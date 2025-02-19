"Крыса загнана в угол". Медведев высказался о критике Трампа в сторону Зеленского
Он призвал провести "дератизацию" Украины
19 февраля 2025, 14:50, ИА Амител
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что Владимир Зеленский оказался "загнан в угол". Такой комментарий он сделал на своей странице во "ВКонтакте", после того как украинского президента раскритиковал американский лидер Дональд Трамп.
Ранее Трамп заявил, что у Зеленского было три года на решение украинского конфликта. Также он сказал о низкой поддержке политика населением Украины, необходимости проведения выборов и отсутствии отчетности о тратах американских денег, переданных Киеву.
Медведев отметил, что Зеленский попал "в крайне неприятную ситуацию": кроме проблем на фронте и сложной внутренней обстановки, на него "реально разозлился главный покровитель". По мнению зампреда Совбеза, это реакция на "укусы бешеной киевской твари" в виде удара по насосно-перекачивающей станции, обеспечивающей транспортировку нефти Каспийского трубопроводного консорциума.
"Крыса загнана в угол. Ее поведение может быть абсолютно непредсказуемым. Она лихорадочно мечется, истошно пищит и, как правило, в таких случаях в конце концов бросается в контратаку. Поэтому от трясущегося грызуна с бегающими глазками можно ждать любой провокации с целью срыва урегулирования и для продолжения войны до последнего украинца", – заявил Медведев.
Он призвал провести "дератизацию". Причем зампред Совбеза считает, что сделать это должны те, кто ранее кормил киевский режим.
15:00:31 19-02-2025
Загнанная в угол крыса реально очень опасна
15:28:15 19-02-2025
Тот, кто нам мешает, тот нам поможет.
15:36:01 19-02-2025
Главное что бы потом он не изрёк что "нас опять надули"
15:59:59 19-02-2025
Гость (15:36:01 19-02-2025) Главное что бы потом он не изрёк что "нас опять надули"... Тоже подумалось. Всё обманывают и обманывают. Сколько можно! Игра что ли такая!
19:46:34 19-02-2025
Какой суровый. Но таки слабовато в сравнении с его прошлыми высказываниями будучи на посту президента, на крылатое выражение не тянет.