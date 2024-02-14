Новое приложение "Тинькофф Инвестиций" удалили из App Store
Уже установленное приложение работает в прежнем режиме
14 февраля 2024, 07:45, ИА Амител
Пользователь iPhone / Фото: unsplash.com
Новое приложение "Тинькофф Инвестиций" под названием "Календарь Инвестора" удалили из App Store на следующий день после выхода.
Как отметили в телеграм-канале сервиса, уже установленное приложение работает в прежнем режиме. Старая версия тоже продолжит работать, но без новых функций и обновлений.
В начале февраля из App Store также удалили новое приложение Сбера.
07:49:53 14-02-2024
Этому гадёнышу так и надо. Надоели его кашолки с предложениями по кредитам.
08:38:48 14-02-2024
Поправьте меня, но ведь тиньков- иноагент, выступающий за ВСУ и против русских? Почему его банк не национализирован?
09:00:32 14-02-2024
Гость (08:38:48 14-02-2024) Поправьте меня, но ведь тиньков- иноагент, выступающий за ВС... Наверное потому что давно уже как выкупил банк Потанин
09:27:40 14-02-2024
Гость (09:00:32 14-02-2024) Наверное потому что давно уже как выкупил банк Потанин... Выкупил- профинансировал русофоба? Почему не национализировали?
09:39:08 14-02-2024
Уровень. Естных комментаторов радует) впрочем, как всегда) эти особи даже не знают, что Тиньков уже давно беглец из России, признан иноагентом, а банком владеет другой человек.
10:19:38 14-02-2024
Гость (09:39:08 14-02-2024) Уровень. Естных комментаторов радует) впрочем, как всегда) э... Знаки препинания - уровень. 5 класс средней школы. Радует...