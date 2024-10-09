Несколько новых контейнерных площадок оборудуют в Барнауле

В основном новые площадки появятся в пригороде краевой столицы

09 октября 2024, 07:14, ИА Амител

Мусорные контейнеры в Барнауле / Фото: amic.ru

Мэрия Барнаула ищет подрядчика, который займется созданием нескольких контейнерных площадок в пригородных поселках и в самой краевой столице. Власти готовы заплатить победителю аукциона 1,6 млн рублей. Информация об этом появилась на портале госзакупок 7 октября, заявки на участие можно подавать до 16 октября 2024 года. Итоги конкурса подведут 18 октября.

Площадки под три контейнера объемом 0,75 кубометра появятся по девяти адресам в поселке Затон. Под пять контейнеров тем же объемом установят у четырех домов в поселке Плодопитомник. А по одной площадке с единственным контейнером объемом 7,6 кубометра появится в поселках Мохнатушка, Ягодное и Центральный, а также в проезде Ташкентском, 39, и на ул. Школьной, 1, в Барнауле.

Подрядчик будет обязан выполнить подготовку основания для установки площадок, сделать планировку грунтовой площадки для установки опорной монолитной железобетонной плиты. После он должен подсыпать площадку щебнем и утрамбовать его. Готовое основание должно обеспечить установку опорной монолитной железобетонной плиты.

Компания-победитель будет выполнять работы с даты заключения договора до 10 декабря 2024 года. Действие контракта заканчивается 31 января 2025 года.