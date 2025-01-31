Россиянам рассказали, какие надбавки к пенсиям им положены в 2025 году
Бывают случаи, когда выплаты не назначают, тогда необходимо обратиться в Социальный фонд России
31 января 2025, 11:00, ИА Амител
Россияне в 2025 году получат несколько видов доплат к пенсии, которые зависят от нескольких факторов, например, от инвалидности или наличие нетрудоспособных родственников, рассказал ТАСС депутат Госдумы Сергей Гаврилов.
Для пожилых
В 2025 году предусмотрено несколько надбавок к пенсии по старости, которые начисляются без необходимости подачи заявлений. После 80 лет граждане получают увеличение фиксированной части пенсии вдвое. Тот же механизм действует для инвалидов I группы вне зависимости от возраста.
"Если в семье есть человек, которому исполнилось 80 лет, но сумма его пенсии осталась прежней, нужно срочно разбираться с начислениями", – подчеркнул Гаврилов.
Социальные
Если даже с учетом всех надбавок размер пенсии не дотягивает до прожиточного минимума пенсионера, назначается дополнительная социальная доплата. Расчет производится индивидуально, исходя из всех доходов пенсионера, включая льготы и пособия.
Доплата 1200 рублей для пенсионеров старше 80 лет и инвалидов I группы вводится в 2025 году и будет ежегодно индексироваться – она положена автоматически.
"Если сумма пенсии ниже прожиточного минимума, но доплату не начислили, необходимо подать заявление на пересчет. Если человек старше 80 лет или имеет I группу инвалидности, но надбавку ему не назначили, стоит подать запрос в отделение фонда", – указал депутат.
За нетрудоспособных родственников
Пенсионерам положена доплата, если они содержат на полном обеспечении нетрудоспособных родственников (несовершеннолетних детей и внуков, родителей пенсионного возраста, супругов-инвалидов). За каждого иждивенца начисляется треть от фиксированной части страховой пенсии.
"Бывают случаи, когда эту выплату не назначают, если в документах не отражена зависимость иждивенца от дохода пенсионера. Проверять здесь стоит внимательно, даже если ребенок получает пособие или стипендию, это не отменяет доплату", – отметил депутат.
"Северные"
Отдельные надбавки предусмотрены для пенсионеров, которые трудились в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях.
Если человек отработал на Севере не менее 15 лет (или 20 лет в приравненных районах), его фиксированная выплата к страховой пенсии увеличивается на 50 или 30% соответственно.
"Все выплаты начисляются автоматически, но в реальности ошибки и задержки случаются. Если есть сомнения, лучше обратиться в Социальный фонд России, запросить детализацию начислений и при необходимости подать заявление на пересчет", – отметил депутат.
11:19:07 31-01-2025
Как это всё контрастно воспринимается особенно на фоне зарплаты Сечина в 4,6 млрд. рублей за 2024 год. И там в обойме таких сечиных полки и дивизии. А пока народу расскажут по телевизору страшную сказку про нату, геев и прочую конспирологическую чушь.
11:42:58 31-01-2025
Гость (11:19:07 31-01-2025) Как это всё контрастно воспринимается особенно на фоне зарпл...
Нужно понимать, что ЗП для него не основной доход
12:00:23 31-01-2025
Гость (11:42:58 31-01-2025) Нужно понимать, что ЗП для него не основной доход... Эта сумма тоже не в его зарплатной фишке стояла. Пришлось так сказать людям провести расследование.
11:22:08 31-01-2025
"Хочешь, я расскажу тебе сказку..."
11:46:57 31-01-2025
Там как у змеи ног-не найдешь и не докажешь
12:02:31 31-01-2025
Грыша (11:46:57 31-01-2025) Там как у змеи ног-не найдешь и не докажешь... Легко все доказывается, если в стране верховенство право а не телефонное законодательство как сегодня в РФ. Если это обнаружили частные расследователи, то в государстве и речи быть не может сомневаться с его возможностями.
13:26:17 31-01-2025
Гость (12:02:31 31-01-2025) Легко все доказывается, если в стране верховенство право а н... Право? Его в течение двадцати пяти лет, как ту лягушку варили на медленном огне, чтобы не взбрыкнула и получили настоящую действительность, сказал запрещенное слово - получи!!
13:46:22 31-01-2025
Филипп Филиппыч (13:26:17 31-01-2025) Право? Его в течение двадцати пяти лет, как ту лягушку варил... Я вроде сделал все оговорки и довольно таки ясно дал понять что сегодня Россия это не правовое государство.