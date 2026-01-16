НОВОСТИПроисшествия

Новая пандемия неизбежна и случится в ближайшее время, уверены ученые

Произойти она может из-за мутаций опасных патогенов

16 января 2026, 15:35, ИА Амител

Прием у врача / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина
Прием у врача / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Специалисты в области вирусологии допускают возможность возникновения нового, ранее не встречавшегося патогена под кодовым названием "X" в результате слияния четырех различных вирусов: оспы обезьян, кори, птичьего гриппа и лихорадки Оропуш. Согласно информации, опубликованной Daily Star, патоген потенциально может вызвать широкомасштабную пандемию уже в 2026 году.

Подобный сценарий становится все более вероятным из-за значительного сокращения охвата вакцинацией и усиления резистентности вирусов к существующим средствам защиты.

Майкл Хед, научный сотрудник медицинского факультета Саутгемптонского университета, специализирующийся на вопросах глобального здравоохранения, констатирует увеличение числа инфекций по всему миру.

Он подчеркивает, что вспышки оспы обезьян продолжаются в различных странах, включая европейские государства, такие как Испания. Появляются новые разновидности этого вируса, что свидетельствует о его глобальном распространении после того, как он ранее считался редким явлением.

Комментарии 8

Avatar Picture
Гость

15:45:58 16-01-2026

И что, никто не знает в каких лабораториях разрабатывают эти вирусы?

  8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:59:58 16-01-2026

запретить патогены

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

20:54:43 16-01-2026

Очередная липовая "пандемия" только тем и будет кошмарна, что сызнова развяжет руки охотникам до приказов носить 'намордники' и "добровольно" подвергаться воздействию т.н. "вакцины"!

  -4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

19:24:47 17-01-2026

Гость (20:54:43 16-01-2026) Очередная липовая "пандемия" только тем и будет кошмарна, чт... Из-за таких долбачей,которые игнорируют прививки,скоро уже от элементарных болезней вымрем.

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:28:14 17-01-2026

Пандемия глупости и тотальной тупости уже началась! Некоторые уже напялили грязную маску на рыло и ходят с ней.

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

10:59:24 17-01-2026

Что, опять вакцин налепили из дерьма, миллиардов захотелось на смертях сделать? Технический кислород для "лечения" Попов подготовил?

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Ришат

15:00:52 17-01-2026

Я эти четыре вируса смогу с легкостью победит как я это сделал с коронавирусом за три дня ,сс гонконгским гриппом за три дня и гепатитом В за несколько часов. У меня сильнейший приобретенный т-клеточный иммунитет

  -4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

14:09:14 18-01-2026

Гость (19:24:47 17-01-2026) Из-за таких долбачей,которые игнорируют прививки,скоро уже о... Сколько от ковидных прививок погибло? Вы ихзаставляли делать. Сам вот льёшь грязь, но ты живой, а люди погибли и умирали от технического кислорода. Вы сами о.осрались, теперь возмущаетесь, что люди вам не доверяют. И правильно делают. Теперь с каждым человеком, пришедшим на вакцинацию должен заходить медик, депутат, чиновник, начальник любой и чтобы там же ему первому ставили прививку. Только так теперь люди поверят вам-прощелыгам.

  1 Нравится
Ответить
