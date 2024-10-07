Новые "безошибочные" программы ипотеки обсудят Госдума и Минфин

Массовую льготную ипотеку, действие которой прекратили этим летом, в Госдуме назвали ошибкой

07 октября 2024, 15:20, ИА Амител

Ключи от квартиры / Фото: pxhere.com/ru/photo/619151

Несколько предложений по новым программам ипотеки обсудят в осеннюю сессию в Госдуме, рассказал РИА Новости председатель комитета ГД по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

В первую очередь нововведения касаются кадров, занятых на передовых высокотехнологичных производствах. Так, депутаты рассматривают внедрение строительной ипотеки. Она будет распространяться на регионы, где сейчас идет или планируется масштабное строительство.

Также в Госдуме обсудят программы ипотечного кредита для IT-специалистов.

"Стране нужны айтишники, и их надо стимулировать, в том числе и с помощью жилья", – отметил Аксаков.

Депутат подчеркнул, что это могут быть только адресные точечные программы без массового использования – они не повлияют на процентные ставки и создадут проблем для экономики.

Льготную ипотеку, прекращенную с 1 июля 2024 года, Аксаков назвал ошибкой, опыт которой будут учитывать во время обсуждений новых программ.

Ранее сообщалось, что минимум четыре новые программы льготной ипотеки могут появиться в России. Они будут рассчитаны на молодых специалистов и людей, занятых в промышленности, строительстве и науке.