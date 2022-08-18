Мишустин бессрочно продлил программу «Сельской ипотеки»

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин объявил о решении бессрочно продлить программу льготного кредитования «Сельская ипотека» по ставке в 3%. Об этом сообщает ТАСС.

«Хочу сказать еще об одном решении — о продлении „Сельской ипотеки“. Эта программа должна была закончиться в текущем году. Но теперь срок ее действия не будет ограничен. Жители села смогут оформлять кредиты, чтобы купить или построить свой дом, не опасаясь, что не успеют до завершения программы. При этом ставка останется прежней — не выше 3%», — сообщил премьер, выступая в четверг на пленарном заседании форума «Среда для жизни».

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Напомним, что программа работает с 2020 года. Ставку по сельской ипотеке субсидирует государство по программе «Комплексное развитие сельских территорий». Взять этот льготный кредит можно как под 2,7% при условии добровольного страхования жизни и здоровья, так и под 3% без страхования.

Изначально программа действовала до 2025 года. Участвовать в ней можно только один раз. Приобрести дом необходимо в сельской местности, или же построить на него жилое строение.