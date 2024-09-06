Более половины авто в таксопарках износятся к концу 2024 года из-за курса на Китай

Китайские модели постепенно приходят в негодность, а банки КНР не проводят платежи за запчасти

06 сентября 2024, 10:14, ИА Амител

Такси / Источник фото: unsplash.com

К концу 2024 года износ автомобилей в российских автопарках вырастет до 60%, что повлечет необходимость в частых ремонтах, которые будут становиться все сложнее, а это скажется на ценах на услуги перевозчиков, пишет "Парламентская газета".

Зампред профсоюза "Таксист" Андрей Попков отметил, что из-за массовой закупки китайских моделей средний пробег автомобиля сократился с 250 до 150 тыс. км, после чего требуется капитальный ремонт – как минимум замены ДВС и коробки передач.

В итоге китайские модели постепенно приходят в негодность, а банки КНР не проводят платежи за запчасти.

"Сейчас, по нашим данным, износ автомобилей в таксопарках по России составляет порядка 40%. Свой ресурс автомобили, можно сказать, выходили. Самыми слабыми местами оказались двигатели внутреннего сгорания и автоматические коробки передач. Конечно, мы уже приладились их ремонтировать, но этот ремонт по понятным причинам влетает в копеечку", – рассказал Попков.

Кто-то пытается оформить китайские запчасти "всерую", но не всегда все проходит гладко. А что касается отечественного рынка запчастей и комплектующих, то он сформироваться еще не успел – ни новых, ни бывших в употреблении.

"Что касается таксопарков, то тут ситуация абсолютно понятная и прогнозируемая. Хотели приобрести побольше и подешевле. Что ж, приобрели. Теперь столкнулись с последствиями", – подчеркнул исполнительный директор Объединения автопроизводителей России Игорь Коровкин.

Ранее сообщалось, что 75% таксистов не выполнили новые требования для работы с 1 сентября, что в итоге приведет к росту цен на услуги перевозчиков.