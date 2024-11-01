Немца и француза поймали на Байконуре во время попытки снять ракетоноситель "Энергия"
Иностранцев ждет суд
01 ноября 2024, 16:37, ИА Амител
Ракета, запущенная с Байконура / Фото: unsplash.com / NASA
На Байконуре задержали двух иностранцев, которые попытались снять на телефон ракетоноситель "Энергия". Как сообщает телеканал "360" со ссылкой на Shot, теперь их ждет суд по административному делу.
Один задержанный – 21-летний француз, а второй – 26-летний немец. Правоохранители обнаружили их, когда молодые люди стояли со смартфонами возле ракетоносителя и собирались сделать снимок.
Свои действия иностранные граждане объяснили тем, что просто путешествуют. В Казахстан они приехали именно ради Байконура. Туристов доставили в полицию для оформления административных протоколов.
16:44:22 01-11-2024
Нет термина "ракетоноситель". Есть ракета - носитель, т.е. ракета, предназначенная для вывода полезной нагрузки на орбиту.
17:47:54 01-11-2024
... и русского!
Звучало бы как начало анекдота!...
18:22:56 01-11-2024
мы как-то из самолета вышли ночью в нашем аэропорту и такое небо было! сфоткали на телефон. сразу подвалили 4 охранника ПЬЯНЫХ В СТЕЛЬКУ и угрозами пытались отобрать телефоны. Предложила им пройти на пост охраны, осмотреть телефоны и вызвать полицию нам, как злостным шпионам - сразу отвалили. Прошу принять меры по борьбе с ПЬЯНСТВОМ на территории международного порта Барнаул, тк это влияет на безопасность полетов напрямую
18:58:20 01-11-2024
Очень секретная ракета, которой уже хрен знает сколько лет, поскольку проект давным-давно закрыт.
12:14:35 02-11-2024
Кхм... (18:58:20 01-11-2024) Очень секретная ракета, которой уже хрен знает сколько лет, ... Не важно сколько лет ракете, неизвестно чего еще нафоткали эти персонажи, спецслужбы разберутся