Норвегия запретит въезд российским туристам
Разрешение на въезд смогут получить только те, кто приезжает к близким родственникам
23 мая 2024, 14:40, ИА Амител
Норвегия ужесточит ограничения на въезд для россиян, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-релиз, опубликованный на сайте правительства страны.
"Гражданам России, прибывающим в Норвегию в туристических и других целях не первостепенной важности, будет отказано во въезде в Норвегию при пересечении границы", – говорится в документе.
Новые правила, которые распространяются и на тех, кто получил визу от других стран Шенгенской зоны, вступят в силу 29 мая. Разрешение на въезд смогут получить только те, кто приезжает в гости к близким родственникам, а также на работу или учебу.
Стоит отметить, что Норвегия уже с весны 2022 года практически не выдает россиянам туристические визы.
Ранее Россия включила Норвегию в список недружественных стран, а в Норвегии допустили возможность закрытия границы с РФ.
14:45:18 23-05-2024
Почему не 2 года назад
15:35:35 23-05-2024
Гость (14:45:18 23-05-2024) Почему не 2 года назад... Да вам и не светило туда съездить.
16:45:16 23-05-2024
Гость (15:35:35 23-05-2024) Да вам и не светило туда съездить.... А что там такого запредельно трудного было? Стоимость? Так не дороже денег. В Англию люди и ездили ранее, и сейчас ездят. А Англия то подороже Норвегии будет.
20:55:00 23-05-2024
Гость (15:35:35 23-05-2024) Да вам и не светило туда съездить.... Почему это не светит? Я дважды там бывал, второй раз отмечал там 60-летие, хотел ещё раз съездить на марафон лыжный. Биркебейнер называется - дословно "берёзовые ноги". Лапотники, короче. Ну теперь пусть лапотники без нас обходятся.
22:00:22 23-05-2024
Пока что особых проблем нет
15:14:42 24-05-2024
0 проблем. По рабочей визе можно уехать.