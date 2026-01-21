Новые правила по сдаче экзамена на права вступят в силу с 1 марта

В теорию включат еще несколько заданий, в том числе связанных с новыми участниками движения

21 января 2026, 19:00, ИА Амител

С 1 марта в России вступают в силу обновленные стандарты обучения в автошколах. Как сообщил ТАСС первый заместитель председателя комитета Госдумы по транспорту Павел Федяев, теоретический курс теперь можно будет осваивать онлайн, а практическая подготовка для водителей категории "В" станет более продолжительной.

Усовершенствование навыков вождения будет доступно не только на специализированных полигонах, но и на территориях, принадлежащих автотранспортным организациям. Помимо этого, претерпит значительные изменения раздел, посвященный оказанию первой помощи пострадавшим в ДТП.

В теоретическую часть программы будут включены нормы взаимодействия с водителями электросамокатов и других персональных средств передвижения, а также порядок применения электронных документов, таких как цифровое водительское удостоверение или электронный полис ОСАГО.