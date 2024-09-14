В Алтайском крае задержали жителей Казахстана с крупной партией наркотиков

Один из иностранцев находился на территории РФ незаконно

14 сентября 2024, 22:30, ИА Амител

Задержание подозреваемого / Фото: t.me/policebiysk

Полицейские Бийска пресекли распространение крупной партии синтетических наркотиков, сообщили в МУ МВД наукограда.

13 сентября в Бийском районе сотрудники ГАИ остановили автомобиль с гражданами Казахстана.

Во время проверки документов выяснили, что один из пассажиров пребывал на территории России незаконно. Кроме того, во время осмотра стражи порядка нашли у иностранцев около 120 свертков с наркотиками. Более 200 граммов запрещенного вещества, по предварительной информации, злоумышленники хотели сбыть в соседнем регионе.

Возбуждено уголовное дело. Подозреваемых задержали.