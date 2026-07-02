Каких кандидатов увидят избиратели Алтайского края в бюллетенях на выборах в Госдуму?

Четыре парламентские партии из пяти уже выдвинули своих кандидатов в депутаты

02 июля 2026, 14:50, ИА Амител

Выборы в Алтайском крае / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Из пяти думских партий четыре провели предвыборные съезды и выдвинули кандидатов в парламент: КПРФ, ЛДПР, "Единая Россия" и "Новые люди". "Справедливая Россия" назначила съезд на 4 июля. Каких кандидатов увидят в думских бюллетенях избиратели Алтайского края, рассказала "Атмосфера".

"Новые люди"

Алтайский край вошел в одну территориальную группу с Новосибирской областью и республиками Алтай, Тыва и Хакасия. Первый номер в группе — участник СВО, подполковник запаса Сергей Власов. Всего в тергруппе 15 кандидатов. Алтайский край представляют предприниматель и депутат АКЗС Максим Банных, руководитель региональной организации партии "Новые люди" Никита Федюнин, основатель частного колледжа "Тьютория" Игорь Странцов и страховой юрист Ольга Писанова.



По одномандатным округам в Алтайском крае выдвинуты Ольга Писанова (Барнаульский), генеральный директор ООО "Академия Спорта Алтай" и депутат Барнаульской городской Думы Анна Галицкая (Бийский) и Игорь Странцов (Славгородский).

Съезд "Новых людей" прошел 1 июля под лозунгами "Жить по-новому" и "Россия для жизни".

Федеральная часть партийного списка состоит из трех человек: главы партии Алексея Нечаева, бывшего мэра Якутска Сарданы Авксентьевой и вице-спикера Госдумы, бывшего кандидата в президенты и мэры Москвы Владислава Даванкова.

«Пять лет назад нам говорили, что в большую политику с такими идеями не пройти в Госдуму. Но мы сделали это. И доказали, что можно стать депутатом и остаться человеком. В сентябре пройдут выборы. Это выбор не между партиями, а между политикой страха и политикой доверия. Между страной, где политики называют людей населением, и страной, где "человек" звучит гордо», — цитируют выступление на съезде Алексея Нечаева "Ведомости".

"Единая Россия"

Кандидатами по одномандатным округам стали депутат Госдумы Даниил Бессарабов (Барнаульский), депутат Госдумы Иван Лоор (Бийский) и зампред АКЗС Денис Голобородько (Славгородский).

28 июня съезд "Единой России" выдвинул кандидатов в депутаты Государственной Думы. Как и на выборах 2021 года, Алтайский край и Республика Алтай вошли в одну территориальную группу партсписка. Тергруппу возглавил губернатор Алтайского края Виктор Томенко. В нее также вошли Герой России, депутат Госдумы Владимир Шаманов, генеральный директор Барнаульского завода АТИ Артем Шамков, мэр Горно‑Алтайска Ольга Сафронова, председатель Алтайского краевого Законодательного собрания Александр Романенко, председатель Майминского районного Совета депутатов Ильнур Ударцев, а также сенатор Наталья Кувшинова.

"Коммунисты России"

По одномандатным округам "Коммунисты России" выдвинули алтайского писателя Владимира Гуляева (Барнаульский), Людмилу Цивилеву (Бийский) и первого секретаря регионального комитета партии Юлию Гаазе (Славгородский).

В один день с "Единой Россией" внеочередной съезд провели "Коммунисты России". Эта партия не представлена в Госдуме, но имеет фракцию в Алтайском краевом Заксобрании. В партийном списке в Госдуму Алтайский край вошел в одну территориальную группу с Кемеровской областью. Под первым номером в тергруппе значится депутат АКЗС Людмила Цивилева, в мае 2024 года исключенная из ЛДПР.

ЛДПР

По одномандатным округам в Алтайском крае ЛДПР выдвинула Ирину Шудру (Барнаульский), Владимира Семенова (Бийский) и Сергея Булаева (Славгородский).23 июня состоялся съезд ЛДПР. В думском партийном списке Алтайский край вошел в территориальную группу вместе с Новосибирской областью и Республикой Алтай. Первым номером в тергруппе значится профессор МГИМО, гендиректор АНО "Белый Интернет" и член совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Элина Сидоренко, на втором — руководитель фракции ЛДПР в Новосибирском Заксобрании Анна Терешкова, на третьем — предприниматель из Новосибирска Борис Захаров, на четвертом и пятом – депутаты АКЗС Владимир Семенов и Сергей Булаев.

КПРФ

По Барнаульскому и Бийскому округам съезд выдвинул кандидатами депутатов Заксобрания Андрея Чернобая и Антона Арцибашева. Напомним, что ранее КПРФ заявляла о намерении выдвинуть по Барнаульскому округу руководителя фракции в АКЗС Андрея Кривова. Возможно, выдвижение Чернобая — это попытка как-то защитить однопартийца в связи с расследованием уголовного дела, связанного с работой его помощника. Аналогичное дело расследуется и в отношении Клюшниковой.КПРФ провела предвыборный съезд первой из партий, 20 июня, через четыре дня после того, как президент подписал указ о назначении выборов депутатов в Госдуму. По решению съезда депутат Госдумы Мария Прусакова возглавила территориальную группу, в которую, кроме Алтайского края и республик Алтай и Тыва (как на выборах 2021 года), вошла также Сахалинская область.

Кроме того, Прусакову выдвинули кандидатом по Славгородскому округу. Но уже через пару дней стало известно, что президиум ЦК КПРФ отменил решение партийного съезда о выдвижении Прусаковой по округу. В решении ЦК говорится, что отмена регистрации Прусаковой как одномандатника вызвана тем, что съездом КПРФ на нее "была возложена обязанность по организации выборов в Алтайском крае, Сахалинской области, Республике Алтай и Республике Тыва, а также в связи с рекомендациями о выдвижении ее во главе партийного списка на выборах в Алтайское краевое Законодательное собрание". Вместо Прусаковой по Славгородскому округу была выдвинута депутат АКЗС Людмила Клюшникова.