В Барнауле возле «России» снесли старый павильон
На его месте остался только фундамент и кафельный пол
25 июля 2022, 13:30, Никита Черников
В Барнауле на остановке «Кинотеатр „Россия“» снесли павильон, в котором раньше торговали сладостями и прочей продукцией. Об этом сообщает корреспондент amic.ru.
На месте небольшого строения остался только фундамент и кафельный пол. Почему решили демонтировать постройку и что теперь появится на её месте — пока неизвестно.
Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
Ранее стало известно, как будет выглядеть участок возле барнаульского «Байк-бара», где раньше располагался огромный мотоцикл.
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