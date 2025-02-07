Новая система индексации пенсий заработает в России с 2026 года
Выплаты будут индексировать с 1 февраля и с 1 апреля
07 февраля 2025, 07:45, ИА Амител
С 2026 года страховые пенсии в России начнут индексировать с 1 февраля и с 1 апреля. Об этом сообщает aif.ru со ссылкой на члена комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлану Бессараб.
"В 2026 году индексация страховых пенсий будет проводиться с 1 февраля на годовой уровень инфляции. Он уже будет установлен в январе. А с 1 апреля – на рост инвестиционного портфеля фонда. То есть это такая донастройка с учетом и полученных доходов фондом, и с учетом роста, в том числе, медианных заработных плат", – пояснила Бессараб.
Такой порядок индексации пенсий уже официально утвержден. Программа должна была заработать с 2025 года, однако, по словам парламентария, было принято решение продлить порядок, который действовал ранее.
Напомним, с начала 2025 года размер пенсий у работающих россиян увеличился на 2,6 тысячи рублей. Это произошло благодаря индексации на 7,3% с 1 января, а также доиндексации на 9,5% с 1 февраля.
07:49:23 07-02-2025
доиндексации ДО 9,5 %... пишите правильно, большая разница
09:17:14 07-02-2025
размер пенсий у работающих россиян увеличился на 2.6 тыс?Нассыте в глаза и скажите-божья роса...Фонд свои доходы никогда пенсам не отдаст.Эти средства будут использованы для премирования сотрудников....поживем-увидим причем скоро...
09:25:51 07-02-2025
Речь должна идти не про индексацию ,а про кардинальное изменение пенсионной системы. Нынешняя нищенская никуда не годится.
09:31:46 07-02-2025
Держитесь товарищи пенсионеры - назло всем чиновникам будем долго жить - недождутся!!!
10:36:49 07-02-2025
Веду здоровый образ жизни, ибо мое долголетие это моя личная месть чиновникам ПФР или как там эта контора сейчас называется, запутался уже.