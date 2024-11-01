Немца и француза поймали на Байконуре во время попытки снять ракетоноситель "Энергия"

Иностранцев ждет суд

01 ноября 2024, 16:37, ИА Амител

Ракета, запущенная с Байконура / Фото: unsplash.com / NASA

На Байконуре задержали двух иностранцев, которые попытались снять на телефон ракетоноситель "Энергия". Как сообщает телеканал "360" со ссылкой на Shot, теперь их ждет суд по административному делу.

Один задержанный – 21-летний француз, а второй – 26-летний немец. Правоохранители обнаружили их, когда молодые люди стояли со смартфонами возле ракетоносителя и собирались сделать снимок.

Свои действия иностранные граждане объяснили тем, что просто путешествуют. В Казахстан они приехали именно ради Байконура. Туристов доставили в полицию для оформления административных протоколов.