Необходимость новых "волнишек" мобилизации оценили в Госдуме
Андрей Картаполов дал исчерпывающий ответ
09 сентября 2023, 17:59, ИА Амител
В России нет необходимости проводить новые волны мобилизации, заявил "Ленте.ру" председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.
"Необходимости никакой в новых волнах, каких-то новых волнишках мобилизации нет напрочь", – успокоил парламентарий.
Накануне депутат Госдумы генерал-лейтенант Андрей Гурулев заявил, что в России не будут проводить ротацию призванных на СВО за счет новой мобилизации. По его словам, для этого в армию набирают контрактников, а проводить же мобилизацию невыгодно для государства.
В начале сентября Гурулев также утверждал, что новой мобилизации не будет. Тогда он отметил, сейчас власти делают акцент на наборе военнослужащих по контракту, которых до конца года планируют завербовать в количестве примерно 420 тысяч человек.
Частичную мобилизацию в России президент Владимир Путин объявил 21 сентября 2022-го. 28 октября того же года министр обороны Сергей Шойгу доложил, что из запаса призвали 300 тысяч человек. Указа главы государства о завершении мобилизации не было, но при этом в Кремле неоднократно заявляли, что ее новая волна не обсуждается.
19:25:18 09-09-2023
Волн может быть и надо много для победы над врагом киевским режимом. Только не мобилизовать постоянно и в подавляющем большинстве во всех регионах русских и только русских. Пора как они себя считают государственно образующим народом наряду с русскими, а может быть и больше при поддержке правящего режима, мобилизовать еввреев, татар в таком же количестве как русских. Хватит отсиживаться за спинами русских пора вперед.
19:39:29 09-09-2023
И возраст т пенсионный и конституцию и первую мобилизацию, со слов гаранта, не было необходимости ...
14:59:19 10-09-2023
Кароч готовьтесь
15:04:15 10-09-2023
сыночков депутатов пусть забирают как расходный материал.