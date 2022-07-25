В Барнауле возле «России» снесли старый павильон

В Барнауле на остановке «Кинотеатр „Россия“» снесли павильон, в котором раньше торговали сладостями и прочей продукцией. Об этом сообщает корреспондент amic.ru.

На месте небольшого строения остался только фундамент и кафельный пол. Почему решили демонтировать постройку и что теперь появится на её месте — пока неизвестно.

Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Ранее стало известно, как будет выглядеть участок возле барнаульского «Байк-бара», где раньше располагался огромный мотоцикл.