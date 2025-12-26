Новый уровень комфортного жилья. В Новоалтайске достроили ЖК "Островский"

Это современный и стильный жилой комплекс с закрытой территорией и развитой инфраструктурой

ЖК "Островский" в Новоалтайске / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

24 декабря в Новоалтайске состоялась презентация жилого комплекса "Островский" на улице П. Корчагина, 2/1. Это проект принципиально нового формата для города – с закрытой территорией, продуманным благоустройством и современными инженерными решениями. Уже в начале января 2026 года новоселам начнут выдавать ключи от новых квартир. А пока представители застройщика – ГК "Оптимум" – показали будущим жильцам, в какой современный и удобный дом им предстоит переехать.

Новый уровень жилой среды

"Островский" задает новый стандарт городской жилой среды. В нем реализованы все современные требования комфорта и безопасности. Застройщик стремился создать не просто многоквартирный дом, а пространство для жизни, которое будет отвечать всем запросам жителей, начиная от удобного расположения и заканчивая качественным благоустройством.

«С этим проектом мы вышли за рамки типичного панельного домостроения. И, действительно, вся команда очень постаралась, чтобы вам здесь было максимально комфортно. А город увидел – как современный строительный подход улучшает облик вашего родного Новоалтайска», – прокомментировал директор ГК "Оптимум" Владислав Рыжков.

Владислав Рыжков / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Квартиры и удобства для жильцов

Стены дома выполнены из железобетонных панелей с утеплением минеральными плитами. Во внешней отделке застройщик использовал технологию мокрого фасада и декоративную штукатурку, что обеспечивает не только теплоизоляцию, но и эстетику здания. Вечером двор будет освещен, что создаст уютную атмосферу для прогулок и отдыха.

В 15-этажном доме 150 квартир: однокомнатные (от 29 квадратных метров) и двухкомнатные студии, а также трехкомнатные варианты (до 62 кв. м). Каждая квартира сдается в формате "уайтбокс": стены оштукатурены, на полу стяжка, электропроводка по всей квартире. Это позволяет жильцам сразу приступить к обустройству жилья, выбирая отделочные материалы по своему вкусу.

В квартирах качественные пластиковые окна с кешированным профилем, хорошие металлические двери в графитовом цвете.

Полы во всем доме и стены первого и второго этажей выполнены из крупноформатного керамогранита, который выглядит эстетично и безопасен в использовании – он ударопрочный, противоскользящий и легко моется. На всех остальных этажах на стенах стильная декоративная штукатурка.

На цокольном этаже комплекса есть 19 кладовых, которые позволят жильцам хранить вещи, освобождая балконы от лишних предметов.

ЖК "Островский" в Новоалтайске / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Двор и благоустройство

Дом имеет закрытую территорию, что гарантирует безопасность и комфорт для его жильцов. Внутренние зоны двора разделены на несколько функциональных зон: детскую площадку, лаунж-зону для отдыха и спортивную площадку.

Особое внимание уделили озеленению. Во дворе уже растут взрослые хвойные деревья, летом высадят цветы.

Кроме того, в комплексе предусмотрены собственная газовая котельная и масштабная парковка (144 места на 150 квартир) с двух сторон дома.

Современные решения

"Островский" оснащен высокотехнологичной системой "Умный дом" от компании "Ростелеком", которая повысит уровень комфорта и безопасности.

Для удобства жителей предусмотрена система видеонаблюдения, а также видеофоны для входа в подъезд. Попасть на территорию и в дом можно в том числе и по Face ID (Фейс айди – технология распознавания лица).

С помощью приложения жильцы смогут управлять доступом на территорию, наблюдать за детьми на площадке, а также открывать ворота и калитки для гостей или курьеров.

ЖК "Островский" в Новоалтайске / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Раскупили все квартиры

В числе будущих новоселов Ирина Волкова. Она с семьей живет в соседней девятиэтажке. Говорит, что решили купить квартиру в "Островском" сразу как увидели котлован под будущий дом.

«Нам нравится этот район, рядом родители, детский садик и школа. И дом сразу понравился, особенно его внешний вид и закрытая территория. Такого в Новоалтайске я еще не видела», – рассказала Ирина.

Все квартиры в комплексе уже раскуплены, и осталось всего несколько трехкомнатных. Покупателями стали жители Новоалтайска и соседних населенных пунктов, которые ценят удобство и современную инфраструктуру нового жилья.

В следующем году на соседнем участке застройщик начнет возведение второго дома, где, помимо жилых помещений, на первом этаже появятся коммерческие площади. Старт продаж нового дома запланирован на лето 2026 года.

