Норвежцев предупредили о конфискации машин и домов в случае войны с Россией
В стране уже проводится масштабное усиление как военной, так и гражданской готовности
20 января 2026, 18:30, ИА Амител
Вооруженные силы Норвегии направили жителям страны уведомления о возможности изъятия частной собственности в случае начала войны с Россией. Об этом сообщает газета The Daily Telegraph.
Как заявил глава логистической службы Вооруженных сил Норвегии Андрес Йернберг, населению следует быть готовым к различным кризисным сценариям в сфере обороны, включая вооруженный конфликт. По его словам, власти заранее информируют граждан о действующих механизмах мобилизации ресурсов.
Йернберг подчеркнул, что в стране уже проводится масштабное усиление как военной, так и гражданской готовности. В рамках действующего законодательства государство вправе временно изымать имущество граждан, включая жилые дома и транспорт, для нужд обороны.
21:22:50 20-01-2026
Дятлы тупые! Кому они сдались в России?
22:52:51 20-01-2026
дада, и машин и домов, всем письма пришли через их "Госуслуги"
09:32:53 21-01-2026
Им в пору лодки покупать. Пара-тройка Орешков прилетит, побросают всё и ломанутся за океан.
11:18:36 21-01-2026
Гость (09:32:53 21-01-2026) Им в пору лодки покупать. Пара-тройка Орешков прилетит, побр... Вы с чукотки?
11:09:09 21-01-2026
Соплёй перешибём на их же территории, и через три дня парад победы в Осло!