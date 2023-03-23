Правда ли, что число военных кафедр в медицинских вузах увеличат в России?
Всего в России порядка 120 военных учебных центров, в том числе при медицинских вузах
23 марта 2023, 17:08, Анастасия Бичакова
В российских медуниверситетах хотят увеличить количество военных учебных центров (ВУЦ, раньше – военные кафедры). Обучение в них будет длиться 4-6 лет.
В каких университетах уже есть ВУЦ и зачем они нужны – в разборе amic.ru.
В каких медуниверситетах уже есть ВУЦ?
В России ВУЦ работают в четырёх подведомственных медвузах.
В их числе МГМСУ имени Евдокимова, Сеченовский университет, Ростовский государственный медуниверситет и Тихоокеанский государственный медуниверситет.
Правда, что число военных кафедр при медуниверситетах хотят увеличить?
Да. Минздрав хочет увеличить количество военных учебных центров при медуниверситетах – с 4 до 17. То есть более чем вчетверо.
В них планируют обучать студентов по программам подготовки кадровых офицеров (6 лет), а также офицеров запаса (4 года). Это следует из комментария ведомства к обращению депутата Госдумы Яны Лантратовой, пишет "Коммерсантъ".
Когда в российских вузах появились военные учебные центры?
До 2019 года в гражданских вузах военную подготовку вели в двух форматах – на военных кафедрах (факультетах военного обучения) и в учебных военных центрах.
В первом случае студент становился рядовым, сержантом или офицером запаса, а во втором – офицерами с обязанностью отслужить три года на офицерской должности по полученной военно-учётной специальности (ВУС).
Но военные кафедры отменили в 2019 году. Когда вступили в силу поправки к закону "О воинской обязанности и военной службе", подготовку обеих категорий стали проводить во вновь созданных ВУЦ. Всего сейчас их 120 в России.
Напомним, в 1990 году в СССР военные кафедры работали в 441 вузе. В 2005-м, когда Минобороны объявило о намерении сократить число военных кафедр почти в семь раз, их работало 229.
Зачем медуниверситетам военные учебные центры?
Яна Лантратова сослалась на результаты опроса медиков, который в январе провела команда мобильного приложения "Справочник врача".
Как выяснилось, более половины опрошенных гражданских врачей не умеют оказывать военно-полевую помощь. Порядка 79% респондентов поддержали возрождение военных кафедр.
С этим согласен президент межрегиональной общественной организации "Лига защиты врачей" Семён Гальперин. К тому же он уверен: сейчас мало возродить военные кафедры – нужно ввести дополнительное обучение военной медицине в медицинских организациях. По аналогии с ежегодной подготовкой экстренной медпомощи.
Комментарии 1