Новые "безошибочные" программы ипотеки обсудят Госдума и Минфин
Массовую льготную ипотеку, действие которой прекратили этим летом, в Госдуме назвали ошибкой
07 октября 2024, 15:20, ИА Амител
Несколько предложений по новым программам ипотеки обсудят в осеннюю сессию в Госдуме, рассказал РИА Новости председатель комитета ГД по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
В первую очередь нововведения касаются кадров, занятых на передовых высокотехнологичных производствах. Так, депутаты рассматривают внедрение строительной ипотеки. Она будет распространяться на регионы, где сейчас идет или планируется масштабное строительство.
Также в Госдуме обсудят программы ипотечного кредита для IT-специалистов.
"Стране нужны айтишники, и их надо стимулировать, в том числе и с помощью жилья", – отметил Аксаков.
Депутат подчеркнул, что это могут быть только адресные точечные программы без массового использования – они не повлияют на процентные ставки и создадут проблем для экономики.
Льготную ипотеку, прекращенную с 1 июля 2024 года, Аксаков назвал ошибкой, опыт которой будут учитывать во время обсуждений новых программ.
Ранее сообщалось, что минимум четыре новые программы льготной ипотеки могут появиться в России. Они будут рассчитаны на молодых специалистов и людей, занятых в промышленности, строительстве и науке.
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