Замена Нифонтова. Кто может стать новым министром спорта Алтайского края
В отрасли уже идут разговоры о возможном преемнике Ивана Нифонтова
13 июня 2025, 08:00, ИА Амител
Министр спорта Алтайского края Иван Нифонтов, судя по всему, в ближайшее время покинет свой пост и станет работать в должности вице-губернатора Ставропольского края и будет отвечать за спорт, культуру и социальную сферу. Иван Нифонтов вступил в должность в самом конце 2023 года. До этого Министерство спорта региона возглавляли Алексей Перфильев и Максим Рябцев. В спортивной отрасли начали обсуждать кандидатуру нового главу ведомства. Однако явных претендентов в настоящее время нет и руководству региона придется выбирать из нескольких вариантов. Мы решили поразмышлять, кто бы мог стать преемником Нифонтова.
Из команды Нифонтова
Один из самых очевидных вариантов – пост займет кто-то из нынешних заместителей Нифонтова: Иван Субочев, Михаил Панфилов или Сергей Шиллер. Тем более что у советника по профессиональным клубам в крае Михаила Панфилова есть богатый управленческий опыт. Долгое время Панфилов был директором команды "АлтайБаскет". При нем клуб сделал серьезный шаг в развитии. Также себя неплохо зарекомендовал и Иван Субочев, который активно вникает в дела федерации и часть функций Ивана Нифонтова "забирал" на себя.
Опытные руководители федераций
Еще один хороший вариант – президент Федерации шахмат Алтайского края Артем Поломошнов. Его федерация в последние годы развивается едва ли не лучше всех в регионе. Кроме того, Артем Поломошнов имеет богатый опыт работы в бизнесе и в должности министра мог бы активнее привлекать частные инвестиции в отрасль. По информации amic.ru, в 2022 году после ухода Алексея Перфильева именно Поломошнов считался главным фаворитом на должность министра, однако выбор пал на Максима Рябцева.
Потенциально мог бы стать министром и бывший вице-губернатор Алтайского края Андрей Щукин, который в правительстве Александра Карлина несколько лет курировал развитие спортивной отрасли и культуры. В последние годы Щукин пытался вновь заняться политической деятельностью, но безрезультатно. Сейчас Андрей Щукин вновь вернулся в Барнаул, и если поступит предложение, наверняка бы с удовольствием стал министром.
В 2022 и 2023 годах, когда вакансия министра спорта была свободной, в правительстве края рассматривали, по сведениям amic.ru, кандидатуры бывшего заместителя министра спорта региона Юрия Самсоненко, а также главу фракции "Единая Россия" в Барнаульской гордуме, руководителя региональной Федерации кикбоксинга Вячеслава Перерядова. Но оба кандидата не прошли отбор. Самсоненко сейчас работает заместителем председателя краевой Федерации гребли на байдарках и каноэ, его профессиональные качества ценятся в спортивной отрасли. Также потенциально могут обратить внимание на директора Спортшколы олимпийского резерва имени Константина Костенко по гребле на байдарках и каноэ Юрия Морозова, который считается одним из лучших спортивных управленцев в крае.
Неожиданный вариант
Вполне вероятно, что работать министром спорта могут пригласить человека, который не ассоциируется с отраслью напрямую. В частности, вице-спикер АКЗС Денис Голобородько, который активно занимается физкультурой. Например, занялся бегом, недавно пробежал полумарафон в Казани и прошел триатлон IRONSTAR 113 в Минске. Впрочем, Денису Голобородько "сватают" хорошую политическую карьеру и в 2026-м он может либо заменить Александра Романенко на посту спикера АКЗС, либо отправиться в Госдуму от нашего региона.
Не менее интересная кандидатура – известный алтайский политик, руководитель фракции ЛДПР в АКЗС Владимир Семенов. Он также активно интересуется спортом и во время сессий краевого парламента активно выступает на эту тему, рассказывая, как, по его мнению, должна развиваться отрасль. К слову, именно по требованию Владимира Семенова, у которого богатый управленческий опыт и которого уже много лет "сватают" в краевое правительство, бюджет спорта в регионе сделали не менее 2% от общих расходов.
Еще один вариант – депутат АКЗС от "Единой России" Александр Локтев, он также профессионально занимался спортом, работал в крупном бизнесе и потенциально мог бы привлечь инвесторов. Не исключено, что будут рассматривать и кандидатуру депутата АКЗС, прославленную в прошлом инваспортсменку Татьяну Ильюченко, которая много лет в краевом парламенте курирует эту сферу.
Впрочем, могут быть и совершенно неожиданные кандидаты.
08:45:13 13-06-2025
Следующий будет художественный гимнаст , или синхронный пловец ?
10:35:21 13-06-2025
Гость (08:45:13 13-06-2025) Следующий будет художественный гимнаст , или синхронный плов... шахматист будет, к гадалке не ходи
17:49:22 13-06-2025
123 (10:35:21 13-06-2025) шахматист будет, к гадалке не ходи... Али еще какой нибудь киберспортсмЭм.
10:23:04 13-06-2025
Денис Голобородько - а он где-то реально работал??? Иван Субочев - его реальные дела для занятия поста министра??? Они родились уже министрами? Ни в какой реальной сфере не работали, спорт для них - увлечение для популизма. Вспомните Сердюкова в Минобороны. На должность министра нужен человек с реальным опытом работы, а не говоруны.
13:52:12 14-06-2025
Гость (10:23:04 13-06-2025) Денис Голобородько - а он где-то реально работал??? Иван Суб... вот как раз говоруны и чувствуют себя прекрасно у нас в политике
10:26:57 13-06-2025
Попрыгунчик. Особенно запомнился фразой про редиску-"депутат это не редиска".
14:12:52 13-06-2025
Гость (10:26:57 13-06-2025) Попрыгунчик. Особенно запомнился фразой про редиску-"депутат... +.
Депутат не продается, только аренда!
13:31:46 13-06-2025
А почему не рассмотреть С. Тарасова? Единственный олимпийский чемпион в Алтайском крае.
14:45:20 13-06-2025
Я пока в Барнаул не вернулся, и не факт, что вернусь в ближайшее время, а самым реально достойным и подготовленным к данной должности считаю Самсоненко Юрия Владимировича!!! Вот он сможет!!!!
17:51:01 13-06-2025
А если вообще министра спорта у нас не будет, что изменится то?!!!!
20:07:56 13-06-2025
Свирепый Чарли (17:51:01 13-06-2025) А если вообще министра спорта у нас не будет, что изменится ... Возможно, спорт изменится ... в лучшую сторону.
16:42:55 16-06-2025
Ещё забыл (живи и давай жить другим)Просто к людям надо добрее быть,а как быть к людям добрее если среди друзей одно гнилье.А опафиозом всего не суди да не судим будешь
16:26:04 18-06-2025
В министры нужно человека, котрый имеет трудовой опыт! Политическая деятельность, при всём уважении, совсем другое! Наш регион - сельский, важно это учитывать. Именно село кормит спортивный резерв края. Юрий Владимирович Самсоненко - от спортсмена сельской олимпиады до заместителя министра прошëл свой путь. Верю, что он сможет создать вокруг себя лучшую команду во благо Алтайского спорта!