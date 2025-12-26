За экономическую безопасность в Алтайском крае будет отвечать Алексей Гузеев

Новый начальник УЭБиПК приступил к исполнению обязанностей 25 декабря

26 декабря 2025, 17:55, ИА Амител

Сотрудник полиции на службе / Фото: amic.ru

В ГУ МВД России по Алтайскому краю произошла кадровая перестановка: на должность начальника управления экономической безопасности и противодействия коррупции назначен Алексей Владимирович Гузеев. Эту информацию подтвердила amic.ru начальница отдела информации и общественных связей ведомства Светлана Ляпунова.

«Предыдущий руководитель назначен на должность заместителя начальника главного управления по вопросам миграции», – рассказала представитель пресс-службы.

Как уточнил amic.ru источник, полковник полиции Алексей Гузеев приступил к исполнению обязанностей с четверга, 25 декабря. Ранее он занимал пост заместителя начальника.

В марте этого года бывший глава управления МВД по Барнаулу Александр Майдоров был назначен заместителем министра внутренних дел, начальником полиции Республики Алтай.