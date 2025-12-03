Новым министром спорта Алтайского края может стать Сергей Шиллер

Назначение может состояться после Нового года

03 декабря 2025, 13:30, ИА Амител

Сергей Шиллер / Фото: altaisport.ru

Новым министром спорта Алтайского края вместо Ивана Нифонтова может быть назначен Сергей Шиллер, который сейчас временно исполняет обязанности главы ведомства, сообщает "Атмосфера" со ссылкой на свои источники.

«Если Шиллер не совершит никаких ошибок в декабре, то назначение может состояться после Нового года», – рассказал источник издания.

Напомним, предыдущий министр спорта Алтайского края Иван Нифонтов покинул пост 16 июня. Вскоре он стал вице-премьером и министром спорта Ставрополья, но уже в конце октября оставил должность.

Ранее Сергей Шиллер вошел в тройку претендентов, составленную amic.ru, на пост министра спорта Алтайского края.

Сергей Шиллер родился 11 августа 1984 года. Заместителем министра спорта Алтайского края был назначен в феврале 2024 года. До этого возглавлял планово-экономический отдел управления Алтайского реготделения Фонда социального страхования.