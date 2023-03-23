До 2019 года в гражданских вузах военную подготовку вели в двух форматах – на военных кафедрах (факультетах военного обучения) и в учебных военных центрах.

В первом случае студент становился рядовым, сержантом или офицером запаса, а во втором – офицерами с обязанностью отслужить три года на офицерской должности по полученной военно-учётной специальности (ВУС).

Но военные кафедры отменили в 2019 году. Когда вступили в силу поправки к закону "О воинской обязанности и военной службе", подготовку обеих категорий стали проводить во вновь созданных ВУЦ. Всего сейчас их 120 в России.

Напомним, в 1990 году в СССР военные кафедры работали в 441 вузе. В 2005-м, когда Минобороны объявило о намерении сократить число военных кафедр почти в семь раз, их работало 229.