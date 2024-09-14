В Алтайском крае задержали жителей Казахстана с крупной партией наркотиков
Один из иностранцев находился на территории РФ незаконно
14 сентября 2024, 22:30, ИА Амител
Задержание подозреваемого / Фото: t.me/policebiysk
Полицейские Бийска пресекли распространение крупной партии синтетических наркотиков, сообщили в МУ МВД наукограда.
13 сентября в Бийском районе сотрудники ГАИ остановили автомобиль с гражданами Казахстана.
Во время проверки документов выяснили, что один из пассажиров пребывал на территории России незаконно. Кроме того, во время осмотра стражи порядка нашли у иностранцев около 120 свертков с наркотиками. Более 200 граммов запрещенного вещества, по предварительной информации, злоумышленники хотели сбыть в соседнем регионе.
Возбуждено уголовное дело. Подозреваемых задержали.
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