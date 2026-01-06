В Германии всерьез обеспокоились из-за слов Медведева о возможном захвате канцлера Мерца
Комментируя похищение американцами Мадуро, зампред Совбеза РФ назвал возможный захват Мерца "отличным сюжетным поворотом"
06 января 2026, 13:41, ИА Амител
Правительство ФРГ отреагировало на рассуждения Дмитрия Медведева на тему возможного захвата канцлера страны Фридриха Мерца. Зампред Совбеза РФ говорил об этом в контексте недавнего похищения американским спецназом президента Венесуэлы Николаса Мадуро. По его словам, после таких событий аналогичные действия в отношении немецкого лидера стали бы "отличным сюжетным поворотом".
Власти Германии приняли эти высказывания к сведению, сказал журналистам представитель кабмина Себастьян Хилле.
«Как вы знаете, канцлер хорошо и надежно защищен», – передает его слова ТАСС. Он пояснил, что охраной Фридриха Мерца занимается Федеральное ведомство по уголовным делам.
Свой комментарий относительно событий в Венесуэле Дмитрий Медведев дал 4 января журналисту ТАСС. Он назвал действия США агрессией и грубым нарушением международного права. По его мнению, теперь ни одна страна, которая "хоть чем-то не понравится" Штатам, не может чувствовать себя в безопасности.
А затем зампред Совбеза добавил, что теперь мало кого удивило бы, если бы подобная история похищения произошла бы с Мерцем.
«Похищение того же неонациста Мерца может стать отличным сюжетным поворотом в этом карнавальном сериале. Тут уже мало что может удивить. Доля реалистичности есть и в таком сценарии. Его как раз есть за что преследовать даже в Германии. Потому не жалко будет. Тем более что бюргеры страдают ни за что», – передает его слова ТАСС. Напомним, американские военные несколько дней назад похитили президента Венесуэлы Николаса Мадуро вместе с женой и вывезли их на территорию США. Американский президент в своем обращении к нации также сказал, что армия нанесла удары по территории латинской страны. В понедельник, 5 января, Мадуро предстал перед судом. Его вместе с супругой обвиняют в наркотерроризме и владении оружием и взрывными устройствами против Соединенных Штатов. Пара свою вину не признает. При этом обязанности президента Венесуэлы теперь исполняет вице-президент Делси Родригес.
14:20:22 06-01-2026
Странно, в новости про среднюю за врачей ни одного комментария))
14:41:08 06-01-2026
14:56:40 06-01-2026
Зачем кого-то похищать? Зачем риск стольких людей и уничтожение стольких огранников. Намного проще такие вопросы решаются.
16:47:05 06-01-2026
" похищения американским спецназом президента Венесуэлы .. " - разве похищение, самое малое - ограбление с применением оружия (ОПГ)!
17:32:36 06-01-2026
Гость (16:47:05 06-01-2026) " похищения американским спецназом президента Венесуэлы .. "... ой, ну выразите озабоченность
05:04:10 07-01-2026
А если немцы Митю стырят ?
11:43:21 07-01-2026
Гость (05:04:10 07-01-2026) А если немцы Митю стырят ?... Мне бы вашего, чего вы там курите))