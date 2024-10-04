Неизвестные вытоптали и поломали саженцы яблонь на барнаульской аллее
Сотрудники предприятия "Благоустройство и озеленение" собираются написать заявление в полицию
04 октября 2024, 20:00, ИА Амител
Сотрудник полиции / Фото: en.mvd.ru
Неизвестные вандалы сломали саженцы яблонь на аллее на улице Георгия Исакова в Барнауле. Об этом сообщает "АиФ".
Саженцы высадили 1 октября, а уже в следующую ночь неизвестные вытоптали и переломали все посадки.
"Посадили аллейку на Георгия Исакова. Ненадолго хватило этой аллейки", – говорит автор видео, которое появилось в социальных сетях.
Личность преступников пока не установлена. Сотрудники предприятия "Благоустройство и озеленение" собираются написать заявление в полицию, чтобы данное злодеяние не осталось безнаказанным.
20:30:46 04-10-2024
Ну что ж за ублюдки такие, на умное мозгов не хватает, зато гадости - всегда пожалуйста! Кто же вас таких вырастил, уроды?
20:35:40 04-10-2024
Патруль бы ходил и аллейка в порядке была и на площади скамейки не ломали и возле машки толпы бы не стояли
20:55:24 04-10-2024
разве нормальный человек так сделает в своем городе?
23:38:06 04-10-2024
Элен без ребят (20:55:24 04-10-2024) разве нормальный человек так сделает в своем городе? ... Хм. Нормальный так не сделает и в чужом...
14:11:14 05-10-2024
Гость (23:38:06 04-10-2024) Хм. Нормальный так не сделает и в чужом...... да, неправильно выразилась. не то имела ввиду. живу в центре, неподалеку малосемейка, в которой живут очень много студентов из разных мест края и каждое утро, идя на работу пл. Советов, я вижу, как эти граждане гадят на улице, пока идут на учебу: фантики, окурки, шелуха от семок, харчки... все летит в разные стороны и ни разу в мусорку. я хотела написать, что с большой долей вероятности, вандалы- это понаехавшие. а нормальный человек так нигде не поступит, конечно.
21:17:09 04-10-2024
А Вам не кажется, что это сделали те кто их высаживал ? Их нужно первыми проверять. Предположим они заключили договор на посадку 200 саженцев яблонь. Они посадили 50 кустов вяза или клена. Кто там разбирался какие палочки из земли торчат. Деньги-то они за 200 яблонь уже получили. Ну и чтобы скрыть свои деяния сами вытоптали да вырвали. Акт приемки им никто не подписал. Зато сейчас составят акт об уничтожении посадок и вроде как они и с деньгами и не при делах. И не надут надуманных варваров. А потом еще раз с ними заключат контракт на посадку возможно или предложат заключить. А они скажут, а у нас больше саженцев нет. А возможно их сразу и не было или продали кому-то налево. Каким-то коммерсантам на дачу или чиновникам или себе на дачу.
08:00:50 05-10-2024
Гость (21:17:09 04-10-2024) А Вам не кажется, что это сделали те кто их высаживал ? Их ... Этож надо так выкрутить, додуматься.
12:35:30 05-10-2024
Гость (21:17:09 04-10-2024) А Вам не кажется, что это сделали те кто их высаживал ? Их ... Извращенная логика. К счастью таки как Вы мало и они в диспансере
14:02:07 05-10-2024
Гость (21:17:09 04-10-2024) А Вам не кажется, что это сделали те кто их высаживал ? Их ... как же вы живете с такими мыслями, не доверяя никому? это башкой можно поехать...
21:24:14 04-10-2024
Необходимо смотреть, что посажено. Заинтересованным лицом в вандализме может быть "Благоустройство и озеленение"
22:10:23 04-10-2024
Такая оживлённая аллея, но никогда нет патрульных. Некому следить за порядком. А молодёжь на аллее надо бы контролировать, особенно в вечернее время.
00:00:26 05-10-2024
дебилы ублюдочные, им прилетит бумеранг, в их жизни тоже что-то сломается или их сломают, пусть теперь оглядываются и ждут
14:03:25 05-10-2024
uiser (00:00:26 05-10-2024) дебилы ублюдочные, им прилетит бумеранг, в их жизни тоже что... интересно, что за ублюдки минусят.
15:10:14 05-10-2024
Элен без ребят (14:03:25 05-10-2024) интересно, что за ублюдки минусят. ... Минусят как раз те кто сами все ломает и поддерживает эту движуху, мол не свое не жалко, зато какими горькими слезами ноют когда их вещи ломают=)
Лично я за суд линча, поймать и повесить вниз головой уродов, пусть радуются что им ничего не сломали.
Так обоссутся со страха малолетние дебилы
07:49:56 05-10-2024
Проверяйте исполнителя контракта. Слишком нелепо.
12:55:20 05-10-2024
Гость (07:49:56 05-10-2024) Проверяйте исполнителя контракта. Слишком нелепо.... Правильно. Народ не обманешь.
09:26:01 05-10-2024
Скорее всего из "вечно недовольных", которым все не по сердцу. Которые минусуют все хорошие новости про наших бойцов, пишут гадости про нашу страну, преклоняются перед Америкой и Западом. В общем, наша пятая колонна. Как-то так...
10:00:05 05-10-2024
Прям Агата Кристи!
Когда, сначала кажется, что ничего сложного, а потом столько скелетов вываливается со всех шкафов ( это в т.ч., и про версию об исполнителях!)
13:57:44 05-10-2024
Надо проверить тех,кто поставил лайки и дизлайки с цветной авой в большом количестве,это один и тот же чел.,и ,скорее,всего участник этого погрома !!!!
11:17:24 06-10-2024
С дуба рухнули? Большинство преступления совершают те кто заявил о преступлении. Например в первую очередь проверяют лицо которое обнаружило труп, родственников, знакомых. Про кражи и не говорю. Часто люди заявляют о том что у них украли, а потом оказывается что ничего у них не воровали, а просто пропил, потерял, продал. А с автомобилями сколько случаев было. Скроются с места происшествия, заявят об угоне. Оказывается никто и не угонял. Я уже не говорю про изнасилования которых не было.
14:54:35 05-10-2024
Исакова полная пьяни и ханыг, все перековеркано, лавки ломают и перетаскивают, мусорки и ФОНАРИ ломают и бьют, а вы про яблони. ГДЕ ПАТРУЛИ И ПОЛИЦИЯ?! там можно штрафов на 2 Чароки насобирать за вечер!!
17:33:40 05-10-2024
Гость (14:54:35 05-10-2024) Исакова полная пьяни и ханыг, все перековеркано, лавки ломаю... Надо просто сломать им позвоночники всем пьяням и ханыгам
лично меня бесит когда лавочки тоскают и ставят рядом и не убирают
ну вы дебилы если уж посидели так верните лавку обратно так нет же силушки не хватает иль мозгов.