Неизвестные вытоптали и поломали саженцы яблонь на барнаульской аллее

Сотрудники предприятия "Благоустройство и озеленение" собираются написать заявление в полицию

04 октября 2024, 20:00, ИА Амител

Сотрудник полиции / Фото: en.mvd.ru

Неизвестные вандалы сломали саженцы яблонь на аллее на улице Георгия Исакова в Барнауле. Об этом сообщает "АиФ".

Саженцы высадили 1 октября, а уже в следующую ночь неизвестные вытоптали и переломали все посадки.

"Посадили аллейку на Георгия Исакова. Ненадолго хватило этой аллейки", – говорит автор видео, которое появилось в социальных сетях.

Личность преступников пока не установлена. Сотрудники предприятия "Благоустройство и озеленение" собираются написать заявление в полицию, чтобы данное злодеяние не осталось безнаказанным.