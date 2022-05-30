«Горячий источник проблем». Градсовет запретил строить 16-этажку в частном секторе Барнаула

Проект ЖК на ул. Смирнова, 27 / Фото: творческая мастерская «Призма»

16-этажный многоквартирный дом планируют возвести на пересечении ул. Смирнова и Северо-Западной. Проект здания презентовали на градостроительном совете, члены которого отметили: дом неплохой, но возводить его на выбранной девелопером площадке нельзя. Дело в том, что рядом располагается частный сектор, жители которого категорически против высотного строительства и ради сохранения своих посёлков они даже выходили на митинги.

Каким будет ЖК?

16-этажный дом запроектирован на ул. Смирнова, 27. В нём предусмотрено 143 квартиры, в которых, по расчётам проектировщиков, смогут проживать 233 человека. На каждом этаже девять квартир — студии, малогабаритные «двушки» и «трёшки». Подземная автостоянка рассчитана на 33 машино-места.

«По расчёту должно быть 40 машино-мест, на участке — 8 мест. Всего 41. Парковки для постоянного хранения автомобилей размещены на участке, а гостевые — в границах «красных линий», — отметила автор проекта, архитектор Елена Булавина.

Фасады дома выполнены в светлых и тёмных тонах. Цветовое решение дома, по словам архитектора, выбрано с учётом сложившейся застройки.

Проект ЖК на ул. Смирнова, 27 / Фото: творческая мастерская «Призма»

На участке, кроме дома, построят детский игровой комплекс, а на плоской кровле сооружения, которое является съездом на подземную парковку, предусмотрена площадка с уличными тренажёрами.

На скатной части этой кровли запроектированы ступени-террасы с озеленением, где могут собираться подростки и школьники. Часть кровли, по словам Елены Булавиной, возможно использовать под горку как в летнее, так и зимнее время.

Решение современное, но спорное

Члены градсовета обратили внимание на необычную планировку первого уровня дома. Основной вход предполагается со двора здания, откуда жильцы попадут к лифту со сквозным открыванием дверей и лестнице. Вход с центральной улицы возможен только к лифту. Это решение эксперты раскритиковали. По мнению председателя комитета по строительству, архитектуре и развитию Барнаула Антона Воробьёва, отсутствие доступа к лестнице с центрального входа может доставить жителям неудобства.

— А если лифт будет занят? Стоять и ждать, пока лифт придёт на первый этаж? — спросил чиновник. — Когда вы приходите на первый этаж, вы вызываете лифт и ждёте, он приходит в порядке очереди. Вы можете подъехать к другому входу и идти по лестнице. Можно рассмотреть и возможность двери. Но наиболее современное решение вот такое, — ответил автор.

Проект ЖК на ул. Смирнова, 27 / Фото: творческая мастерская «Призма»

Также Антон Воробьёв обратил внимание, что комнаты квартир примыкают к лифту. Это решение опять же может показаться неудобным будущим жильцам, поэтому он предложил сделать лифтовой холл. Кроме того, по мнению чиновника, в доме слишком много малогабаритных помещений, поэтому вместо трёх студий, по его мнению, лучше сделать две однокомнатные квартиры.

Не напрасные опасения

Однако наибольшие споры во время обсуждения проекта коснулись его расположения. Дело в том, что его планируют возвести в «посёлке» Северо-Западном (или микрорайон Западный — частный сектор в границах ул. 80-й Гвардейской Дивизии и ул. 3-й Речной). Его жители (как и собственники домов в посёлках Осипенко, Мирный и некоторых других кварталов Железнодорожного и Ленинского районов) весной 2021 года обнаружили, что в генплане от 2019 года в их посёлках разрешено строить многоэтажные дома.

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Прочее Сотни барнаульцев вышли на митинг против застройки частного сектора

Барнаульцы неоднократно выходили на пикеты, однако чиновники объяснили: вернуть запрет на возведение высоток можно лишь при очередном изменении генплана. Сделать это планируют в 2023 году, а пока город совместно с московским институтом «Гипрогор» работает над корректировками документа.

По мнению Елены Булавиной, высотка не помешает частному сектору, зато украсит ул. Смирнова:

«Участок, где планируется построить дом, примыкает к частным и многоквартирным домам. Сейчас участок свободен от застройки. Если мы проанализируем это место в городе, то видно, что по ул. Смирнова застройка многоэтажными домами ведётся лишь с одной стороны, а на ул. Северо-Западную, которая является магистральной, выходит непрезентабельный частный сектор».

Если жильцы частных домов будут против строительства, то застройщик даже готов заменить соседям развалившиеся заборы на современные из штакетника, «чтобы они не волновались за свои огороды».

Однако эксперты отметили, что это не решит проблему, а лишь усугубит её. Тем более что на ул. Смирнова есть два дома (№ 25 и 31), которые были построены более десяти лет назад, признаны самостроями, но так и не были снесены.

«У нас от посёлка Осипенко четыре тысячи заявлений на изменение генплана. От жителей этой части ул. Смирнова заявлений нет, но есть от всех остальных. К самому дому вопросов нет. <...> Но если мы сделаем проект планировки большого участка, жители нас не поддержат. По поводу двух пятиэтажек на ул. Смирнова полгорода считают, что это незаконно. Я категорически против размещения данного дома здесь», — отметил депутат Барнаульской гордумы Евгений Носенко.

Опасность нового конфликта

Однако некоторые члены комиссии всё-таки высказались за строительство дома на ул. Смирнова. По мнению исполнительного директора Союза архитекторов и проектировщиков Западной Сибири Сергея Шадрина, частный сектор в Барнауле неизбежно когда-нибудь займут другие дома.

«Если думать о будущем, то урбанизация неизбежна, а мы будем слушать жителей ближайших домов, которые живут не в очень хороших условиях. Это же не коттеджный посёлок, просто так сложилось. Если думать о будущем, можно согласиться с таким решением. Это может дать толчок к развитию этого района, другие заказчики смогут сюда пойти, выкупать землю, делать проекты планировок», — отметил он.

Однако поддержки среди коллег он не нашёл. Замдиректора «Архитектуры города Барнаула» Сергей Боженко отметил, что проект разработан без учёта сложившейся градостроительной ситуации.

«Если справа и слева стоят многоэтажные дома, надо думать об ансамбле, не просто „насыпать“ объекты как попало, а по линии застройки. Тогда масса проблем снимается», — сказал он.

Евгений Носенко обратил внимание, что возведение дома может вновь всколыхнуть барнаульцев, которые снова выйдут на улицы и будут требовать как отмены строительства, так и скорейших изменений в генплан.

«Мы проводили встречи на месте с жителями. Как Ленин на броневике „сидят“, ждут. Чего ждут? Мы им пообещали, что будет изменён генплан. Первый вариант — вернуть Ж-4 для всей зоны. „Гипрогор“ такого же мнения. Пятиэтажки рядом — это неожиданно возникшие малосемейки на базе частных домов. Это очередной горячий источник проблем. Либо нужно ждать генплана, либо делать проект планировки территории и как-то пытаться обосновать жителям цельную концепцию», — предложил он.

В результате комиссия решила отправить проект на переработку с учётом всех прозвучавших замечаний.