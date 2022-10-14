«Рядовая застройка». На месте общественной бани в центре Барнаула построят 10-этажный ЖК

Проект ЖК на ул. Союза Республик, 11 / Фото: ООО «Проектно-информационная фирма «Тектоника»

Два десятиэтажных дома планируют построить на ул. Союза Республик, где несколько лет назад располагались старые общественные бани. У ЖК будет подземной паркинг и большой двор. Проект комплекса презентовали на градсовете 13 октября. Площадка ранее принадлежала другой строительной компании, которая также намеревалась построить дом и обратилась в мэрию за разрешительными документами. Но жильцы соседних хрущёвок взбунтовались против высотки.

Каким будет ЖК?

Жилой комплекс, состоящий из двух десятиэтажных домов, запроектировали на ул. Союза Республик, 11 (пересечение с пр. Комсомольским). Дома построят из панелей (97 серия), отделают композитными панелями. Работать на участке намерена компания «Строительный камень».

В комплексе предусмотрена 281 квартира — одно-, двух-, трёхкомнатные и студии по 18 квадратных метров. Всего ЖК рассчитан на проживание 436 человек.

Под двором, который будет общим для зданий, расположится двухуровневая автостоянка на 86 машино-мест. Дополнительно 11 парковок запроектированы в границах участка. На территории ЖК размещаются детские, спортивные площадки, зоны отдыха.

Участок ул. Союза Республик, 11 / Фото: ООО «Проектно-информационная фирма «Тектоника»

Часть внутридворового проезда, который по нормативам должен быть шесть метров, проектировщики замостили тротуарной плиткой для пешеходов, а часть — резиновым покрытием для велосипедистов.

Недостойный центра

Эксперты градсовета во время обсуждения проекта ЖК обратили внимание, что дома запроектированы в зоне охраны объектов электроэнергетики. Это противоречит закону. Однако представитель застройщика пояснил: объектов уже нет, поэтому охранные зоны сняты. Председатель комитета по строительству, архитектуре и развитию Барнаула Антон Воробьёв отметил, что инвестору нужно получить новые документы на участок.

«Снимите границы с кадастрового учёта, получите новый ГПЗУ (градостроительный план земельного участка, — прим. ред.) с границами зоны допустимого размещения здания. В соответствии с действующими границами размещения объектов капительного строительства не допускается», — заметил он.

Некоторые члены градсовета раскритиковали архитектуру ЖК: по их мнению, она не соответствует современным запросам. На это автор, представитель проектной мастерской «Тектоника» Елена Булавина заявила: цели построить градостроительный комплекс, который бы притягивал на себя большое внимание, не было.

«Это рядовая застройка, которая должна отвечать функциональным, эстетическим требованиям жилья. Должны быть решены вопросы по инсоляции, удобной эксплуатации двора. Так как два дома стоят параллельно друг другу, сложные объёмные пластические решения влияют на инсоляцию некоторых квартир. Но членением фасадов и использованием повторяющегося ритма мы ушли от монотонности и безликости фасадов», — сказала она.

Проект ЖК на ул. Союза Республик, 11 / Фото: ООО «Проектно-информационная фирма «Тектоника»

Бывший главный архитектор Барнаула Сергей Боженко заметил, что из-за параллельного расположения домов могут быть проблемы с инсоляцией и зданий, и двора.

«Домики нарисованы красивые, но мы должны учитывать градостроительную ситуацию. Здания стоят параллельно, а при движении солнца они будут затенять друг друга и дворовое пространство. Я бы советовал авторам высокие парапеты на кровле сделать ниже, чтобы они давали меньшую тень на соседний дом и дворовое пространство», — сказал он.

Большинством голосов проект решено отправить на доработку: авторам придётся ещё раз уточнить границы охранных зон и плотность застройки. Антон Воробьёв также предложил архитекторам представить несколько вариантов ЖК.

«Это центр города как-никак. Применение типовых объектов здесь кажется неоправданно», — резюмировал он.

Из рук в руки

На ул. Союза Республик, 11, много лет располагались общественные бани. Комплексом владела компания, большая часть акций которой принадлежала мэрии. В 2018 году фирма обанкротилась, а её имущество начали распродавать. В начале 2021 года банный комплекс на ул. Союза Республик ушёл на аукционе за 38,3 млн рублей. Купил лот бизнесмен Али Авдил Оглы Пашаев.

Но уже через несколько месяцев у земли сменился собственник: участком завладела компания «ПП-Финанс», принадлежащая Теймуру Авдил Оглы Пашаеву и Максиму Полежаеву, который в начале 2021 года ушёл с поста замглавы города по вопросам строительства.

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Недвижимость Барнаульцы бойкотируют строительство ЖК на месте общественной бани

В декабре 2021-го «ПП-Финанс» обратилась в мэрию, чтобы изменить назначение земельного участка на ул. Союза Республик, 11. Так, вместо «эксплуатации зданий банно-прачечного комбината» компания планировала получить разрешение на «многоэтажную жилую застройку (высотную застройку)».

В начале января 2022 года мэрия организовала общественные обсуждения планируемых изменений. Участие в обсуждении приняли жильцы дома на ул. Союза Республик, 13. Они высказались против смены назначения земли и строительства ЖК.

Высотное строительство, по мнению горожан, усугубит инсоляцию квартир в доме на ул. Союза Республик, 13, и негативно скажется на состоянии несущих конструкций четырёхэтажки, построенной в 1972 году. Кроме того, жильцы предполагают, что новый ЖК усугубит ситуацию с парковочными местами вдоль ул. Союза Республик и «увеличит трафик на данном участке улицы».

Все предложения и замечания барнаульцев были переданы в комиссию по землепользованию и застройке города. Каким был её вердикт — неизвестно. Однако строить ЖК компания «ПП-Финанс» не стала, а продала землю «Строительному камню».