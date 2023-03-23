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Правда ли, что число военных кафедр в медицинских вузах увеличат в России?

Всего в России порядка 120 военных учебных центров, в том числе при медицинских вузах

23 марта 2023, 17:08, Анастасия Бичакова

Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина
Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

В российских медуниверситетах хотят увеличить количество военных учебных центров (ВУЦ, раньше – военные кафедры). Обучение в них будет длиться 4-6 лет.

В каких университетах уже есть ВУЦ и зачем они нужны – в разборе amic.ru.

1

В каких медуниверситетах уже есть ВУЦ?

В России ВУЦ работают в четырёх подведомственных медвузах.

В их числе МГМСУ имени Евдокимова, Сеченовский университет, Ростовский государственный медуниверситет и Тихоокеанский государственный медуниверситет.

2

Правда, что число военных кафедр при медуниверситетах хотят увеличить?

Да. Минздрав хочет увеличить количество военных учебных центров при медуниверситетах – с 4 до 17. То есть более чем вчетверо.

В них планируют обучать студентов по программам подготовки кадровых офицеров (6 лет), а также офицеров запаса (4 года). Это следует из комментария ведомства к обращению депутата Госдумы Яны Лантратовой, пишет "Коммерсантъ".

3

Когда в российских вузах появились военные учебные центры?

До 2019 года в гражданских вузах военную подготовку вели в двух форматах – на военных кафедрах (факультетах военного обучения) и в учебных военных центрах.

В первом случае студент становился рядовым, сержантом или офицером запаса, а во втором – офицерами с обязанностью отслужить три года на офицерской должности по полученной военно-учётной специальности (ВУС).

Но военные кафедры отменили в 2019 году. Когда вступили в силу поправки к закону "О воинской обязанности и военной службе", подготовку обеих категорий стали проводить во вновь созданных ВУЦ. Всего сейчас их 120 в России.

Напомним, в 1990 году в СССР военные кафедры работали в 441 вузе. В 2005-м, когда Минобороны объявило о намерении сократить число военных кафедр почти в семь раз, их работало 229.

4

Зачем медуниверситетам военные учебные центры?

Яна Лантратова сослалась на результаты опроса медиков, который в январе провела команда мобильного приложения "Справочник врача".

Как выяснилось, более половины опрошенных гражданских врачей не умеют оказывать военно-полевую помощь. Порядка 79% респондентов поддержали возрождение военных кафедр.

С этим согласен президент межрегиональной общественной организации "Лига защиты врачей" Семён Гальперин. К тому же он уверен: сейчас мало возродить военные кафедры – нужно ввести дополнительное обучение военной медицине в медицинских организациях. По аналогии с ежегодной подготовкой экстренной медпомощи.

Комментарии 1

  • А какой дебил их закрывал???Пора открывать военно фельдшерские школы что бы каждые десять солдат были пол медицинским контролем и доступны к немедленной в течении часа медпомощи при ранении.
    23 марта, Гость   Ответить
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