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Министр алтайского спорта Иван Нифонтов официально ушел в отставку

Временное исполнение обязанностей возложено на заместителя министра Сергея Шиллера

16 июня 2025, 13:10, ИА Амител

Спортсмен Иван Нифонтов / Фото: amic.ru
Спортсмен Иван Нифонтов / Фото: amic.ru

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко принял отставку министра спорта Алтайского края Ивана Нифонтова, сообщает правительство региона в своем Telegram-канале.

В понедельник, 16 июня, Иван Нифонтов работает последний день в своей должности.

"Заявление о сложении полномочий он подал по личным обстоятельствам в связи с переездом в другой регион", – говорится в сообщении.

Временное исполнение обязанностей по руководству Министерством спорта Алтайского края будет возложено с 17 июня на заместителя министра спорта Сергея Шиллера.

Ранее сообщалось, что Иван Нифонтов покинет свой пост ради должности вице-губернатора Ставропольского края.

В отрасли уже идут разговоры о возможном преемнике Ивана Нифонтова. Amic.ru предположил, кто может стать новым главой Минспорта Алтайского края.

Министр Иван Нифонтов / Фото:

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Алтайский край Спорт отставки и назначения

Комментарии 6

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Гость

13:26:40 16-06-2025

У меня два вопроса: 1,Какое у него оброазование?
2, Он многое сделал для Алтайского спорта?

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Иван

13:40:13 16-06-2025

Когда глава Советского района Михайлевич АИ уйдет в отставку? Лучше на нары конечно, но хотя бы в отставку, этот человек наносит серьезный урон району.

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Гость

14:01:13 16-06-2025

Эффективный менеджер-управленец. Временщик. Одно было хорошо при министре спорта, стабильно ни как.

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патрон

14:44:43 16-06-2025

я давно говорил его задача, тут побыть на передержки и ничего не испортить, не одну задачу он не решил тут. Анну Серову в министры, НО ОНА УЖЕ ПЕРЕРОСЛАЛ ЭТУ ДОЛЖНОСТЬ. НУ ИЛИ ХОТЯ БЫ КОБЗАРЕНКО.

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Гость

14:55:57 16-06-2025

Иван молодец, из простых лягушек, всего добился своим трудом. Не из "молодогвардейцев" и "детских парламентов"
Удачи ему.

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Гость

23:12:35 16-06-2025

Гость (14:55:57 16-06-2025) Иван молодец, из простых лягушек, всего добился своим трудом... Огласите весь список тех дел на посту министра, которые действительно принесли пользу - только не карману, а спорту Алтайского края. Можно начать с ФОКа.

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