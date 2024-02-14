Новое приложение "Тинькофф Инвестиций" удалили из App Store

Уже установленное приложение работает в прежнем режиме

14 февраля 2024, 07:45, ИА Амител

Пользователь iPhone / Фото: unsplash.com

Новое приложение "Тинькофф Инвестиций" под названием "Календарь Инвестора" удалили из App Store на следующий день после выхода.

Как отметили в телеграм-канале сервиса, уже установленное приложение работает в прежнем режиме. Старая версия тоже продолжит работать, но без новых функций и обновлений.

В начале февраля из App Store также удалили новое приложение Сбера.