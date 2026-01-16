Новая пандемия неизбежна и случится в ближайшее время, уверены ученые

Произойти она может из-за мутаций опасных патогенов

Специалисты в области вирусологии допускают возможность возникновения нового, ранее не встречавшегося патогена под кодовым названием "X" в результате слияния четырех различных вирусов: оспы обезьян, кори, птичьего гриппа и лихорадки Оропуш. Согласно информации, опубликованной Daily Star, патоген потенциально может вызвать широкомасштабную пандемию уже в 2026 году.

Подобный сценарий становится все более вероятным из-за значительного сокращения охвата вакцинацией и усиления резистентности вирусов к существующим средствам защиты.

Майкл Хед, научный сотрудник медицинского факультета Саутгемптонского университета, специализирующийся на вопросах глобального здравоохранения, констатирует увеличение числа инфекций по всему миру.

Он подчеркивает, что вспышки оспы обезьян продолжаются в различных странах, включая европейские государства, такие как Испания. Появляются новые разновидности этого вируса, что свидетельствует о его глобальном распространении после того, как он ранее считался редким явлением.