Норвегия запретит въезд российским туристам

Разрешение на въезд смогут получить только те, кто приезжает к близким родственникам

23 мая 2024, 14:40, ИА Амител

Флаг Норвегии / Фото: unsplash.com

Норвегия ужесточит ограничения на въезд для россиян, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-релиз, опубликованный на сайте правительства страны.

"Гражданам России, прибывающим в Норвегию в туристических и других целях не первостепенной важности, будет отказано во въезде в Норвегию при пересечении границы", – говорится в документе.

Новые правила, которые распространяются и на тех, кто получил визу от других стран Шенгенской зоны, вступят в силу 29 мая. Разрешение на въезд смогут получить только те, кто приезжает в гости к близким родственникам, а также на работу или учебу.

Стоит отметить, что Норвегия уже с весны 2022 года практически не выдает россиянам туристические визы.

Ранее Россия включила Норвегию в список недружественных стран, а в Норвегии допустили возможность закрытия границы с РФ.