Бывают случаи, когда выплаты не назначают, тогда необходимо обратиться в Социальный фонд России

31 января 2025, 11:00, ИА Амител

Деньги / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Россияне в 2025 году получат несколько видов доплат к пенсии, которые зависят от нескольких факторов, например, от инвалидности или наличие нетрудоспособных родственников, рассказал ТАСС депутат Госдумы Сергей Гаврилов.

Для пожилых

В 2025 году предусмотрено несколько надбавок к пенсии по старости, которые начисляются без необходимости подачи заявлений. После 80 лет граждане получают увеличение фиксированной части пенсии вдвое. Тот же механизм действует для инвалидов I группы вне зависимости от возраста.

"Если в семье есть человек, которому исполнилось 80 лет, но сумма его пенсии осталась прежней, нужно срочно разбираться с начислениями", – подчеркнул Гаврилов.

Социальные

Если даже с учетом всех надбавок размер пенсии не дотягивает до прожиточного минимума пенсионера, назначается дополнительная социальная доплата. Расчет производится индивидуально, исходя из всех доходов пенсионера, включая льготы и пособия.

Доплата 1200 рублей для пенсионеров старше 80 лет и инвалидов I группы вводится в 2025 году и будет ежегодно индексироваться – она положена автоматически.

"Если сумма пенсии ниже прожиточного минимума, но доплату не начислили, необходимо подать заявление на пересчет. Если человек старше 80 лет или имеет I группу инвалидности, но надбавку ему не назначили, стоит подать запрос в отделение фонда", – указал депутат.

За нетрудоспособных родственников

Пенсионерам положена доплата, если они содержат на полном обеспечении нетрудоспособных родственников (несовершеннолетних детей и внуков, родителей пенсионного возраста, супругов-инвалидов). За каждого иждивенца начисляется треть от фиксированной части страховой пенсии.

"Бывают случаи, когда эту выплату не назначают, если в документах не отражена зависимость иждивенца от дохода пенсионера. Проверять здесь стоит внимательно, даже если ребенок получает пособие или стипендию, это не отменяет доплату", – отметил депутат.

"Северные"

Отдельные надбавки предусмотрены для пенсионеров, которые трудились в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях.

Если человек отработал на Севере не менее 15 лет (или 20 лет в приравненных районах), его фиксированная выплата к страховой пенсии увеличивается на 50 или 30% соответственно.