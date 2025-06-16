Министр алтайского спорта Иван Нифонтов официально ушел в отставку

Временное исполнение обязанностей возложено на заместителя министра Сергея Шиллера

16 июня 2025, 13:10, ИА Амител

Спортсмен Иван Нифонтов / Фото: amic.ru

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко принял отставку министра спорта Алтайского края Ивана Нифонтова, сообщает правительство региона в своем Telegram-канале.

В понедельник, 16 июня, Иван Нифонтов работает последний день в своей должности.

"Заявление о сложении полномочий он подал по личным обстоятельствам в связи с переездом в другой регион", – говорится в сообщении.

Временное исполнение обязанностей по руководству Министерством спорта Алтайского края будет возложено с 17 июня на заместителя министра спорта Сергея Шиллера.

Ранее сообщалось, что Иван Нифонтов покинет свой пост ради должности вице-губернатора Ставропольского края.

В отрасли уже идут разговоры о возможном преемнике Ивана Нифонтова. Amic.ru предположил, кто может стать новым главой Минспорта Алтайского края.