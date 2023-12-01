Барнаульские перевозчики с 1 декабря начали работать по более выгодным контрактам
За семь лет на обслуживание маршрутов будет выделено около 790 млн рублей
01 декабря 2023, 11:12, ИА Амител
В Барнауле с перевозчиками заключены долгосрочные контракты, которые будут действовать с 1 декабря 2023 года по ноябрь 2030 года, сообщает мэрия.
Ранее amic.ru подробно рассказал, что изменят долгосрочные контракты с перевозчиками, которые будут заключать на семь лет. К примеру, это позволит покупать новый транспорт. К 2030 году планируется обновить не менее 25% автобусов.
"Заключены долгосрочные контракты для обслуживания маршрутов № 2, 9, 20, 33р, 35, 38, 40, 53, 55, 60, 70р, 73р, 75, 109,109оп, 110, 150", – говорится в сообщении.
За семь лет будет выделено около 790 млн рублей, из которых основную часть направят на общественно значимые маршруты: № 2, 9, 38, 40, 70р, 73р, 109, 109оп, 110, 117э и 150.
По маршруту № 117э конкурс признан несостоявшимся, так как не было подано ни одной заявки. Будет проведен повторный аукцион.
11:16:52 01-12-2023
основную часть направят на общественно значимые маршруты: № 2, 9, 38, 40, 70р, 73р, 109, 109оп, 110, 117э и 150.----- вот это общественно значимые?! это куда маршруты вобще?))
12:22:15 01-12-2023
Гость (11:16:52 01-12-2023) основную часть направят на общественно значимые маршруты: № ... 117э - на Михайловское кладбище. Было бы с весны до осени актуально, в зиму кому как, я не езжу зимой. Остальные так же далеко от города - Новосиликатный, Сибирская долина, Южный и т.п.
13:08:21 01-12-2023
№ 2, 9, 38, 40, 70р, 73р, 109, 109оп, 110, 117э и 150. т.е остальные маршруты просто не нужны, уничтожили 17,19 добивают 29.
20:20:44 01-12-2023
Гость (13:08:21 01-12-2023) № 2, 9, 38, 40, 70р, 73р, 109, 109оп, 110, 117э и 150. т.е... А 57 битком.....24 мне кажется один (1шт.) ходит.
11:18:10 01-12-2023
Пока ни чего не меняется. Утром не зайдешь в аатобус.
11:55:03 01-12-2023
Чьи это маршруты? Муниципальные? Частные? Почему оплата наличкой?
12:02:03 01-12-2023
... (11:55:03 01-12-2023) Чьи это маршруты? Муниципальные? Частные? Почему оплата нали... А у нас наличку в стране запретили, или что? Если кто-то ездит раз в месяц, и ему не нужен проездной, а карты либо нет, либо он ею не хочет рассчитываться - пешком ходить? Дело ж не в наличке, а в выдаче билета.
13:21:41 01-12-2023
Гость (12:02:03 01-12-2023) А у нас наличку в стране запретили, или что? Если кто-то езд... дело в том, что некоторые водилы не проводят оплату по терминалу(им наличка нужна на карман, это новость что ли??), при этом объявления об этом нет,и вслух не предупреждают, а у меня карта, на телефон ему переводить запрещено и не хочу! Особенно такое по выходным, калымщики выходят на заработки..
13:33:47 01-12-2023
ЕжкинКот (13:21:41 01-12-2023) дело в... Так ваше право в этом случае не рассчитываться. Нет терминала - нет оплаты по карте, это не ваши проблемы. Но заставлять всех рассчитываться безналом, чтобы проконтролировать водителя и хозяина маршрута тоже как-то странно, не находите?
14:53:38 01-12-2023
Гость (13:33:47 01-12-2023) ЕжкинКот (13:21:41 01-12-2023) ... Никто не заставляет всех рассчитываться безналом, но запрещают провести безналичный расчет. На 50м даже объявление наклеено прямо на боку снаружи и ещё внутри, что только наличкой.
15:40:28 01-12-2023
Гость (14:53:38 01-12-2023) Никто не заставляет всех рассчитываться безналом, но запреща... А это вопрос к тем, кто устанавливает условия конкурса для перевозчиков. Там есть требование о том, что маршрут должен быть оборудован валидаторами? Если нет - то перевозчик как бы и ни при чем. А если есть - жалуемся. Либо идем на принцип и не рассчитываемся налом. Не так давно в двойке валидатор не работал, половина пассажиров просто не рассчиталась, да и вся любовь. Они ж не обязаны нал с собой таскать.
11:56:20 01-12-2023
Финансовые потоки не просматриваются... Расчет за проезд только безналом и тогда видно будет
13:09:47 01-12-2023
... (11:56:20 01-12-2023) Финансовые потоки не просматриваются... Расчет за проезд тол... Малообразованное, кому будет видно, расчет по карте, это банковская операция, видно будет только банку.)))
13:28:33 01-12-2023
Гость (13:09:47 01-12-2023) Малообразованное, кому будет видно, расчет по карте, это бан... ВысокоОбразованному:Водитель отчитывается по проданным билетам, на которых есть номер начальной операции и по окончанию смены, при расчёте налом он обязан выдать билет, на деле не дает, значит, нал пойдет на карман, по этой же причине запрещён расчёт на но телефона водителю, но кого это останавливало.
18:50:45 01-12-2023
Гость (13:28:33 01-12-2023) ВысокоОбразованному:Водитель отчитывается по проданным билет... Уважаемый вы вообще в курсе как работают водители на автобусах??? Им установлен недельный план, и по хрен как они по лезналу или налу они должны хозяену отдавать хоть как, если стоял на ремонте то должен предоставить квитанцию на запчасти которые менял, так что
15:33:24 01-12-2023
Гость (13:09:47 01-12-2023) Малообразованное, кому будет видно, расчет по карте, это бан... ну да, а отчет с терминала выгрузить не судьба, вот совсем никак.... вы о чем? или вы не знали, что терминалы так могут?
23:25:44 01-12-2023
Гость (15:33:24 01-12-2023) ну да, а отчет с терминала выгрузить не судьба, вот совсем н... Вы думаете налоговая будет ходить и выгружать терминалы, вы и впрямь здесь одни дурачки, один что-то хочет отследить по терминалам, другой думает что у налоговой других инструментов нет, как ходить и снимать отчёты по терминалу, и ведь лайкают такую чушь, мне страшно, в каком дремучем обществе мы живём, думать то никто не умеет.
09:45:12 02-12-2023
Гость (23:25:44 01-12-2023) Вы думаете налоговая будет ходить и выгружать терминалы, вы ... Отчёт с терминала снимается каждый день, если ты работаешь по терминалу. Это обязательно. Когда рассчитывается в транспорте картой, списание проходит позже-когда снимаешь отчёт-по этому смс приходит позже.
12:17:43 02-12-2023
Гость (09:45:12 02-12-2023) Отчёт с терминала снимается каждый день, если ты работаешь п... Какая связь с отчетом по терминалу и отслеживанием доходов частников, я работаю с терминалом, зачем вы мне рассказываете, как сделать отчёт, я его каждый день делаю, это для внутренней отчётности, при чем здесь отслеживание доходов, часть денег идёт по терминалу, часть денег проходит наличными и все эти потоки отслеживаются налоговой через онлайн кассу, но не как не через терминал, перевозчики работают по другой налоговой системе, поэтому у них нет касс, вы тут все время хотите отследить доходы перевозчиков через терминалы, я просто угораю над вашей безграмотностью.
12:07:27 01-12-2023
Ага, кинулись они новый транспорт покупать. Аж тапки полетели. Кстати, на фото представлена отличная иллюстрация - на каком дне находится общественный транспорт Барнаула. Ответственному перевозчику было бы стыдно даже выставить напоказ настолько грязное и тесное чудо техники, а уж возить пассажиров в этом непотребстве - вообще зашквар. За проезд в таких условиях ещё и доплачивать надо пассажирам ...
12:20:12 01-12-2023
На долгосрочном контракте закончилась конкуренция. Ну что ставьте ставки господа через 5 лет на каком транспорте вы будете ездить? Как бы эта фото не увидеть через 5 лет в еще худшем состоянии.
12:52:06 01-12-2023
До тех пор, пока все автобусные маршруты не будут на балансе города, читай городское управление, вся эта кутерьма будет долго продолжаться. Частник всегда будет трудно управляем.((((((((((
13:01:34 01-12-2023
Гость (12:52:06 01-12-2023) До тех пор, пока все автобусные маршруты не будут на балансе... К тому же частник более удобен для отмыва средств - из-за меньшей подконтрольности, более простых и надёжных способов вливания субсидий из бюджета
15:28:52 01-12-2023
мне вот интересно, закупаются же автобусы для создания МУП. На какие маршруты они уйдут? На садоводческие? Остальные же до 2023 года проторговали, или автобусы МУП будут частникам в аренду сдавать? Тогда это просто "гениальный" план!
14:07:49 01-12-2023
ну да, часть маршрутов продали за сотню тысяч, а то и меньше рублей. Например 20ку до 30го года продали за 85 тыс., о каком обновлении парка можно говорить? Снова начнётся, что денег не хватает, надо поднять цену на билеты. Так же в контракте в 30 году на той же 20ке должно быть: "не менее одного автобуса не ранее 2021 года, не менее одного автобуса не ранее 2022 года, не менее одного автобуса не ранее 2023 года, не менее одного автобуса не ранее 2024 года", то есть после 25 года по контракту парк можно не обновлять (если 4 новых автобуса на маршруте можно назвать обновлением). Я молчу, что не предъявлено требований к отоплению и кондиционированию, то есть могут просто отсутствовать, вентиляция естественная через окна, никаких валидаторов, никаких USB зарядок, WiFi, никаких средств перевозки инвалидов. И это до 2030 года, прям видно как развивается ОТ в городе.
14:59:32 01-12-2023
Скоро у Путина прямая линия. Напишу СМС, что в ОТ Барнаула нет терминалов. Призываю других пассажиров сделать так же. Или по эл. почте, или позвонить. Если много жалоб из региона, то примут меры.
16:58:42 01-12-2023
Гость (14:59:32 01-12-2023) Скоро у Путина прямая линия. Напишу СМС, что в ОТ Барнаула... Без автобусов хотите остаться совсем?
15:55:49 01-12-2023
Как был беспорядок так и осталось, 47 переполненный маршрут, автобусы полные, на балтийской и взлетной проезжают мимо, не берут пассажиров, это хорошо. что морозы не настали еще, а то и вовсе люди начнут мерзнуть на остановках, пока дождутся автобуса! Бардак , Шеломенцев не справляется!
17:37:19 01-12-2023
Я очень редко пользуюсь коммерческим транспортом, но когда есть такая необходимость, то "огребешь" от водителя. Я расчитываюсь картой, а они требуют оплату переводом на свою личную карту. И если нет налички, то в догонку слышишь мат.
18:30:16 01-12-2023
Гость (17:37:19 01-12-2023) Я очень редко пользуюсь коммерческим транспортом, но когда е... Всё правильно, с карты водитель и кондуктор платит за терминал, то есть теряет зарплату
19:01:03 01-12-2023
Гость (18:30:16 01-12-2023) Всё правильно, с карты водитель и кондуктор платит за термин... вы считаете, что это правильно??? что за бред вы несете???... дело водителя везти пассажиров без аварий, а кондуктор должен обилечивать. больше им не должно быть сиюминутных задач!
10:11:18 02-12-2023
Гость (17:37:19 01-12-2023) Я очень редко пользуюсь коммерческим транспортом, но когда е... Вот который год читаю комментарии,ничего не меняется.Решил написать.Люди,вы реально не понимаете,в чем решение проблемы с безналичной оплатой за проезд ? Пока зарплата водителя будет зависеть от количества собранных им НАЛИЧНЫХ денег,ничего не поменяется .Он так и будет сыпать проклятия в адрес тех,кто желает рассчитывается по карте.Нужно в корне менять систему оплаты труда водителей и кондукторов.Она должна быть повремЁнной.То есть зависеть напрямую ТОЛЬКО от количества проведенных за рулём часов.Но для этого транспорт должен стать Муниципальным. Частник же всегда будет стараться извлекать максимальную прибыль.Это капитализм,люди .Отсюда же вытекает и ответ на вопрос об обновлении подвижного состава.Ничего этого не будет .
18:10:32 01-12-2023
Нет общественного транспорта в Барнауле. А тот, который есть, не для людей. Зато мелиорация во всей красе - воды на дорогах всегда хватает.
22:10:33 01-12-2023
А меня интересует 6 газель ее вообще когда-нибудь заменят на автобус утром уехать на работу не могу по той причине что мест нет она полная и так как минимум проезжает 3 газельки,ребенка в школу от праветь не возможно. Уехать с младшими до поликлиники не реально. Вечером добраться до дома то же не возможно. Особенно по пр-кт Коммунаров. Решите нам проблему дайте нам большие автобусы.
23:03:16 01-12-2023
Интересно, а вечно переполненные маршруты N47, 57,60 не являются общественно значимыми?
10:04:48 03-12-2023
Ольга (23:03:16 01-12-2023) Интересно, а вечно переполненные маршруты N47, 57,60 не явля... С 57 маршрута автобусы продают в Рязань, потому что общественные перевозки стали убыточными
08:45:28 02-12-2023
А почему на повестке нет 59? Это же катастрофа! В любое время полный! Нужен полноценный автобус, а не пародия на него!!! По-мо-ги-те!!!!!
21:04:34 02-12-2023
А автобус 1,наверно всего два на линии, не дождешься
10:08:33 03-12-2023
Гость (22:10:33 01-12-2023) А меня интересует 6 газель ее вообще когда-нибудь заменят на... Большие автобусы более убыточные, чем маленькие