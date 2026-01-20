Норвежцев предупредили о конфискации машин и домов в случае войны с Россией

В стране уже проводится масштабное усиление как военной, так и гражданской готовности

20 января 2026, 18:30, ИА Амител

Армия, строевая подготовка / Фото: amic.ru

Вооруженные силы Норвегии направили жителям страны уведомления о возможности изъятия частной собственности в случае начала войны с Россией. Об этом сообщает газета The Daily Telegraph.

Как заявил глава логистической службы Вооруженных сил Норвегии Андрес Йернберг, населению следует быть готовым к различным кризисным сценариям в сфере обороны, включая вооруженный конфликт. По его словам, власти заранее информируют граждан о действующих механизмах мобилизации ресурсов.

Йернберг подчеркнул, что в стране уже проводится масштабное усиление как военной, так и гражданской готовности. В рамках действующего законодательства государство вправе временно изымать имущество граждан, включая жилые дома и транспорт, для нужд обороны.