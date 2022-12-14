Девушки, ели, глобус. Барнаул продолжают украшать к Новому году

Фото: barnaul.org

Улицы Барнаула с каждым днём становятся наряднее — их уже украсили растяжки и консоли, сказочные фигуры и композиции, сообщает мэрия.

В Железнодорожном районе города особое внимание уделили световому оформлению. Так, у дома № 104 по проспекту Красноармейскому установили фигуру «Упряжка оленей», в районе дома № 25 по проспекту Строителей — композицию «Танцующие девушки», а по проспекту Красноармейскому, 131 — фигуру «Лошади с каретой».

«На пересечении улицы Молодёжной с проспектом Красноармейским оформлен световыми элементами фонтан „Глобус“, а на пересечении Молодёжной с Социалистическим установлена давно полюбившаяся жителям композиция „Снегири“. Студентов, учащихся в главном корпусе АлтГУ (проспект Ленина, 61), каждое утро встречает фигура „Ангелы“, также праздничное настроение создают световые консоли с героями мультфильма „Ну, погоди!“, расположенные у входа в сквер „60 лет ССР“ (пересечение Красноармейского и Молодёжной)», — говорится в сообщении.

Улицу Молодёжную и проспект Социалистический украшают световые растяжки. Яркие кольца появились на деревьях у дома № 105 по проспекту Социалистическому и в районе дома № 131 по проспекту Красноармейскому. А деревья по проспекту Красноармейскому, 86, и проспекту Строителей освещают разными цветами строб-лампы.

Вскоре улицы района украсят световые фигуры «Ели» (пересечение проспекта Красноармейского и улицы Папанинцев), «Звёзды» (Павловский тракт, 58г), «Фонари» (площадь Советов), «Видеокамера» и «Замок» (площадь Победы, 1). А в сквере по проспекту Строителей, 45, появится новая световая композиция «Свечи».