Новосибирскую школьницу, изрезавшую лицо красивой подруги, отправили в психушку
Сколько времени девочка там пробудет, пока неясно
16 мая 2024, 17:20, ИА Амител
Юную жительницу Новосибирской области, которая заманила в лес подругу и с ножом напала на нее, отправили в одну из московских психиатрических клиник, пишет "КП-Новосибирск".
Напомним, инцидент произошел 1 октября 2023 года. Девочки якобы пошли за грибами, в какой-то момент 14-летняя начала канцелярским ножом бить 13-летнюю подругу, у которой в итоге были изрезаны руки, шея, голова, горло и почти все лицо. Врачи пять часов оперировали пострадавшую, сейчас она проходит длительную реабилитацию.
Суд назначил напавшей школьнице домашний арест – это решение пытались оспорить, но не вышло. После девочку почти пять месяцев не могли отправить на экспертизу.
"И вот школьницу отправили в Москву. 16 мая девочку госпитализировали в одну из столичных психиатрических клиник. Сколько она там проведет, пока неясно", – сообщает издание.
20:33:02 16-05-2024
Сколько она там проведет, пока неясно.
Это не лечится. Походу на всегда.
22:01:15 16-05-2024
Она должна работать и пожизненно выплачивать компенсацию. А если не может, то всей семьёй. Пусть начинает с 14 лет работать, перевоспитываться. И подальше от общества.