"Новые люди" выдвинули кандидатов в депутаты Госдумы от Алтайского края

На предстоящие выборы партия идет с программным манифестом "12 шагов к стране, в которой хочется жить"

02 июля 2026, 15:41, ИА Амител

"Новые люди" / Фото: Максим Платонов

Партия "Новые люди" провела предвыборный съезд, где представила список кандидатов на выборы в Государственную Думу. Всего было выдвинуто 382 кандидата, в том числе представители от Алтайского края.

На открытии лидер партии Алексей Нечаев отметил, что они выдвигают политиков нового поколения, которые своим опытом доказали, что работают для людей, а не ради отчетов или начальства.

«Пять лет назад нам говорили, что в большую политику с такими идеями не пройти. Но мы сделали это и доказали, что стать депутатом и остаться человеком — можно. В сентябре пройдут выборы. Это выбор не между партиями, а между политикой страха и политикой доверия. Между страной, где политики называют людей населением, и страной, где человек звучит гордо», — заявил Алексей Нечаев.

"Новые люди" / Фото: Максим Платонов

Общефедеральную часть списка возглавляют председатель "Новых людей" Алексей Нечаев, вице-спикер Госдумы Владислав Даванков и депутат Государственной Думы, заместитель руководителя фракции "Новые люди", экс-глава Якутска Сардана Авксентьева.

Среди кандидатов есть и представители Алтайского края. От региона на выборы в Госдуму выдвинуты:

руководитель партии "Новые люди" в Алтайском крае, депутат Барнаульской городской Думы Никита Федюнин ;

; депутат Алтайского краевого Законодательного собрания, предприниматель Максим Банных ;

; депутат Барнаульской городской Думы, предприниматель Анна Галицкая ;

; алтайский юрист и просветитель Ольга Писанова ;

; основатель частного колледжа "Тьютория" и холдинга "ИнПро" Игорь Странцов.

"Новые люди" / Фото: Максим Платонов

«Для нас это большая ответственность. В Государственную Думу должны приходить люди, которые знают проблемы регионов не по отчетам, а по ежедневной работе с жителями. За последние годы мы вместе с нашей командой реализовали сотни проектов в Алтайском крае, подготовили законодательные инициативы и накопили опыт, который сегодня может быть полезен уже на федеральном уровне», — подчеркнул руководитель партии "Новые люди" в Алтайском крае Никита Федюнин.

Партия "Новые люди" была создана 1 марта 2020 года и впервые прошла в Государственную Думу на выборах 2021 года. На предстоящие выборы партия идет с программным манифестом "12 шагов к стране, в которой хочется жить". Его ключевой принцип — доверие к людям и уважение достоинства каждого человека.