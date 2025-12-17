Эпидемиолог ответила, ждать ли пандемии гонконгского гриппа на Алтае

В Алтайском крае от гриппа привилось более половины населения, поэтому серьезной эпидемии не будет

17 декабря 2025, 11:28, ИА Амител

Медицинские маски / Фото: amic.ru

В Алтайском крае растет число заболевших ОРВИ, но бояться пандемии гонконгского гриппа не нужно. Об этом сказала "Комсомольской правде" главный внештатный специалист-эпидемиолог Минздрава Алтайского края Ирина Переладова.

«Эпидемии бояться не стоит. Массовая прививочная кампания была рассчитана на создание достаточной иммунной прослойки. Алтайский край справился с этой задачей – люди привиты. Так что будем надеяться, что никаких серьезных ситуаций не будет. Тем более что ни Роспотребнадзор, ни Минздрав РФ не прогнозируют угрозы пандемического распространения гриппа», – успокоила эпидемиолог.

По данным краевого Роспотребнадзора, от гриппа в регионе привились 1 138 836 человек – это 54% населения.

По словам Переладовой, "все идет как обычно", ситуация соответствует сезонной динамике, традиционно чаще болеют дети (60%). Правда, случаи заболевания гриппом стали регистрировать раньше. Это связано с теплым ноябрем и началом декабря.

Пациентов с самыми острыми симптомами тестируют, чтобы определить тип вируса. Преобладающим штаммом в этом году в России эпидемиологи называют гонконгский грипп – H3N2. На Алтае таких случаев за ноябрь – декабрь пока зафиксирован 121, всего же случаев гриппа – 296. При этом пока алтайские специалисты не называют найденные случаи H3N2 именно гонконгским гриппом – биоматериал еще передали на проверку в Новосибирск. Переладова также отметила, что этот штамм от других ничем особо не отличается.

Накануне стало известно, что в крае 38 тыс. детей ушли на карантин из-за ОРВИ и гриппа. Полностью закрыты 10 детских садов и 32 школы. В целом количество заболевших в регионе повысилось на 20% по сравнению с прошлой неделей.