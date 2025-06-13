Замена Нифонтова. Кто может стать новым министром спорта Алтайского края

В отрасли уже идут разговоры о возможном преемнике Ивана Нифонтова

13 июня 2025, 08:00, ИА Амител

Министр Иван Нифонтов / Фото: соцсети Ивана Нифонтова

Министр спорта Алтайского края Иван Нифонтов, судя по всему, в ближайшее время покинет свой пост и станет работать в должности вице-губернатора Ставропольского края и будет отвечать за спорт, культуру и социальную сферу. Иван Нифонтов вступил в должность в самом конце 2023 года. До этого Министерство спорта региона возглавляли Алексей Перфильев и Максим Рябцев. В спортивной отрасли начали обсуждать кандидатуру нового главу ведомства. Однако явных претендентов в настоящее время нет и руководству региона придется выбирать из нескольких вариантов. Мы решили поразмышлять, кто бы мог стать преемником Нифонтова.

Из команды Нифонтова

Один из самых очевидных вариантов – пост займет кто-то из нынешних заместителей Нифонтова: Иван Субочев, Михаил Панфилов или Сергей Шиллер. Тем более что у советника по профессиональным клубам в крае Михаила Панфилова есть богатый управленческий опыт. Долгое время Панфилов был директором команды "АлтайБаскет". При нем клуб сделал серьезный шаг в развитии. Также себя неплохо зарекомендовал и Иван Субочев, который активно вникает в дела федерации и часть функций Ивана Нифонтова "забирал" на себя.

Опытные руководители федераций

Еще один хороший вариант – президент Федерации шахмат Алтайского края Артем Поломошнов. Его федерация в последние годы развивается едва ли не лучше всех в регионе. Кроме того, Артем Поломошнов имеет богатый опыт работы в бизнесе и в должности министра мог бы активнее привлекать частные инвестиции в отрасль. По информации amic.ru, в 2022 году после ухода Алексея Перфильева именно Поломошнов считался главным фаворитом на должность министра, однако выбор пал на Максима Рябцева.

Потенциально мог бы стать министром и бывший вице-губернатор Алтайского края Андрей Щукин, который в правительстве Александра Карлина несколько лет курировал развитие спортивной отрасли и культуры. В последние годы Щукин пытался вновь заняться политической деятельностью, но безрезультатно. Сейчас Андрей Щукин вновь вернулся в Барнаул, и если поступит предложение, наверняка бы с удовольствием стал министром.

В 2022 и 2023 годах, когда вакансия министра спорта была свободной, в правительстве края рассматривали, по сведениям amic.ru, кандидатуры бывшего заместителя министра спорта региона Юрия Самсоненко, а также главу фракции "Единая Россия" в Барнаульской гордуме, руководителя региональной Федерации кикбоксинга Вячеслава Перерядова. Но оба кандидата не прошли отбор. Самсоненко сейчас работает заместителем председателя краевой Федерации гребли на байдарках и каноэ, его профессиональные качества ценятся в спортивной отрасли. Также потенциально могут обратить внимание на директора Спортшколы олимпийского резерва имени Константина Костенко по гребле на байдарках и каноэ Юрия Морозова, который считается одним из лучших спортивных управленцев в крае.

Неожиданный вариант

Вполне вероятно, что работать министром спорта могут пригласить человека, который не ассоциируется с отраслью напрямую. В частности, вице-спикер АКЗС Денис Голобородько, который активно занимается физкультурой. Например, занялся бегом, недавно пробежал полумарафон в Казани и прошел триатлон IRONSTAR 113 в Минске. Впрочем, Денису Голобородько "сватают" хорошую политическую карьеру и в 2026-м он может либо заменить Александра Романенко на посту спикера АКЗС, либо отправиться в Госдуму от нашего региона.

Не менее интересная кандидатура – известный алтайский политик, руководитель фракции ЛДПР в АКЗС Владимир Семенов. Он также активно интересуется спортом и во время сессий краевого парламента активно выступает на эту тему, рассказывая, как, по его мнению, должна развиваться отрасль. К слову, именно по требованию Владимира Семенова, у которого богатый управленческий опыт и которого уже много лет "сватают" в краевое правительство, бюджет спорта в регионе сделали не менее 2% от общих расходов.

Еще один вариант – депутат АКЗС от "Единой России" Александр Локтев, он также профессионально занимался спортом, работал в крупном бизнесе и потенциально мог бы привлечь инвесторов. Не исключено, что будут рассматривать и кандидатуру депутата АКЗС, прославленную в прошлом инваспортсменку Татьяну Ильюченко, которая много лет в краевом парламенте курирует эту сферу.

Впрочем, могут быть и совершенно неожиданные кандидаты.