"Ну это какая-то халява!" Омбудсмен предложил отменить бюджетные места в вузах

Вместо этого нужно вводить "льготный кредит", считает Александр Панин

24 марта 2023, 07:30, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Уполномоченный по правам человека в Белгородской области Александр Панин предложил отменить обучение в вузах на бюджетной основе, пишет Go31.ru.

По его словам, сейчас в регионе использованы все возможности целевого обучения, но желаемых результатов достичь пока не удаётся.

"Нужно, чтобы ушёл старый термин – бесплатное обучение на бюджетной основе. Ну это какая-то халява! Не должно быть такого", – заявил он на заседании облдумы.

Вместо этого Панин бы ввёл "льготный кредит" у государства, который потом студентам пришлось бы отработать.

Тем не менее омбудсмену ответили, что его предложение противоречит Конституции, а дополнительная финансовая нагрузка на и без того закредитованное население и вовсе вызовет "социальный бум".