Аномалия продлится три дня – с 20 по 22 марта

20 марта 2025, 15:00, ИА Амител

Теплая погода в Барнауле / Фото: amic.ru

Синоптики прогнозируют "несусветное тепло" в Сибири в период с четверга по субботу. Об этом сообщает ТАСС-Сибирь со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.

По словам эксперта, температура воздуха в ближайшие дни превысит норму на 12 градусов.

Так, с 20 по 22 марта в Новосибирске и Томске днем потеплеет до +9 градусов. В Омске столбики термометров покажут до +6 градусов, а в Иркутске – до +16. С воскресенья, 23 марта, температурный фон уже приблизится к норме. Исключением станет только Иркутская область.

При этом в Алтайском крае после нескольких "жарких" дней, ожидается более 14 дней похолодания. В это время будет и минусовая температура со снегом, и небольшой плюс с дождем. Самыми холодными и снежными днями станут понедельник и вторник, 24 и 25 марта. Столбики термометров покажут -2 градуса днем и -4...-5 градусов ночью. Вновь температура поднимется выше +10 градусов только 8 апреля.