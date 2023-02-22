Глава Минспорта Алтая пообещал сохранить и отремонтировать бассейн "Обь" в Барнауле

В спорткомплексе были выполнены работы, направленные на повышение качества оказываемых им услуг на сумму порядка 42 млн рублей.

22 февраля 2023, 08:01, Вячеслав Кондаков

Фото: amic.ru

Министр спорта Алтайского края Максим Рябцев, выступая с докладом в парламентском часе в АКЗС 21 февраля, пообещал не допустить сноса спорткомплекса "Обь" в Барнауле. Более того, чиновник пообещал краевым депутатам развивать объект и отремонтировать единственный олимпийский бассейн в регионе.

"Спорткомплекс предоставляет качественные услуги. В последние годы в спорткомплексе были выполнены работы, направленные на повышение качества оказываемых им услуг на сумму порядка 42 млн рублей. Этот объект мы сохраним. Вопрос о приватизации не стоит. Более того, мы планируем провести ремонт", – пояснил Максим Рябцев.

В 2022 году в бассейне "Обь" уже провели небольшой ремонт за 2 миллиона рублей. Речь идёт об участке здания со стороны улицы Мерзликина, который в последние несколько лет стал разрушаться. В некоторых местах комплекса сыпалась штукатурка, на что неоднократно жаловались барнаульцы. Чтобы полностью провести реконструкцию фасада спорткомплекса, необходимо около 10 миллионов. Однако таких средств у руководства учреждения нет: все имеющиеся деньги уходят на содержание чаши бассейна. В общей сложности, как пояснял amic.ru директор комплекса Сергей Кашников, на полную реконструкцию "Оби" необходимо от 200 до 300 миллионов рублей.

Напомним, летом 2021 года 49% акций учреждения у Крайсовпрофа приобрела компания "Магистраль". Новый совладелец пока не начал вкладывать деньги в развитие "Оби". Краевые власти неоднократно подчёркивали, что не допустят сноса объекта. В частности, депутат АКЗС Татьяна Ильюченко пообещала, что власти региона "будут держать руку на пульсе" и следить за ситуацией вокруг спорткомплекса.

"Сноса не допустим. Этого никто не позволит: необходимо выполнять указ президента по развитию физической культуры и спорта. "Обь" – уникальный комплекс и построить подобный олимпийский бассейн в другой части Барнаула невозможно. Не припомню случаев, чтобы в последние годы у нас в стране строили 50-метровые бассейны без помощи федерального бюджета. Обычно это происходило там, где проходили универсиады или крупные международные соревнования", – говорила Татьяна Ильюченко.

Спорткомплекс "Обь" построили в 1984 году. Большой бассейн – 50 на 25 метров – считался уникальным, так как при его строительстве впервые в России применили метод изготовления ванны из стекла и цемента. Сейчас спорткомплекс "Обь" – один из крупнейших в Западной Сибири; ежегодно его посещают до 500 тысяч человек. Кроме плавания здесь обучают баскетболу, художественной гимнастике, борьбе, теннису.