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Новое приложение "Тинькофф Инвестиций" удалили из App Store

Уже установленное приложение работает в прежнем режиме

14 февраля 2024, 07:45, ИА Амител

Пользователь iPhone / Фото: unsplash.com
Пользователь iPhone / Фото: unsplash.com

Новое приложение "Тинькофф Инвестиций" под названием "Календарь Инвестора" удалили из App Store на следующий день после выхода.

Как отметили в телеграм-канале сервиса, уже установленное приложение работает в прежнем режиме. Старая версия тоже продолжит работать, но без новых функций и обновлений.

В начале февраля из App Store также удалили новое приложение Сбера.

банки приложения

Комментарии 6

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Гость

07:49:53 14-02-2024

Этому гадёнышу так и надо. Надоели его кашолки с предложениями по кредитам.

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Гость

08:38:48 14-02-2024

Поправьте меня, но ведь тиньков- иноагент, выступающий за ВСУ и против русских? Почему его банк не национализирован?

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Гость

09:00:32 14-02-2024

Гость (08:38:48 14-02-2024) Поправьте меня, но ведь тиньков- иноагент, выступающий за ВС... Наверное потому что давно уже как выкупил банк Потанин

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Гость

09:27:40 14-02-2024

Гость (09:00:32 14-02-2024) Наверное потому что давно уже как выкупил банк Потанин... Выкупил- профинансировал русофоба? Почему не национализировали?

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Гость

09:39:08 14-02-2024

Уровень. Естных комментаторов радует) впрочем, как всегда) эти особи даже не знают, что Тиньков уже давно беглец из России, признан иноагентом, а банком владеет другой человек.

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Гость

10:19:38 14-02-2024

Гость (09:39:08 14-02-2024) Уровень. Естных комментаторов радует) впрочем, как всегда) э... Знаки препинания - уровень. 5 класс средней школы. Радует...

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