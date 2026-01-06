НОВОСТИПолитика

В Германии всерьез обеспокоились из-за слов Медведева о возможном захвате канцлера Мерца

Комментируя похищение американцами Мадуро, зампред Совбеза РФ назвал возможный захват Мерца "отличным сюжетным поворотом"

06 января 2026, 13:41, ИА Амител

Дмитрий Медведев. Санниково, Алтайский край / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
Дмитрий Медведев. Санниково, Алтайский край / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Правительство ФРГ отреагировало на рассуждения Дмитрия Медведева на тему возможного захвата канцлера страны Фридриха Мерца. Зампред Совбеза РФ говорил об этом в контексте недавнего похищения американским спецназом президента Венесуэлы Николаса Мадуро. По его словам, после таких событий аналогичные действия в отношении немецкого лидера стали бы "отличным сюжетным поворотом".

Власти Германии приняли эти высказывания к сведению, сказал журналистам представитель кабмина Себастьян Хилле.

«Как вы знаете, канцлер хорошо и надежно защищен», – передает его слова ТАСС. Он пояснил, что охраной Фридриха Мерца занимается Федеральное ведомство по уголовным делам.

Свой комментарий относительно событий в Венесуэле Дмитрий Медведев дал 4 января журналисту ТАСС. Он назвал действия США агрессией и грубым нарушением международного права. По его мнению, теперь ни одна страна, которая "хоть чем-то не понравится" Штатам, не может чувствовать себя в безопасности.

А затем зампред Совбеза добавил, что теперь мало кого удивило бы, если бы подобная история похищения произошла бы с Мерцем.

«Похищение того же неонациста Мерца может стать отличным сюжетным поворотом в этом карнавальном сериале. Тут уже мало что может удивить. Доля реалистичности есть и в таком сценарии. Его как раз есть за что преследовать даже в Германии. Потому не жалко будет. Тем более что бюргеры страдают ни за что», – передает его слова ТАСС. Напомним, американские военные несколько дней назад похитили президента Венесуэлы Николаса Мадуро вместе с женой и вывезли их на территорию США. Американский президент в своем обращении к нации также сказал, что армия нанесла удары по территории латинской страны. В понедельник, 5 января, Мадуро предстал перед судом. Его вместе с супругой обвиняют в наркотерроризме и владении оружием и взрывными устройствами против Соединенных Штатов. Пара свою вину не признает. При этом обязанности президента Венесуэлы теперь исполняет вице-президент Делси Родригес.

Фото: Предположительно, Мадуро /realDonaldTrump/truthsocial

"Мировой хулиган". Как в мире отреагировали на вторжение США в Венесуэлу

Наблюдатели считают, что Трамп намерен прибрать к рукам всю Латинскую Америку
Комментарии 7


Гость

14:20:22 06-01-2026

Странно, в новости про среднюю за врачей ни одного комментария))

  


Гость

14:41:08 06-01-2026

Странно, в новости про среднюю за врачей ни одного комментария))

  


Гость

14:56:40 06-01-2026

Зачем кого-то похищать? Зачем риск стольких людей и уничтожение стольких огранников. Намного проще такие вопросы решаются.

  


Гость

16:47:05 06-01-2026

" похищения американским спецназом президента Венесуэлы .. " - разве похищение, самое малое - ограбление с применением оружия (ОПГ)!

  


Гость

17:32:36 06-01-2026

Гость (16:47:05 06-01-2026) " похищения американским спецназом президента Венесуэлы .. "... ой, ну выразите озабоченность

  


Гость

05:04:10 07-01-2026

А если немцы Митю стырят ?

  


гость

11:43:21 07-01-2026

Гость (05:04:10 07-01-2026) А если немцы Митю стырят ?... Мне бы вашего, чего вы там курите))

  

