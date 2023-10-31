Нутрициолог рассказал, почему человек просыпается уже уставшим
Причина подобного может крыться в питании
31 октября 2023, 20:38, ИА Амител
Фото: pxhere.com
Натуропат, нутрициолог Ирина Макарова рассказала о том, почему человек может просыпаться и чувствовать усталость уже утром. Ее слова передает Life.
По словам специалиста, одна из возможных причин – неправильное питание. Сладкое или несбалансированное питание приводит к ухудшению состояния. Также на постоянную усталость могут влиять проблемы с ЖКТ.
Чтобы по утрам чувствовать себя бодрым, эксперт порекомендовала следить за тем, что вы едите, а также пройти обследование у врача.
Еще один совет от нутрициолога – избегать стрессов, которые копят усталость в организме.
21:25:49 31-10-2023
Избегать стрессов??? Ну это в тайгу если только уйти на пмж
21:46:40 31-10-2023
Я обычный ИТишник, но точно могу сказать, что если у вас проблемы со сном, то забейте и прибухните, лучше со сном не станет, однако удовольствие получите.
01:12:56 01-11-2023
Очередная мисс(ис) очевидность.
11:49:06 01-11-2023
Ахаха, открыла секрет )))
12:29:41 01-11-2023
Капитан очевидность