"Крыса загнана в угол". Медведев высказался о критике Трампа в сторону Зеленского

Он призвал провести "дератизацию" Украины

19 февраля 2025, 14:50, ИА Амител

Дмитрий Медведев / Фото: vk.com/dm

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что Владимир Зеленский оказался "загнан в угол". Такой комментарий он сделал на своей странице во "ВКонтакте", после того как украинского президента раскритиковал американский лидер Дональд Трамп.

Ранее Трамп заявил, что у Зеленского было три года на решение украинского конфликта. Также он сказал о низкой поддержке политика населением Украины, необходимости проведения выборов и отсутствии отчетности о тратах американских денег, переданных Киеву.

Медведев отметил, что Зеленский попал "в крайне неприятную ситуацию": кроме проблем на фронте и сложной внутренней обстановки, на него "реально разозлился главный покровитель". По мнению зампреда Совбеза, это реакция на "укусы бешеной киевской твари" в виде удара по насосно-перекачивающей станции, обеспечивающей транспортировку нефти Каспийского трубопроводного консорциума.

"Крыса загнана в угол. Ее поведение может быть абсолютно непредсказуемым. Она лихорадочно мечется, истошно пищит и, как правило, в таких случаях в конце концов бросается в контратаку. Поэтому от трясущегося грызуна с бегающими глазками можно ждать любой провокации с целью срыва урегулирования и для продолжения войны до последнего украинца", – заявил Медведев.

Он призвал провести "дератизацию". Причем зампред Совбеза считает, что сделать это должны те, кто ранее кормил киевский режим.