"Никаких разговоров". Эксперт о том, как проходят свидания Мадуро с женой в тюрьме в США
Президенту Венесуэлы могут организовывать как бы случайные встречи с супругой, чтобы оказывать на него психологическое давление
06 января 2026, 20:31, ИА Амител
Захваченный американцами лидер Венесуэлы Николас Мадуро и его жена Силия Флорес могут находиться в одной тюрьме в Нью-Йорке, но точно не сидят в общей камере. Об этом в беседе с aif.ru рассказал правозащитник Иван Мельников, хорошо знакомый с американской практикой. По его мнению, правоохранители устраивают паре как бы случайные свидания, но запрещают им общаться, чтобы оказать на обоих психологическое давление.
Размещение супругов в одной камере исключено, подчеркнул эксперт. Скорее всего, они и вовсе находятся на разных этажах.
«Они могут быть в одной тюрьме, в одном СИЗО. Для женщин там отдельный блок. В одной камере они находиться не могут», – цитирует издание собеседника. Мельников уверен, что свидания Мадуро и Флорес запрещены, поскольку они оба проходят по одному и тому же делу. Им нельзя общаться, но они, возможно, видятся друг с другом по желанию следователей. Это распространенный в Штатах инструмент давления, объяснил специалист.
«Следователи, и это практикуется в Штатах, могут специально провести его мимо ее камеры или как-то иначе организовать "случайную встречу", чтобы они могли друг друга увидеть, но никаких разговоров. Вот в таком формате "свидания" возможны. Это своего рода психологическое давление на них», – сказал правозащитник.Напомним, Николас Мадуро и его жена Силия Флорес были захвачены американскими военными в ходе специальной операции. Президент США Дональд Трамп выступил с обращением к нации, объявив, что армия нанесла удары по Венесуэле, а их главу государства везут в Нью-Йорк, чтобы судить. Чуть позже фотографии Мадуро в Америке, закованного в кандалы, действительно появились в Сети.
5 января в суде Нью-Йорка прошло первое заседание по делу Мадуро. Президента латинской страны и его жену обвиняют в сговоре с целью наркотерроризма и поставок кокаина в Соединенные Штаты, а также владении оружием и взрывчаткой. Супруги своей вины не признают и ходатайствуют, чтобы их выпустили под залог. При этом сам Мадуро считает себя не заключенным, а военнопленным.
21:00:12 06-01-2026
все в шоке от происходящего, прежде всего, наверно ВВП. Вот как теперь строить мир с Украиной с помощью умалишенного Трампа? Он же теперь прямо будет требовать вернуть украинские земли с редкоземами. К нему надо относиться как к опасному заразному человеку. Он ни ВВП, ни нашу страну ни во что не ставит. Когда наш МИД потребовал объяснения по поводу похищения Мадуро, в ответ получил поздравительную открытку с Рождеством.
Скоро Трамп будет давить на подписание мира на Украине на условиях, выгодных Америке. Вот и нужно в ответ послать ему поздравительную открытку с ближайшим праздником.
21:05:56 06-01-2026
как странам относиться нужно к американской агрессии? игнорить его везде и в политике, и в экономике, везде обходить стороной, как бешеное животное.
08:45:33 07-01-2026
гость (21:05:56 06-01-2026) как странам относиться нужно к американской агрессии? игнори... выразить озабоченность? МИД вписался за мадуро? Вот пусть и покурят на обочине
11:17:36 07-01-2026
гость (21:05:56 06-01-2026) как странам относиться нужно к американской агрессии? игнори... Выдворить все посольства, блокировать банковские операции..
21:13:20 06-01-2026
Про путь к "свободе" издавая писки,
Неистовствуют янки по-фашистски!
22:55:35 06-01-2026
Америка это как главный на районе, а другие страны это как главный во дворе. Приходится договариваться с тем кто есть. Либо расти до главного на районе. В международной политике действует право силы. Ни какие законы, убеждения, здравый смысл. Только право силы к сожалению. ООН - говорильня, ни о чем. Одно радует, что у нас есть современное оружие, которое гарантирует нам гражданам мирное небо. Не у каждой страны есть такой ВПК и воля. Всём добра.
02:52:03 07-01-2026
Гость (22:55:35 06-01-2026) Америка это как главный на районе, а другие страны это как г... Это дааа... и живём мы лучше всех.
08:22:45 07-01-2026
Гость (22:55:35 06-01-2026) Америка это как главный на районе, а другие страны это как г... ой да перестаньте, иметь оружие не значит применить его. Сколько раз об Россию ноги вытирали, и оружие не помогло.
С другой стороны, случай с Мадуро расколет мир на 2 части: большинство стран - против Америки и Запада, меньшинство - Америка и Запад. Большинство против насилия, за мирное существование.
09:55:41 07-01-2026
гость (08:22:45 07-01-2026) ой да перестаньте, иметь оружие не значит применить его. Ск... Мадуро это продолжение.. мир раскололи на две части события на украине, она послужила индикатором и спусковым крючком двуличности и более для многих стран и их владельцев.