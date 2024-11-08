Новый арт-объект изготовят в Барнауле в честь Дня Победы

На малую архитектурную форму потратят максимум 300 тысяч рублей

08 ноября 2024, 07:00, ИА Амител

Иллюстрация малой архитектурной формы / Фото: госзакупки

Малую архитектурную форму "Победа" изготовят в Барнауле в честь Дня Победы. На ее создание администрация Железнодорожного района города планирует потратить максимум 300 тысяч рублей. Информация об этом есть на портале госзакупок.

Услуга должна быть оказана с момента заключения контракта до 11 декабря 2024 года. Сам договор будет действовать до 31 декабря 2024 года.

Готовая композиция должна состоять из шести кубов, каркас будет выполнен из профильной трубы толщиной 1,2 мм. Стороны кубов нужно оформить пластиком толщиной 8 мм с нанесением рисунка, посвященного 9 Мая. Кубы будут соединяться друг с другом с помощью болтов.

Готовое изделие в разобранном виде доставят на проспект Космонавтов, 8/30. Где именно его установят, пока неизвестно.

Закупка появилась на портале 6 ноября, заявки можно подавать до 15 ноября, а итоги лота подведут 19 ноября 2024 года.

Напомним, что 6 ноября в Барнауле установили памятник купцу Василию Сухову. Кто это, можно прочитать здесь.