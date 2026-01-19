Россиянам могут разрешить показывать водительские права через мессенджер Max

Разработан проект постановления правительства

19 января 2026, 08:30, ИА Амител

Автомобиль такси / Фото: amic.ru

Водителям в России могут разрешить предъявлять документы на автомобиль и водительские удостоверения в электронном виде через мессенджер Max. Об этом говорится в проекте постановления правительства РФ, о котором сообщает РИА Новости.

Согласно документу, автомобилистам планируют разрешить показывать регистрационные документы на транспорт и водительские права через многофункциональный сервис обмена информацией Max. Идентификация будет происходить с помощью двухмерного штрихкода, сформированного при взаимодействии сервиса с порталом "Госуслуги".

Для этого предлагается внести изменения в правила дорожного движения, официально приравняв цифровую демонстрацию документов к их обычному предъявлению. В случае принятия постановления водители смогут подтверждать право управления транспортом без бумажных оригиналов – непосредственно с экрана смартфона.

Ранее сообщалось, что в России с 1 марта 2027 года вступят в силу новые правила аннулирования водительских прав у граждан с опасными заболеваниями. Медицинские и полицейские базы объединяют, чтобы выявлять граждан, которым запрещено иметь водительские права.