Новосибирскую компанию подозревают в контрабанде леса на 22 млн рублей

По данным прокуратуры, фирма вывезла за границу более 4 тысяч кубометров хвойного леса

26 марта 2024, 15:40, ИА Амител

Лесозаготовка / Фото: pxhere.com

Фирму из Новосибирска подозревают в контрабанде леса на сумму более 22 млн рублей. Об этом сообщили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.

"Установлено, что в период с января по ноябрь 2022 года участником внешнеэкономической деятельности через таможенную границу Таможенного союза ЕАЭС автомобильным транспортом незаконно перемещены лесоматериалы из древесины хвойных пород объемом более 4 тыс. куб. м и стоимостью свыше 22 млн рублей", - сказано в сообщении.

Отмечается, что необходимых документов на вывоз леса компания не предоставила. После проверки прокуратуры возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ (контрабанда стратегически важных ресурсов в крупном размере).

Ведомство контролирует ход расследования.