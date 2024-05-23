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Норвегия запретит въезд российским туристам

Разрешение на въезд смогут получить только те, кто приезжает к близким родственникам

23 мая 2024, 14:40, ИА Амител

Флаг Норвегии / Фото: unsplash.com
Флаг Норвегии / Фото: unsplash.com

Норвегия ужесточит ограничения на въезд для россиян, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-релиз, опубликованный на сайте правительства страны.

"Гражданам России, прибывающим в Норвегию в туристических и других целях не первостепенной важности, будет отказано во въезде в Норвегию при пересечении границы", – говорится в документе.

Новые правила, которые распространяются и на тех, кто получил визу от других стран Шенгенской зоны, вступят в силу 29 мая. Разрешение на въезд смогут получить только те, кто приезжает в гости к близким родственникам, а также на работу или учебу.

Стоит отметить, что Норвегия уже с весны 2022 года практически не выдает россиянам туристические визы.

Ранее Россия включила Норвегию в список недружественных стран, а в Норвегии допустили возможность закрытия границы с РФ.

Туризм Политика

Комментарии 6

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Гость

14:45:18 23-05-2024

Почему не 2 года назад

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Гость

15:35:35 23-05-2024

Гость (14:45:18 23-05-2024) Почему не 2 года назад... Да вам и не светило туда съездить.

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Гость

16:45:16 23-05-2024

Гость (15:35:35 23-05-2024) Да вам и не светило туда съездить.... А что там такого запредельно трудного было? Стоимость? Так не дороже денег. В Англию люди и ездили ранее, и сейчас ездят. А Англия то подороже Норвегии будет.

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Гость

20:55:00 23-05-2024

Гость (15:35:35 23-05-2024) Да вам и не светило туда съездить.... Почему это не светит? Я дважды там бывал, второй раз отмечал там 60-летие, хотел ещё раз съездить на марафон лыжный. Биркебейнер называется - дословно "берёзовые ноги". Лапотники, короче. Ну теперь пусть лапотники без нас обходятся.

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Гость

22:00:22 23-05-2024

Пока что особых проблем нет

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Гость

15:14:42 24-05-2024

0 проблем. По рабочей визе можно уехать.

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