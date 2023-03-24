НОВОСТИПолитика

"Ну это какая-то халява!" Омбудсмен предложил отменить бюджетные места в вузах

Вместо этого нужно вводить "льготный кредит", считает Александр Панин

24 марта 2023, 07:30, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Уполномоченный по правам человека в Белгородской области Александр Панин предложил отменить обучение в вузах на бюджетной основе, пишет Go31.ru.

По его словам, сейчас в регионе использованы все возможности целевого обучения, но желаемых результатов достичь пока не удаётся.

"Нужно, чтобы ушёл старый термин – бесплатное обучение на бюджетной основе. Ну это какая-то халява! Не должно быть такого", – заявил он на заседании облдумы.

Вместо этого Панин бы ввёл "льготный кредит" у государства, который потом студентам пришлось бы отработать. 

Тем не менее омбудсмену ответили, что его предложение противоречит Конституции, а дополнительная финансовая нагрузка на и без того закредитованное население и вовсе вызовет "социальный бум".

Комментарии 39

  • Подстрекатель к беспорядкам.Требует пристального внимания компетентных органов.
    24 марта, Гость   Ответить
  • Интересно, сам Панин выучился бесплатно? Или за учебу заплатили его родители, которые в свое время выучились бесплатно?
    24 марта, Гость   Ответить
  • С лимитой наведите порядок
    24 марта, Гость   Ответить
  • откуда у нас возьмутся учителя? заплатить полляма, чтобы получать зп 24000? нуну
    24 марта, Гость   Ответить
  • А не родственник он Панину, который собачек любит? По заявлениям похож. За такие высказывания нужна полная конфискация имущества и запрет на работу на госслужбе, депутатом, чиновником и на руководящих должностях. Пусть сходит на завод поработает у станка лет 20. Может мнение у него изменится?
    24 марта, Гость   Ответить
  • В СССР обязательной платой за своеобразный кредит в виде бесплатного для студента обучения была обязательная 3-летняя отработка на предприятияХ,организациях и т.п., направленных по распределению. Сейчас не знаю,как делается.
    24 марта, Гость   Ответить
  • А это не Панин там орал, что накопить на квартиру, что может быть проще?? Откладывайте ежемесячно 100 тр и все?
    24 марта, Гость   Ответить
  • Сейчас не знаю,как делается. ---- А никак не делается))) Кредит дали деньгами - ну и отдавай деньгами. А где их возьмешь и будет ли при этом полученное высшее образование использоваться - не важно от слова совсем
    24 марта, Гость   Ответить
  • Что-то похоже пошла подготовка общественного мнения к полной отмене "бесплатного" образования.
    24 марта, Гость   Ответить
  • Те кто в 80ых бесплатно ездили в пионер лагеря и получали бесплатное образование решили что новое поколение людей этого не заслуживает.
    24 марта, Гость   Ответить
  • Уже 90 процентов всех гос вопросов спихнули, либо в регионы, либо на карманы граждан!!! И только налоги 95% в центр и пять в регионы!? Куда они клонят!? К чему нас подтвлкивают!?...
    24 марта, Гость   Ответить
  • Пусть начнет с себя. Отдаст за свое бесплатное обучение. А во вторых - образование это инвестирование в будущее страны.
    24 марта, Гость   Ответить
  • Те кто в 80ых бесплатно ездили в пионер лагеря --------- Вбей в поисковик: Сколько стоит бесплатно => Картинки.
    24 марта, Гость   Ответить
  • Какая-то халява - это зарплаты и пенсии депутатов. И прихватизированные ими же в 90-х предприятия и недра. Так что начать надо с этого - с национализации прихватизированного. И с перевода депутатов всех мастей на МРОТ.
    24 марта, Гость   Ответить
  • На кол его за такие мыслишки!!!!
    24 марта, Гость   Ответить
  • не ему судить и решать вопросы законов , которые не он принимал. Каждый суслик в поле агроном, только вот таких сусликов давить надо . Противонародные законы. Бедненькие переживают за деньги, которые им не принадлежат. Лучше свои закрома расчехли, освободи бюджет от своего присутствия бесполезного , а то высеры такие безумные ....
    24 марта, Гость   Ответить
  • И правильно! Знаю многих, кто бесплатно отучился и ни дня не работал по специальности. Зачем на них бюджет тратить?
    24 марта, Гость   Ответить
  • Те кто в 80ых бесплатно ездили в пионер лагеря и получали бесплатное образование решили что новое поколение людей этого не заслуживает. Тогда все на государство работали. А сейчас частники все, бизнесмены и пр, а запросы как раньше
    24 марта, Гость   Ответить
  • Вот сразу видно человек разбирающийся в вопросе! Из серии государство не просило вас рожать.
    24 марта, Гость   Ответить
  • о в 80ых бесплатно ездили в пионер- с чего это вдруг? все лагеря работали по взаимозачету и на членских от сотрудников, ничего в совке не было за бесплатно
    24 марта, Гость   Ответить
  • И этот человек приставлен следить за правами человека?! Вот сидит на должности, ни чем не занят, получает наверное не хилую зарплату и разные льготы. Тут и возникают животные инстинкты, загнобить тех, кто пытается в люди выбиться!
    24 марта, Гость   Ответить
  • А я не понял, что именно этого местечкового омбудсмена не устраивает в существующей системе высшего образования? Какую проблему он увидел? Это вообще разве его дело? Какое это отношение имеет к его должностным обязанностям? Это государственное дело, это политика государства, а не вопрос мелкого клерка.
    24 марта, Гость   Ответить
  • Человеку скоро уже 70 лет( не буду сравнивать с Байденом) всю сознательную жизнь у власти, имеет три высших образования, полученных за счёт государства, дай бог хоть за первое отработал, в армии по ходу и не служил. Так и хочется спросить: что же вы, человек с низкой социальной ответственностью, тратили государственные средства, получали ещё и зарплату во время учёбы, и никак не могли определиться с профессией?!
    24 марта, Гость   Ответить
  • Гость, вы про Панина?
    24 марта, Гость   Ответить
  • Отменять это конечно перебор. А вот заставить отрабатывать потом - правильно.
    24 марта, Гость   Ответить
  • Ответить должен за слова этот МУДсмен. И ответит.
    24 марта, Гость   Ответить
  • Что-то похоже пошла подготовка общественного мнения к полной отмене "бесплатного" образования. ---- примерно то же самое твориться и с медициной!!...
    24 марта, Гость   Ответить
  • Да чего оно бесплатное то, ничего бесплатного не бывает. Все это налоги. Так что согласен с омбудсменом термин бесплатное нужно переименовать в "образование за счет налогоплательщиков на конкурсной основе"
    24 марта, Гость   Ответить
  • Да я только ЗА обеими руками отрабатывать. Дайте работу после выпуска , по специальности то!!!
    24 марта, Гость   Ответить
  • Аааа, если они с этого поиметь не могут, то оно считается бесплатным...
    24 марта, Гость   Ответить
  • Дайте работу после выпуска , по специальности то!!! - ха ... нас выпустили из техникума а профессии такой и нет , типа 4 года отучились коту под хвост
    24 марта, Гость   Ответить
  • С какого оно бесплатное стало? В бюджет деньги с неба что ли падают? Или они из наших карманов в виде налогов изымаются? Ещё один долбач решил поумничать.
    24 марта, Гость   Ответить
  • ха ... нас выпустили из техникума а профессии такой и нет , типа 4 года отучились коту под хвост=====================в смысле? а вы что простите, дураки, учиться на несуществующей специальности? голова-то зачем?
    24 марта, Гость   Ответить
  • в смысле?..................... в прямом, А что вы обзыватесь то? В БТТ в 92 году набрали курс на специальность "техник-технолог швейного производства", сказали к выпуску будет такая в стане специальность, нас обучали по новым ранее не учебным методичкам, защитили диплом. А СПЕЦИАЛЬНОСТЬ НЕ СДЕЛАЛИ. это для вас удивительно? и нам 23 девушкам то же был шок, сейчас доживя до 50 лет, уже нет, в этой стране можно ожидать что угодно.
    24 марта, Гость   Ответить
  • всем будет платно, потому что все частное. Бесплатно будет только работа - там стабильно все ...
    24 марта, Гость   Ответить
  • В БТТ в 92 году набрали курс на специальность========================= так разговор про современность, а не давность в тридцать лет. Вспомнила бабушка когда девушкой была))))
    24 марта, Гость   Ответить
  • так разговор про современность - ничего не изменилось поверьте, ну или поймете позже, а может никогда это не всем дано
    24 марта, Гость   Ответить
  • ничего не изменилось Ну почему же? Пед Университет выпускает учителей Политех - инженеров Мед - врачей Аграрный - ветеринаров и агрономов. Все эти специальности существуют. А то , что вы отучились 30 лет назад в какой-то шараге на несуществующую профессию, говорит скорее о ваших умственных способностях. Вот начнет какой-нибудь заборостроительный КОЛЛЕДЖ набирать курс по специальности Сварщик-стоматолог, или Кондитер-металлург, вы тоже кинетесь туда учиться в надежде, что такая профессия будет ОЧЕНЬ востребована?
    24 марта, Гость   Ответить
  • А то , что вы отучились 30 лет назад в какой-то шараге на несуществующую профессию, говорит скорее о ваших умственных способностях. Вот начнет какой-нибудь заборостроительный КОЛЛЕДЖ набирать курс по специальности Сварщик-стоматолог, или Кондитер-металлург, вы тоже кинетесь туда учиться в надежде, что такая профессия будет ОЧЕНЬ востребована?=========================================== вот-вот, я об этом же :)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
    24 марта, Гость   Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров