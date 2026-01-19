Россиянам могут разрешить показывать водительские права через мессенджер Max
Разработан проект постановления правительства
19 января 2026, 08:30, ИА Амител
Водителям в России могут разрешить предъявлять документы на автомобиль и водительские удостоверения в электронном виде через мессенджер Max. Об этом говорится в проекте постановления правительства РФ, о котором сообщает РИА Новости.
Согласно документу, автомобилистам планируют разрешить показывать регистрационные документы на транспорт и водительские права через многофункциональный сервис обмена информацией Max. Идентификация будет происходить с помощью двухмерного штрихкода, сформированного при взаимодействии сервиса с порталом "Госуслуги".
Для этого предлагается внести изменения в правила дорожного движения, официально приравняв цифровую демонстрацию документов к их обычному предъявлению. В случае принятия постановления водители смогут подтверждать право управления транспортом без бумажных оригиналов – непосредственно с экрана смартфона.
Ранее сообщалось, что в России с 1 марта 2027 года вступят в силу новые правила аннулирования водительских прав у граждан с опасными заболеваниями. Медицинские и полицейские базы объединяют, чтобы выявлять граждан, которым запрещено иметь водительские права.
08:40:40 19-01-2026
Почему бы ксерокопии документов не разрешить? Да и вообще всевозможные документы можно сменить штампом в паспорте.
08:51:12 19-01-2026
Гость (08:40:40 19-01-2026) Почему бы ксерокопии документов не разрешить? Да и вообще вс... Можно было бы, да повестка нынче другая.
А если бы и разрешили, то нотариально заверенную... а уж нотариусы завернут на неё ценник, не сомневайтесь...
08:45:46 19-01-2026
И потом стоите вы инспектором где-нибудь на Ленинском. Интернета ни у одного нет, а закон есть
09:20:54 19-01-2026
Гость (08:45:46 19-01-2026) И потом стоите вы инспектором где-нибудь на Ленинском. Интер... Инспектор всегда на связи, не проверяли? (в т.ч. рация в кармане, автомобиле, проверка 1-2 минуты)
11:24:39 19-01-2026
dok_СФ (09:20:54 19-01-2026) Инспектор всегда на связи, не проверяли? (в т.ч. рация в кар... Я бы с большим интересом посмотрел как кьюар-код рацией считывают.
14:25:16 19-01-2026
Гость (11:24:39 19-01-2026) Я бы с большим интересом посмотрел как кьюар-код рацией счит... Считывают номер вашего транспорта.
11:02:59 19-01-2026
Мужик, который фото болтышка , судебным пртставам ПочтойРоссии отправил, лоханулся.
Надо было Махом отправлять.
11:23:11 19-01-2026
Что знают двое Мах, знает и свинья» — это известная поговорка, означающая, что секрет, который знают два человека, перестает быть секретом и может стать достоянием общественности и мошенников.
16:22:22 19-01-2026
так и сейчас есть вся эта куча. Госуслуги-Авто. пожалста