За экономическую безопасность в Алтайском крае будет отвечать Алексей Гузеев
Новый начальник УЭБиПК приступил к исполнению обязанностей 25 декабря
26 декабря 2025, 17:55, ИА Амител
В ГУ МВД России по Алтайскому краю произошла кадровая перестановка: на должность начальника управления экономической безопасности и противодействия коррупции назначен Алексей Владимирович Гузеев. Эту информацию подтвердила amic.ru начальница отдела информации и общественных связей ведомства Светлана Ляпунова.
«Предыдущий руководитель назначен на должность заместителя начальника главного управления по вопросам миграции», – рассказала представитель пресс-службы.
Как уточнил amic.ru источник, полковник полиции Алексей Гузеев приступил к исполнению обязанностей с четверга, 25 декабря. Ранее он занимал пост заместителя начальника.
В марте этого года бывший глава управления МВД по Барнаулу Александр Майдоров был назначен заместителем министра внутренних дел, начальником полиции Республики Алтай.
