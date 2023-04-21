Незаконные свалки в трёх районах Барнаула расчистят почти за 6 млн рублей
Свалки ликвидируют в Ленинском, Октябрьском и Железнодорожном районах города
21 апреля 2023, 12:15, ИА Амител
Власти Барнаула готовы потратить на ликвидацию несанкционированных свалок в Ленинском, Октябрьском и Железнодорожном районах города 5,9 млн рублей. Информация об этом есть на сайте госзакупок.
Заявка по Железнодорожному району появилась на портале 10 апреля. Победитель определился 21 апреля, ему заплатят за работу 1,3 млн рублей.
За эти деньги подрядчик уберёт территорию на ул. Новороссийской, 69а, вблизи дома № 199 по ул. Кирсараевской, а также лесной массив со стороны ул. Власихинской, 51а. Работы начнутся с даты заключения контракта и завершатся до 31 октября, договор будет действовать до конца года.
В Ленинском районе города за уборку несанкционированных свалок власти готовы заплатить почти 3,3 млн рублей. Соответствующий лот появился на портале госзакупок 18 апреля, желающие смогут подавать заявки до 26 апреля.
Подрядчик будет вывозить мусор по адресам: ул. Монтажников, 7; Льняной Лог, 18; ул. Юрина, 246; ул. Попова, 25д и ул. Совхозная, 31б. Все работы он должен выполнить до 30 сентября, контракт будет действовать до 31 декабря 2023 года.
Третья закупка касается Октябрьского района Барнаула. Она появилась на портале ещё 6 марта, победитель уже известен. За 1,3 миллиона рублей он должен будет ликвидировать несанкционированные свалки на ул. Чудненко, 81, 83, 91, 93; на пр. Калинина, 14; на ул. Рубцовской, 156; вблизи дома на ул. Красноярской, 285; на дороге, ведущей от дома № 156 по ул. Рубцовской до дома № 12 по ул. Клубная Гора; на склоне от ул. Кулагина до ул. Понтонный Мост, а также на склоне по ул. Парфёнова.
Исполнитель должен оказывать услуги до 31 октября 2023 года, контракт будет действовать до 31 января 2024 года.
Подрядчики уберут строительный и бытовой мусор, будут грузить его вручную, перевозить строительные и бытовые отходы на полигон, утилизировать, а также осуществлять механизированную погрузку отходов. Места уборки они должны зачистить от мусора.
Напомним, что недавно жители Новоалтайска жаловались на свалку, которая образовалась на пустыре недалеко от дома на ул. Анатолия, 90. По их словам, мусор лежал всего в 100 метрах от строящегося здания и в 400 метрах от заселённых домов. А барнаульцы в апреле возмущались стихийной свалкой на месте снесённой пекарни на ул. Попова.
15:22:08 21-04-2023
Кто допустил свалки, кто не контролировал, кто решил потратить 6 млн. руб. на безответственность. Что говорить про свалки, если в городе строят многоэтажки без разрешения Администрации и потом их сносят.
17:21:16 21-04-2023
Понятная информация. Без сайта гос услуг можно опубликовать на АМИК кто стал тем счастливчиком для выполнения этих контрактов.?
18:22:07 21-04-2023
сами себе же и заплатят, через рег.оператора и полигон