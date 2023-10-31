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Нутрициолог рассказал, почему человек просыпается уже уставшим

Причина подобного может крыться в питании

31 октября 2023, 20:38, ИА Амител

Фото: pxhere.com
Фото: pxhere.com

Натуропат, нутрициолог Ирина Макарова рассказала о том, почему человек может просыпаться и чувствовать усталость уже утром. Ее слова передает Life.

По словам специалиста, одна из возможных причин – неправильное питание. Сладкое или несбалансированное питание приводит к ухудшению состояния. Также на постоянную усталость могут влиять проблемы с ЖКТ.

Чтобы по утрам чувствовать себя бодрым, эксперт порекомендовала следить за тем, что вы едите, а также пройти обследование у врача.

Еще один совет от нутрициолога – избегать стрессов, которые копят усталость в организме.

Здоровье медицина

Комментарии 5

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Гость

21:25:49 31-10-2023

Избегать стрессов??? Ну это в тайгу если только уйти на пмж

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necto

21:46:40 31-10-2023

Я обычный ИТишник, но точно могу сказать, что если у вас проблемы со сном, то забейте и прибухните, лучше со сном не станет, однако удовольствие получите.

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Гость

01:12:56 01-11-2023

Очередная мисс(ис) очевидность.

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Гость

11:49:06 01-11-2023

Ахаха, открыла секрет )))

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гость

12:29:41 01-11-2023

Капитан очевидность

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