Новая пандемия неизбежна и случится в ближайшее время, уверены ученые
Произойти она может из-за мутаций опасных патогенов
16 января 2026, 15:35, ИА Амител
Специалисты в области вирусологии допускают возможность возникновения нового, ранее не встречавшегося патогена под кодовым названием "X" в результате слияния четырех различных вирусов: оспы обезьян, кори, птичьего гриппа и лихорадки Оропуш. Согласно информации, опубликованной Daily Star, патоген потенциально может вызвать широкомасштабную пандемию уже в 2026 году.
Подобный сценарий становится все более вероятным из-за значительного сокращения охвата вакцинацией и усиления резистентности вирусов к существующим средствам защиты.
Майкл Хед, научный сотрудник медицинского факультета Саутгемптонского университета, специализирующийся на вопросах глобального здравоохранения, констатирует увеличение числа инфекций по всему миру.
Он подчеркивает, что вспышки оспы обезьян продолжаются в различных странах, включая европейские государства, такие как Испания. Появляются новые разновидности этого вируса, что свидетельствует о его глобальном распространении после того, как он ранее считался редким явлением.
15:45:58 16-01-2026
И что, никто не знает в каких лабораториях разрабатывают эти вирусы?
15:59:58 16-01-2026
запретить патогены
20:54:43 16-01-2026
Очередная липовая "пандемия" только тем и будет кошмарна, что сызнова развяжет руки охотникам до приказов носить 'намордники' и "добровольно" подвергаться воздействию т.н. "вакцины"!
19:24:47 17-01-2026
Гость (20:54:43 16-01-2026) Очередная липовая "пандемия" только тем и будет кошмарна, чт... Из-за таких долбачей,которые игнорируют прививки,скоро уже от элементарных болезней вымрем.
09:28:14 17-01-2026
Пандемия глупости и тотальной тупости уже началась! Некоторые уже напялили грязную маску на рыло и ходят с ней.
10:59:24 17-01-2026
Что, опять вакцин налепили из дерьма, миллиардов захотелось на смертях сделать? Технический кислород для "лечения" Попов подготовил?
15:00:52 17-01-2026
Я эти четыре вируса смогу с легкостью победит как я это сделал с коронавирусом за три дня ,сс гонконгским гриппом за три дня и гепатитом В за несколько часов. У меня сильнейший приобретенный т-клеточный иммунитет
14:09:14 18-01-2026
Гость (19:24:47 17-01-2026) Из-за таких долбачей,которые игнорируют прививки,скоро уже о... Сколько от ковидных прививок погибло? Вы ихзаставляли делать. Сам вот льёшь грязь, но ты живой, а люди погибли и умирали от технического кислорода. Вы сами о.осрались, теперь возмущаетесь, что люди вам не доверяют. И правильно делают. Теперь с каждым человеком, пришедшим на вакцинацию должен заходить медик, депутат, чиновник, начальник любой и чтобы там же ему первому ставили прививку. Только так теперь люди поверят вам-прощелыгам.