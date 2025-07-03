Новые гарантии для строителей на Алтае: рост зарплат, "подъемные" и безопасность труда

В Алтайском крае подписали трехстороннее соглашение, которое обеспечит стабильность в строительной отрасли

03 июля 2025, 12:50, ИА Амител

Подписание трехстороннего соглашения. Фото: пресс-служба Минстроя Алтайского края

Сотрудникам строительной отрасли в Алтайском крае теперь минимум раз в квартал будут индексировать заработные платы, трудоустраивать молодых специалистов без испытательного срока, а предпенсионерам при сокращении выплатят повышенное выходное пособие. Эти и другие важные гарантии, направленные на защиту прав сотрудников и развитие отрасли, закреплены в трехстороннем соглашении. Документ 30 июня подписали региональное министерство строительства и ЖКХ Алтайского края, краевая организация профсоюза работников строительства и промышленности строительных материалов РФ, а также Союз строителей регионального объединения работодателей Алтайского края. Подробности — в материале amic.ru. Подробности — в материале amic.ru.

Что изменится для работников строительной отрасли?

Одно из главных нововведений, которое закрепили в трехстороннем соглашении, привязка заработной платы строителей к прожиточному минимуму (ПМ). Теперь минимальная тарифная ставка для рабочих первого разряда будет рассчитываться с учетом уровня инфляции и межотраслевого коэффициента. Это значит, что зарплата работников будет расти вместе с инфляцией, что обеспечит стабильность доходов, сообщили amic.ru в Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края.

"Базовая ставка для строительно-монтажных работ составит не менее 1,35 ПМ, а для опасных работ — до 2,05 ПМ. Зарплаты должны расти вместе с инфляцией. Индексация станет ежеквартальной", — уточняют в Алтайском краевом Союзе организаций профсоюзов.

Для работников на опасных и вредных производствах предусмотрены дополнительные надбавки, которые составят от 12 до 24% к окладу. За первые два сверхурочных часа оплату будут начислять в полуторном размере, за последующие — в двойном. Вахтовикам теперь положена доплата в 75% от оклада.

Трехстороннее соглашение. Фото: пресс-служба Минстроя Алтайского края

Соглашение дает дополнительные гарантии и для молодых специалистов. Работодатели будут трудоустраивать выпускников строительных вузов и колледжей без испытательного срока, кроме того, они получат "подъёмные".

Не забыли и о предпенсионерах. При сокращении им гарантируют выходное пособие в 150% от среднего заработка.

Для работников, которых отправляют в командировки, предусмотрены компенсации. Рекомендованный размер суточных составляет 700 рублей.

Социальная защита и безопасность труда

Особое внимание в соглашении уделено социальной защите и безопасности работников. В случае травмы на производстве семье погибшего будет выплачено три миллиона рублей, а инвалидам — до 75% годового дохода.

Работодатели обязаны проводить оценку условий труда, обеспечивать сотрудников спецодеждой и организовывать медосмотры. Если эти требования не выполняются, на работодателя наложат штраф. Профсоюзы получили право проверять предприятия и участвовать в расследованиях несчастных случаев на производстве.

Подписание трехстороннего соглашения. Фото: пресс-служба Минстроя Алтайского края

Для работников, которые попадают под сокращение, будут предусмотрены программы переобучения. Это поможет людям получить новые навыки и продолжить работу.

В соглашении также вводится запрет на ухудшение условий коллективных договоров. Работники не могут быть лишены существующих льгот. Для женщин вводятся дополнительные меры защиты, такие как дополнительный отпуск и защита от работы на вредных производствах.

Соглашение будет действовать до конца 2026 года, а за его выполнением будет следить трёхсторонняя комиссия. В результате подписания этого документа строители могут рассчитывать на более стабильные и безопасные условия труда, а работодатели получат четкие правила для ведения бизнеса, что поможет повысить эффективность и снизить кадровый дефицит в отрасли.

Председатель Алтайской краевой организации профсоюза работников строительства и промышленности строительных материалов РФ Андрей Замороко подчеркнул, что соглашение подтверждает конструктивное взаимодействие между всеми участниками. Совместно они смогут решать вопросы охраны труда, социальной защиты и развития кадров в строительной сфере.