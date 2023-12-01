НОВОСТИТранспорт

Барнаульские перевозчики с 1 декабря начали работать по более выгодным контрактам

За семь лет на обслуживание маршрутов будет выделено около 790 млн рублей

01 декабря 2023, 11:12, ИА Амител

Автобусы в Барнауле / Фото: amic.ru
Автобусы в Барнауле / Фото: amic.ru

В Барнауле с перевозчиками заключены долгосрочные контракты, которые будут действовать с 1 декабря 2023 года по ноябрь 2030 года, сообщает мэрия.

Ранее amic.ru подробно рассказал, что изменят долгосрочные контракты с перевозчиками, которые будут заключать на семь лет. К примеру, это позволит покупать новый транспорт. К 2030 году планируется обновить не менее 25% автобусов.

"Заключены долгосрочные контракты для обслуживания маршрутов № 2, 9, 20, 33р, 35, 38, 40, 53, 55, 60, 70р, 73р, 75, 109,109оп, 110, 150", – говорится в сообщении.

За семь лет будет выделено около 790 млн рублей, из которых основную часть направят на общественно значимые маршруты: № 2, 9, 38, 40, 70р, 73р, 109, 109оп, 110, 117э и 150.

По маршруту № 117э конкурс признан несостоявшимся, так как не было подано ни одной заявки. Будет проведен повторный аукцион.

Фото: сообщество транспорт Барнаула

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НОВОСТИТранспорт
Барнаул общественный транспорт

Комментарии 39

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Гость

11:16:52 01-12-2023

основную часть направят на общественно значимые маршруты: № 2, 9, 38, 40, 70р, 73р, 109, 109оп, 110, 117э и 150.----- вот это общественно значимые?! это куда маршруты вобще?))

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Светлана

12:22:15 01-12-2023

Гость (11:16:52 01-12-2023) основную часть направят на общественно значимые маршруты: № ... 117э - на Михайловское кладбище. Было бы с весны до осени актуально, в зиму кому как, я не езжу зимой. Остальные так же далеко от города - Новосиликатный, Сибирская долина, Южный и т.п.

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Гость

13:08:21 01-12-2023

№ 2, 9, 38, 40, 70р, 73р, 109, 109оп, 110, 117э и 150. т.е остальные маршруты просто не нужны, уничтожили 17,19 добивают 29.

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Гость

20:20:44 01-12-2023

Гость (13:08:21 01-12-2023) № 2, 9, 38, 40, 70р, 73р, 109, 109оп, 110, 117э и 150. т.е... А 57 битком.....24 мне кажется один (1шт.) ходит.

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Гость

11:18:10 01-12-2023

Пока ни чего не меняется. Утром не зайдешь в аатобус.

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...

11:55:03 01-12-2023

Чьи это маршруты? Муниципальные? Частные? Почему оплата наличкой?

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Гость

12:02:03 01-12-2023

... (11:55:03 01-12-2023) Чьи это маршруты? Муниципальные? Частные? Почему оплата нали... А у нас наличку в стране запретили, или что? Если кто-то ездит раз в месяц, и ему не нужен проездной, а карты либо нет, либо он ею не хочет рассчитываться - пешком ходить? Дело ж не в наличке, а в выдаче билета.

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ЕжкинКот

13:21:41 01-12-2023

Гость (12:02:03 01-12-2023) А у нас наличку в стране запретили, или что? Если кто-то езд... дело в том, что некоторые водилы не проводят оплату по терминалу(им наличка нужна на карман, это новость что ли??), при этом объявления об этом нет,и вслух не предупреждают, а у меня карта, на телефон ему переводить запрещено и не хочу! Особенно такое по выходным, калымщики выходят на заработки..

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Гость

13:33:47 01-12-2023

ЕжкинКот (13:21:41 01-12-2023) дело в... Так ваше право в этом случае не рассчитываться. Нет терминала - нет оплаты по карте, это не ваши проблемы. Но заставлять всех рассчитываться безналом, чтобы проконтролировать водителя и хозяина маршрута тоже как-то странно, не находите?

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Гость

14:53:38 01-12-2023

Гость (13:33:47 01-12-2023) ЕжкинКот (13:21:41 01-12-2023) ... Никто не заставляет всех рассчитываться безналом, но запрещают провести безналичный расчет. На 50м даже объявление наклеено прямо на боку снаружи и ещё внутри, что только наличкой.

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Гость

15:40:28 01-12-2023

Гость (14:53:38 01-12-2023) Никто не заставляет всех рассчитываться безналом, но запреща... А это вопрос к тем, кто устанавливает условия конкурса для перевозчиков. Там есть требование о том, что маршрут должен быть оборудован валидаторами? Если нет - то перевозчик как бы и ни при чем. А если есть - жалуемся. Либо идем на принцип и не рассчитываемся налом. Не так давно в двойке валидатор не работал, половина пассажиров просто не рассчиталась, да и вся любовь. Они ж не обязаны нал с собой таскать.

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...

11:56:20 01-12-2023

Финансовые потоки не просматриваются... Расчет за проезд только безналом и тогда видно будет

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Гость

13:09:47 01-12-2023

... (11:56:20 01-12-2023) Финансовые потоки не просматриваются... Расчет за проезд тол... Малообразованное, кому будет видно, расчет по карте, это банковская операция, видно будет только банку.)))

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Гость

13:28:33 01-12-2023

Гость (13:09:47 01-12-2023) Малообразованное, кому будет видно, расчет по карте, это бан... ВысокоОбразованному:Водитель отчитывается по проданным билетам, на которых есть номер начальной операции и по окончанию смены, при расчёте налом он обязан выдать билет, на деле не дает, значит, нал пойдет на карман, по этой же причине запрещён расчёт на но телефона водителю, но кого это останавливало.

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Серега

18:50:45 01-12-2023

Гость (13:28:33 01-12-2023) ВысокоОбразованному:Водитель отчитывается по проданным билет... Уважаемый вы вообще в курсе как работают водители на автобусах??? Им установлен недельный план, и по хрен как они по лезналу или налу они должны хозяену отдавать хоть как, если стоял на ремонте то должен предоставить квитанцию на запчасти которые менял, так что

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Гость

15:33:24 01-12-2023

Гость (13:09:47 01-12-2023) Малообразованное, кому будет видно, расчет по карте, это бан... ну да, а отчет с терминала выгрузить не судьба, вот совсем никак.... вы о чем? или вы не знали, что терминалы так могут?

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Гость

23:25:44 01-12-2023

Гость (15:33:24 01-12-2023) ну да, а отчет с терминала выгрузить не судьба, вот совсем н... Вы думаете налоговая будет ходить и выгружать терминалы, вы и впрямь здесь одни дурачки, один что-то хочет отследить по терминалам, другой думает что у налоговой других инструментов нет, как ходить и снимать отчёты по терминалу, и ведь лайкают такую чушь, мне страшно, в каком дремучем обществе мы живём, думать то никто не умеет.

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Гость

09:45:12 02-12-2023

Гость (23:25:44 01-12-2023) Вы думаете налоговая будет ходить и выгружать терминалы, вы ... Отчёт с терминала снимается каждый день, если ты работаешь по терминалу. Это обязательно. Когда рассчитывается в транспорте картой, списание проходит позже-когда снимаешь отчёт-по этому смс приходит позже.

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Гость

12:17:43 02-12-2023

Гость (09:45:12 02-12-2023) Отчёт с терминала снимается каждый день, если ты работаешь п... Какая связь с отчетом по терминалу и отслеживанием доходов частников, я работаю с терминалом, зачем вы мне рассказываете, как сделать отчёт, я его каждый день делаю, это для внутренней отчётности, при чем здесь отслеживание доходов, часть денег идёт по терминалу, часть денег проходит наличными и все эти потоки отслеживаются налоговой через онлайн кассу, но не как не через терминал, перевозчики работают по другой налоговой системе, поэтому у них нет касс, вы тут все время хотите отследить доходы перевозчиков через терминалы, я просто угораю над вашей безграмотностью.

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Чучмек

12:07:27 01-12-2023

Ага, кинулись они новый транспорт покупать. Аж тапки полетели. Кстати, на фото представлена отличная иллюстрация - на каком дне находится общественный транспорт Барнаула. Ответственному перевозчику было бы стыдно даже выставить напоказ настолько грязное и тесное чудо техники, а уж возить пассажиров в этом непотребстве - вообще зашквар. За проезд в таких условиях ещё и доплачивать надо пассажирам ...

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Гость

12:20:12 01-12-2023

На долгосрочном контракте закончилась конкуренция. Ну что ставьте ставки господа через 5 лет на каком транспорте вы будете ездить? Как бы эта фото не увидеть через 5 лет в еще худшем состоянии.

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Гость

12:52:06 01-12-2023

До тех пор, пока все автобусные маршруты не будут на балансе города, читай городское управление, вся эта кутерьма будет долго продолжаться. Частник всегда будет трудно управляем.((((((((((

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Чучмек

13:01:34 01-12-2023

Гость (12:52:06 01-12-2023) До тех пор, пока все автобусные маршруты не будут на балансе... К тому же частник более удобен для отмыва средств - из-за меньшей подконтрольности, более простых и надёжных способов вливания субсидий из бюджета

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Гость

15:28:52 01-12-2023

мне вот интересно, закупаются же автобусы для создания МУП. На какие маршруты они уйдут? На садоводческие? Остальные же до 2023 года проторговали, или автобусы МУП будут частникам в аренду сдавать? Тогда это просто "гениальный" план!

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Гость

14:07:49 01-12-2023

ну да, часть маршрутов продали за сотню тысяч, а то и меньше рублей. Например 20ку до 30го года продали за 85 тыс., о каком обновлении парка можно говорить? Снова начнётся, что денег не хватает, надо поднять цену на билеты. Так же в контракте в 30 году на той же 20ке должно быть: "не менее одного автобуса не ранее 2021 года, не менее одного автобуса не ранее 2022 года, не менее одного автобуса не ранее 2023 года, не менее одного автобуса не ранее 2024 года", то есть после 25 года по контракту парк можно не обновлять (если 4 новых автобуса на маршруте можно назвать обновлением). Я молчу, что не предъявлено требований к отоплению и кондиционированию, то есть могут просто отсутствовать, вентиляция естественная через окна, никаких валидаторов, никаких USB зарядок, WiFi, никаких средств перевозки инвалидов. И это до 2030 года, прям видно как развивается ОТ в городе.

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Гость

14:59:32 01-12-2023

Скоро у Путина прямая линия. Напишу СМС, что в ОТ Барнаула нет терминалов. Призываю других пассажиров сделать так же. Или по эл. почте, или позвонить. Если много жалоб из региона, то примут меры.

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Гость

16:58:42 01-12-2023

Гость (14:59:32 01-12-2023) Скоро у Путина прямая линия. Напишу СМС, что в ОТ Барнаула... Без автобусов хотите остаться совсем?

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Маша

15:55:49 01-12-2023

Как был беспорядок так и осталось, 47 переполненный маршрут, автобусы полные, на балтийской и взлетной проезжают мимо, не берут пассажиров, это хорошо. что морозы не настали еще, а то и вовсе люди начнут мерзнуть на остановках, пока дождутся автобуса! Бардак , Шеломенцев не справляется!

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Гость

17:37:19 01-12-2023

Я очень редко пользуюсь коммерческим транспортом, но когда есть такая необходимость, то "огребешь" от водителя. Я расчитываюсь картой, а они требуют оплату переводом на свою личную карту. И если нет налички, то в догонку слышишь мат.

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Гость

18:30:16 01-12-2023

Гость (17:37:19 01-12-2023) Я очень редко пользуюсь коммерческим транспортом, но когда е... Всё правильно, с карты водитель и кондуктор платит за терминал, то есть теряет зарплату

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Гость

19:01:03 01-12-2023

Гость (18:30:16 01-12-2023) Всё правильно, с карты водитель и кондуктор платит за термин... вы считаете, что это правильно??? что за бред вы несете???... дело водителя везти пассажиров без аварий, а кондуктор должен обилечивать. больше им не должно быть сиюминутных задач!

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Виктор.

10:11:18 02-12-2023

Гость (17:37:19 01-12-2023) Я очень редко пользуюсь коммерческим транспортом, но когда е... Вот который год читаю комментарии,ничего не меняется.Решил написать.Люди,вы реально не понимаете,в чем решение проблемы с безналичной оплатой за проезд ? Пока зарплата водителя будет зависеть от количества собранных им НАЛИЧНЫХ денег,ничего не поменяется .Он так и будет сыпать проклятия в адрес тех,кто желает рассчитывается по карте.Нужно в корне менять систему оплаты труда водителей и кондукторов.Она должна быть повремЁнной.То есть зависеть напрямую ТОЛЬКО от количества проведенных за рулём часов.Но для этого транспорт должен стать Муниципальным. Частник же всегда будет стараться извлекать максимальную прибыль.Это капитализм,люди .Отсюда же вытекает и ответ на вопрос об обновлении подвижного состава.Ничего этого не будет .

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Гость

18:10:32 01-12-2023

Нет общественного транспорта в Барнауле. А тот, который есть, не для людей. Зато мелиорация во всей красе - воды на дорогах всегда хватает.

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Гость

22:10:33 01-12-2023

А меня интересует 6 газель ее вообще когда-нибудь заменят на автобус утром уехать на работу не могу по той причине что мест нет она полная и так как минимум проезжает 3 газельки,ребенка в школу от праветь не возможно. Уехать с младшими до поликлиники не реально. Вечером добраться до дома то же не возможно. Особенно по пр-кт Коммунаров. Решите нам проблему дайте нам большие автобусы.

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Ольга

23:03:16 01-12-2023

Интересно, а вечно переполненные маршруты N47, 57,60 не являются общественно значимыми?

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Гость

10:04:48 03-12-2023

Ольга (23:03:16 01-12-2023) Интересно, а вечно переполненные маршруты N47, 57,60 не явля... С 57 маршрута автобусы продают в Рязань, потому что общественные перевозки стали убыточными

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Гость

08:45:28 02-12-2023

А почему на повестке нет 59? Это же катастрофа! В любое время полный! Нужен полноценный автобус, а не пародия на него!!! По-мо-ги-те!!!!!

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Гость

21:04:34 02-12-2023

А автобус 1,наверно всего два на линии, не дождешься

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Перевозчик

10:08:33 03-12-2023

Гость (22:10:33 01-12-2023) А меня интересует 6 газель ее вообще когда-нибудь заменят на... Большие автобусы более убыточные, чем маленькие

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