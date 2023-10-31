Нутрициолог рассказал, почему человек просыпается уже уставшим

Причина подобного может крыться в питании

31 октября 2023, 20:38, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Натуропат, нутрициолог Ирина Макарова рассказала о том, почему человек может просыпаться и чувствовать усталость уже утром. Ее слова передает Life.

По словам специалиста, одна из возможных причин – неправильное питание. Сладкое или несбалансированное питание приводит к ухудшению состояния. Также на постоянную усталость могут влиять проблемы с ЖКТ.

Чтобы по утрам чувствовать себя бодрым, эксперт порекомендовала следить за тем, что вы едите, а также пройти обследование у врача.

Еще один совет от нутрициолога – избегать стрессов, которые копят усталость в организме.