Необходимость новых "волнишек" мобилизации оценили в Госдуме

Андрей Картаполов дал исчерпывающий ответ

09 сентября 2023, 17:59, ИА Амител

Фото: mil.ru

В России нет необходимости проводить новые волны мобилизации, заявил "Ленте.ру" председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

"Необходимости никакой в новых волнах, каких-то новых волнишках мобилизации нет напрочь", – успокоил парламентарий.

Накануне депутат Госдумы генерал-лейтенант Андрей Гурулев заявил, что в России не будут проводить ротацию призванных на СВО за счет новой мобилизации. По его словам, для этого в армию набирают контрактников, а проводить же мобилизацию невыгодно для государства.

В начале сентября Гурулев также утверждал, что новой мобилизации не будет. Тогда он отметил, сейчас власти делают акцент на наборе военнослужащих по контракту, которых до конца года планируют завербовать в количестве примерно 420 тысяч человек.

Частичную мобилизацию в России президент Владимир Путин объявил 21 сентября 2022-го. 28 октября того же года министр обороны Сергей Шойгу доложил, что из запаса призвали 300 тысяч человек. Указа главы государства о завершении мобилизации не было, но при этом в Кремле неоднократно заявляли, что ее новая волна не обсуждается.