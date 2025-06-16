Министр алтайского спорта Иван Нифонтов официально ушел в отставку
Временное исполнение обязанностей возложено на заместителя министра Сергея Шиллера
16 июня 2025, 13:10, ИА Амител
Губернатор Алтайского края Виктор Томенко принял отставку министра спорта Алтайского края Ивана Нифонтова, сообщает правительство региона в своем Telegram-канале.
В понедельник, 16 июня, Иван Нифонтов работает последний день в своей должности.
"Заявление о сложении полномочий он подал по личным обстоятельствам в связи с переездом в другой регион", – говорится в сообщении.
Временное исполнение обязанностей по руководству Министерством спорта Алтайского края будет возложено с 17 июня на заместителя министра спорта Сергея Шиллера.
Ранее сообщалось, что Иван Нифонтов покинет свой пост ради должности вице-губернатора Ставропольского края.
В отрасли уже идут разговоры о возможном преемнике Ивана Нифонтова. Amic.ru предположил, кто может стать новым главой Минспорта Алтайского края.
13:26:40 16-06-2025
У меня два вопроса: 1,Какое у него оброазование?
2, Он многое сделал для Алтайского спорта?
13:40:13 16-06-2025
Когда глава Советского района Михайлевич АИ уйдет в отставку? Лучше на нары конечно, но хотя бы в отставку, этот человек наносит серьезный урон району.
14:01:13 16-06-2025
Эффективный менеджер-управленец. Временщик. Одно было хорошо при министре спорта, стабильно ни как.
14:44:43 16-06-2025
я давно говорил его задача, тут побыть на передержки и ничего не испортить, не одну задачу он не решил тут. Анну Серову в министры, НО ОНА УЖЕ ПЕРЕРОСЛАЛ ЭТУ ДОЛЖНОСТЬ. НУ ИЛИ ХОТЯ БЫ КОБЗАРЕНКО.
14:55:57 16-06-2025
Иван молодец, из простых лягушек, всего добился своим трудом. Не из "молодогвардейцев" и "детских парламентов"
Удачи ему.
23:12:35 16-06-2025
Гость (14:55:57 16-06-2025) Иван молодец, из простых лягушек, всего добился своим трудом... Огласите весь список тех дел на посту министра, которые действительно принесли пользу - только не карману, а спорту Алтайского края. Можно начать с ФОКа.