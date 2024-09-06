Более половины авто в таксопарках износятся к концу 2024 года из-за курса на Китай
Китайские модели постепенно приходят в негодность, а банки КНР не проводят платежи за запчасти
06 сентября 2024, 10:14, ИА Амител
К концу 2024 года износ автомобилей в российских автопарках вырастет до 60%, что повлечет необходимость в частых ремонтах, которые будут становиться все сложнее, а это скажется на ценах на услуги перевозчиков, пишет "Парламентская газета".
Зампред профсоюза "Таксист" Андрей Попков отметил, что из-за массовой закупки китайских моделей средний пробег автомобиля сократился с 250 до 150 тыс. км, после чего требуется капитальный ремонт – как минимум замены ДВС и коробки передач.
В итоге китайские модели постепенно приходят в негодность, а банки КНР не проводят платежи за запчасти.
"Сейчас, по нашим данным, износ автомобилей в таксопарках по России составляет порядка 40%. Свой ресурс автомобили, можно сказать, выходили. Самыми слабыми местами оказались двигатели внутреннего сгорания и автоматические коробки передач. Конечно, мы уже приладились их ремонтировать, но этот ремонт по понятным причинам влетает в копеечку", – рассказал Попков.
Кто-то пытается оформить китайские запчасти "всерую", но не всегда все проходит гладко. А что касается отечественного рынка запчастей и комплектующих, то он сформироваться еще не успел – ни новых, ни бывших в употреблении.
"Что касается таксопарков, то тут ситуация абсолютно понятная и прогнозируемая. Хотели приобрести побольше и подешевле. Что ж, приобрели. Теперь столкнулись с последствиями", – подчеркнул исполнительный директор Объединения автопроизводителей России Игорь Коровкин.
Ранее сообщалось, что 75% таксистов не выполнили новые требования для работы с 1 сентября, что в итоге приведет к росту цен на услуги перевозчиков.
10:49:34 06-09-2024
Не знали что это одноразовые поделки?
10:55:19 06-09-2024
Ну и ладно, пересядем на гужевые повозки! Патриоты согласны?
11:33:06 06-09-2024
Сфигали? есть еще иранский автопром
11:25:29 06-09-2024
Был пару месяцев назад в Пекине. Более половины легковых машин на электричестве ездят. Остальные практически все на газе. Единицы на бензине. Потребители из РФ нищеброды по сравнению с китайцами. И так уже лет 30 происходит. В Китае народ более трудолюбивые.
12:28:28 06-09-2024
Гость (11:25:29 06-09-2024) Был пару месяцев назад в Пекине. Более половины легковых маш...
Даже в Китае минимальная зарплата уже больше чем в России. Так что россиянам действительно стоит ли быть "трудолюбивее" , чтобы заработать себе на миску гречки
12:31:58 06-09-2024
Гость (11:25:29 06-09-2024) Был пару месяцев назад в Пекине. Более половины легковых маш... Там государство народу даёт работать, и зарабатывать, а здесь ты хоть уработайся богатым не станешь, а горбатым точно.
11:47:37 06-09-2024
Покупай китайца, говорили они. Это не то что десять лет назад, теперь все качественно и надежно, говорили они.
13:52:10 06-09-2024
Гость (11:47:37 06-09-2024) Покупай китайца, говорили они. Это не то что десять лет наза... Лох не мамонт ... )))
14:11:44 06-09-2024
Все владельцы императорского качества отписались? Погуглите, какую гарантию на ДВС даёт чери на китайском рынке. Да и нет у них политики тянуть 30 лет небитанекрашена за собой. Отказался 4-5 лет - поменял авто. Нам финансы так жить не позволяют