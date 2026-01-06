"Никаких разговоров". Эксперт о том, как проходят свидания Мадуро с женой в тюрьме в США

Президенту Венесуэлы могут организовывать как бы случайные встречи с супругой, чтобы оказывать на него психологическое давление

06 января 2026, 20:31, ИА Амител

Захваченный Николас Мадуро / Фото: страница Дональда Трампа в Truth

Захваченный американцами лидер Венесуэлы Николас Мадуро и его жена Силия Флорес могут находиться в одной тюрьме в Нью-Йорке, но точно не сидят в общей камере. Об этом в беседе с aif.ru рассказал правозащитник Иван Мельников, хорошо знакомый с американской практикой. По его мнению, правоохранители устраивают паре как бы случайные свидания, но запрещают им общаться, чтобы оказать на обоих психологическое давление.

Размещение супругов в одной камере исключено, подчеркнул эксперт. Скорее всего, они и вовсе находятся на разных этажах.

«Они могут быть в одной тюрьме, в одном СИЗО. Для женщин там отдельный блок. В одной камере они находиться не могут», – цитирует издание собеседника. Мельников уверен, что свидания Мадуро и Флорес запрещены, поскольку они оба проходят по одному и тому же делу. Им нельзя общаться, но они, возможно, видятся друг с другом по желанию следователей. Это распространенный в Штатах инструмент давления, объяснил специалист.

«Следователи, и это практикуется в Штатах, могут специально провести его мимо ее камеры или как-то иначе организовать "случайную встречу", чтобы они могли друг друга увидеть, но никаких разговоров. Вот в таком формате "свидания" возможны. Это своего рода психологическое давление на них», – сказал правозащитник.Напомним, Николас Мадуро и его жена Силия Флорес были захвачены американскими военными в ходе специальной операции. Президент США Дональд Трамп выступил с обращением к нации, объявив, что армия нанесла удары по Венесуэле, а их главу государства везут в Нью-Йорк, чтобы судить. Чуть позже фотографии Мадуро в Америке, закованного в кандалы, действительно появились в Сети.

5 января в суде Нью-Йорка прошло первое заседание по делу Мадуро. Президента латинской страны и его жену обвиняют в сговоре с целью наркотерроризма и поставок кокаина в Соединенные Штаты, а также владении оружием и взрывчаткой. Супруги своей вины не признают и ходатайствуют, чтобы их выпустили под залог. При этом сам Мадуро считает себя не заключенным, а военнопленным.