площадью 180 кв. метров предлагают купить в частном секторе в Новоалтайске. Двухэтажное здание находится на участке пять соток. Цена за «квадрат» равняется баснословным 555 550 рублям.

Напомним, что самая высокая цена за квадратный метр в продаваемых в августе 2022 года загородных домах Алтайского края равняется 353 077 рублям.

В доме пять комнат, он построен из газоблоков, автор объявления пишет, что в жилье проведён современный дорогой дизайнерский ремонт. Комнаты обставлены современной техникой.

Есть большая баня, просторный гараж. Садовые деревья и кустарники плодоносят. Отдельно продавец отмечает, что во дворе есть даже песочница для детей. Усадьба огорожена высоким забором. Вокруг «природа шикарная, много места, чтобы гулять со своими любимыми питомцами».

Почему-то в качестве адреса продаваемого объекта указана новоалтайская площадь Вечного Огня, где располагается мемориальный комплекс и нет никаких зданий. А на прилегающих улицах находятся администрации города и района, но нет никакого частного сектора.

Напомним, что в Барнауле выставили на продажу помещения бывшего магазина «Под шпилем».