Новая система индексации пенсий заработает в России с 2026 года

Выплаты будут индексировать с 1 февраля и с 1 апреля

07 февраля 2025, 07:45, ИА Амител

Деньги / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

С 2026 года страховые пенсии в России начнут индексировать с 1 февраля и с 1 апреля. Об этом сообщает aif.ru со ссылкой на члена комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлану Бессараб.

"В 2026 году индексация страховых пенсий будет проводиться с 1 февраля на годовой уровень инфляции. Он уже будет установлен в январе. А с 1 апреля – на рост инвестиционного портфеля фонда. То есть это такая донастройка с учетом и полученных доходов фондом, и с учетом роста, в том числе, медианных заработных плат", – пояснила Бессараб.

Такой порядок индексации пенсий уже официально утвержден. Программа должна была заработать с 2025 года, однако, по словам парламентария, было принято решение продлить порядок, который действовал ранее.

Напомним, с начала 2025 года размер пенсий у работающих россиян увеличился на 2,6 тысячи рублей. Это произошло благодаря индексации на 7,3% с 1 января, а также доиндексации на 9,5% с 1 февраля.