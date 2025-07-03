Новые гарантии для строителей на Алтае: рост зарплат, "подъемные" и безопасность труда
В Алтайском крае подписали трехстороннее соглашение, которое обеспечит стабильность в строительной отрасли
03 июля 2025, 12:50, ИА Амител
Сотрудникам строительной отрасли в Алтайском крае теперь минимум раз в квартал будут индексировать заработные платы, трудоустраивать молодых специалистов без испытательного срока, а предпенсионерам при сокращении выплатят повышенное выходное пособие. Эти и другие важные гарантии, направленные на защиту прав сотрудников и развитие отрасли, закреплены в трехстороннем соглашении. Документ 30 июня подписали региональное министерство строительства и ЖКХ Алтайского края, краевая организация профсоюза работников строительства и промышленности строительных материалов РФ, а также Союз строителей регионального объединения работодателей Алтайского края. Подробности — в материале amic.ru. Подробности — в материале amic.ru.
Что изменится для работников строительной отрасли?
Одно из главных нововведений, которое закрепили в трехстороннем соглашении, привязка заработной платы строителей к прожиточному минимуму (ПМ). Теперь минимальная тарифная ставка для рабочих первого разряда будет рассчитываться с учетом уровня инфляции и межотраслевого коэффициента. Это значит, что зарплата работников будет расти вместе с инфляцией, что обеспечит стабильность доходов, сообщили amic.ru в Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края.
"Базовая ставка для строительно-монтажных работ составит не менее 1,35 ПМ, а для опасных работ — до 2,05 ПМ. Зарплаты должны расти вместе с инфляцией. Индексация станет ежеквартальной", — уточняют в Алтайском краевом Союзе организаций профсоюзов.
Для работников на опасных и вредных производствах предусмотрены дополнительные надбавки, которые составят от 12 до 24% к окладу. За первые два сверхурочных часа оплату будут начислять в полуторном размере, за последующие — в двойном. Вахтовикам теперь положена доплата в 75% от оклада.
Соглашение дает дополнительные гарантии и для молодых специалистов. Работодатели будут трудоустраивать выпускников строительных вузов и колледжей без испытательного срока, кроме того, они получат "подъёмные".
Не забыли и о предпенсионерах. При сокращении им гарантируют выходное пособие в 150% от среднего заработка.
Для работников, которых отправляют в командировки, предусмотрены компенсации. Рекомендованный размер суточных составляет 700 рублей.
Социальная защита и безопасность труда
Особое внимание в соглашении уделено социальной защите и безопасности работников. В случае травмы на производстве семье погибшего будет выплачено три миллиона рублей, а инвалидам — до 75% годового дохода.
Работодатели обязаны проводить оценку условий труда, обеспечивать сотрудников спецодеждой и организовывать медосмотры. Если эти требования не выполняются, на работодателя наложат штраф. Профсоюзы получили право проверять предприятия и участвовать в расследованиях несчастных случаев на производстве.
Для работников, которые попадают под сокращение, будут предусмотрены программы переобучения. Это поможет людям получить новые навыки и продолжить работу.
В соглашении также вводится запрет на ухудшение условий коллективных договоров. Работники не могут быть лишены существующих льгот. Для женщин вводятся дополнительные меры защиты, такие как дополнительный отпуск и защита от работы на вредных производствах.
Соглашение будет действовать до конца 2026 года, а за его выполнением будет следить трёхсторонняя комиссия. В результате подписания этого документа строители могут рассчитывать на более стабильные и безопасные условия труда, а работодатели получат четкие правила для ведения бизнеса, что поможет повысить эффективность и снизить кадровый дефицит в отрасли.
Председатель Алтайской краевой организации профсоюза работников строительства и промышленности строительных материалов РФ Андрей Замороко подчеркнул, что соглашение подтверждает конструктивное взаимодействие между всеми участниками. Совместно они смогут решать вопросы охраны труда, социальной защиты и развития кадров в строительной сфере.
"Этот важный документ закрепляет принципы социального партнерства на ближайшие годы. Это не просто формальность, а основа для эффективного диалога между властью, профсоюзами и бизнесом. Наша общая задача — обеспечить стабильность в отрасли, справедливую оплату труда и безопасность работников", — подчеркнул министр строительства и ЖКХ Алтайского края Иван Гилев.
12:58:58 03-07-2025
зарплата работников будет расти вместе с инфляцией, что обеспечит стабильность доходов --- А снижаться будет вместе со снижением инфляции)))
16:07:39 03-07-2025
Гость (12:58:58 03-07-2025) зарплата работников будет расти вместе с инфляцией, что обе... вы жертва ЕГ!
снижаться будет вместе со РОСТОМ инфляции
либо
РАСТИ будет вместе со снижением инфляции
понаберут экономистов по объявлению в проходе метро Барнаула...
13:07:03 03-07-2025
Ну, всё! Вот теперь то точно всё наладится!
14:56:48 03-07-2025
Цивилизация - это научно-технический прогресс. Чего у нас и в помине нету, одни только пережитки советской эпохи.