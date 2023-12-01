Барнаульские перевозчики с 1 декабря начали работать по более выгодным контрактам

За семь лет на обслуживание маршрутов будет выделено около 790 млн рублей

01 декабря 2023, 11:12, ИА Амител

Автобусы в Барнауле / Фото: amic.ru

В Барнауле с перевозчиками заключены долгосрочные контракты, которые будут действовать с 1 декабря 2023 года по ноябрь 2030 года, сообщает мэрия.

Ранее amic.ru подробно рассказал, что изменят долгосрочные контракты с перевозчиками, которые будут заключать на семь лет. К примеру, это позволит покупать новый транспорт. К 2030 году планируется обновить не менее 25% автобусов.

"Заключены долгосрочные контракты для обслуживания маршрутов № 2, 9, 20, 33р, 35, 38, 40, 53, 55, 60, 70р, 73р, 75, 109,109оп, 110, 150", – говорится в сообщении.

За семь лет будет выделено около 790 млн рублей, из которых основную часть направят на общественно значимые маршруты: № 2, 9, 38, 40, 70р, 73р, 109, 109оп, 110, 117э и 150.

По маршруту № 117э конкурс признан несостоявшимся, так как не было подано ни одной заявки. Будет проведен повторный аукцион.