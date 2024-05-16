Новосибирскую школьницу, изрезавшую лицо красивой подруги, отправили в психушку

Сколько времени девочка там пробудет, пока неясно

16 мая 2024, 17:20, ИА Амител

Нападавшая (слева) и пострадавшая (справа) / Фото: nsk.kp.ru со ссылкой на местных жителей

Юную жительницу Новосибирской области, которая заманила в лес подругу и с ножом напала на нее, отправили в одну из московских психиатрических клиник, пишет "КП-Новосибирск".

Напомним, инцидент произошел 1 октября 2023 года. Девочки якобы пошли за грибами, в какой-то момент 14-летняя начала канцелярским ножом бить 13-летнюю подругу, у которой в итоге были изрезаны руки, шея, голова, горло и почти все лицо. Врачи пять часов оперировали пострадавшую, сейчас она проходит длительную реабилитацию.

Суд назначил напавшей школьнице домашний арест – это решение пытались оспорить, но не вышло. После девочку почти пять месяцев не могли отправить на экспертизу.