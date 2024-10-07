"Новый рост цен?" Эксперты оценили попытки вытеснить из такси нелегалов и мигрантов

Инициативу Минтранса РФ сочли весьма странной и противоречащей логике

07 октября 2024, 16:20, ИА Амител

Такси / Источник фото: pixabay.com

Лицам без официального трудоустройства в таксопарках могут запретить работать таксистами, соответствующие поправки в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) в рамках корректировки закона "О такси" готовит Минтранс РФ, пишут "Известия". Эксперты рассказали amic.ru, чем это может обернуться.

В министерстве надеются, что изменения в закон позволят защитить права водителей, а также снизить число работающих таксистами нелегальных мигрантов (их доля составляет около 40%). Если водитель легкового такси не оформлен официально, а перевозки осуществляет на арендованном автомобиле, ответственность будет нести компания, в собственности которой находится транспортное средство.

В настоящее время шоферы-частники нередко пользуются машинами, взятыми в аренду у сервиса такси, но регистрируются как самозанятые или вовсе работают нелегально. Что касается мигрантов, они могут получать патент на трудовую деятельность в другой отрасли (скажем, в строительстве), но заниматься пассажирскими перевозками.

Начальник отдела связей с общественностью сервиса такси "Максим" Павел Стенников напомнил, что сегодня на рынке действуют две экономически и организационно разные модели перевозок – таксопарки, сдающие автомобили в аренду, и частные водители, работающие на личных машинах.

"Арендная схема, по сути, подменяет трудовые отношения, поэтому в Минтрансе и Госдуме ставят вопрос, что таксопарки должны вернуться к трудовым договорам с водителями", – пояснил он amic.ru.

Что касается самозанятых водителей, то они, по словам Стенникова, должны работать только на личных автомобилях, напрямую с агрегаторами – это является базовым условием перехода к раздельному правовому регулированию этих моделей перевозок.

Собеседник пояснил, почему в такси нет трудовых отношений и бизнес-моделью таксопарков является сдача автомобилей в аренду. По его словам, "классическому" таксопарку с трудоустроенными водителями для рентабельной работы нужен тариф от 70 рублей за километр.

"То есть цена на поездки для перехода таксопарков на трудовые отношения с водителями должна быть в регионах, в том числе Барнауле, в три-четыре раза больше, чем сейчас. Это при условии размера заработной платы водителя 80 тыс. рублей (на семью из четырех человек на уровне МРОТ). Если водителям нужна зарплата больше 80 тыс. рублей, то цена километра пробега должна быть еще больше. Готовы ли пассажиры к таким ценам?" – задает вопрос Стенников.

Вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин нашел инициативу Минтранса очень странной.