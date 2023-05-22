"Нужно больше таких акций". Как губернатор Томенко посетил "Музейную ночь" в Барнауле

"Музейная ночь" прошла в Барнауле в ночь с 20 на 21 мая

22 мая 2023, 18:02, ИА Амител

Виктор Томенко на "Музейной ночи-2023"/ Фото: Антона Червякова

"Музейная ночь-2023" прошла в Барнауле на минувших выходных — с 20 на 21 мая. В праздничных мероприятиях принял участие и губернатор Алтайского края Виктор Томенко. Он прогулялся по музеям в сопровождении гидов, в роли которых выступили студенты Алтайского государственного института культуры Анастасия Сухарева и Константин Моргачев. По итогам экскурсии губернатор отметил, что в Алтайском крае нужно организовывать больше подобных мероприятий. Подробнее — в материале amic.ru.

Куда пошел губернатор в "Музейную ночь"?

Около 45 тысяч человек побывали в музеях, выставочных залах и галереях Барнаула в "Музейную ночь"-2023. В их числе — губернатор Алтайского края Виктор Томенко, который вместе с обычными горожанами пешком прогулялся по музеям. Глава региона посетил три площадки.

Первая из них — музей природы института биологии и биотехнологии АлтГУ. Здесь гостей встречал сам ректор АлтГУ Сергей Бочаров. Он рассказал губернатору о коллекциях Алтайского госуниверситета и продемонстрировал экспозицию музея, рассказывающую о фауне Алтая. Дальше студенты проводили экскурсию по площадке. Губернатор восхитился красотой декоративных голубей, и рассмотреть в микроскоп артемии.

Второй локацией, куда заглянул губернатор, стала художественная галерея "Турина гора". При этом Виктор Томенко признался, что уже очень давно хотел побывать в этом салоне и даже планировал зайти сюда однажды после работы, но все никак не получалось. В "Музейную ночь" желание губернатора исполнилось. Причем глава региона не только рассматривал экспозиции, но и принял участие в мастер-классе по оформлению маски.

Виктор Томенко на "Музейной ночи-2023"/ Фото: Антона Червякова

Еще одна площадка, заинтересовавшая губернатора, работала в Алтайском государственном краеведческом музее. Здесь Виктор Томенко с удовольствием послушал информацию о строении древних курганов, рассмотрел все это на примере миниатюрной модели и ознакомился с артефактами, который были найдены на территории Алтайского края. Губернатор очень хвалил модель кургана и назвал её очень интересной. На обратной дороге к Виктор Томенко остановился, чтобы посмотреть на уличные танцы, которые исполняли барнаульцы.

Во время прогулки по музеям губернатор Алтайского края общался с горожанами и с фотографировался со всеми желающими. Одна из жительниц краевой столицы поблагодарила Томенко за помощь в обновлении парка "Изумрудный" и попросила губернатора сделать новый парк в Индустриальном районе города Барнаула. Томенко пообещал решить этот вопрос.

На площадке у здания "Горной аптеки" губернатор выступил перед барнаульцами, пожелал "прекрасной музейной ночи" и призвал их ценить и любить историю Алтайского края, его городов и сёл.

"Нужно побольше таких мероприятий"

Чуть позже, описывая свои впечатления от прогулки в telegram-канале, Виктор Томенко пообещал организовать в крае больше мероприятий, похожих на "Музейную ночь". Глава региона отметил, что каждый год в "Ночи музеев" участвуют тысячи жителей края, и акция даёт им "хорошее настроение на весь вечер.

Губернатор Виктор Томенко на "Музейной ночи-2023"/ Фото: Антона Червякова

По словам губернатора, "Музейная ночь" — это "отличная возможность открыть для себя новые места, а потом уже вернуться к ним — уже в более спокойном режиме". И музеи хороши тем, что "во время их посещения легко черпать силы и вдохновение на будущее".

"Ночь музеев привлекает большой интерес, все эту акцию знают. В других больших городах проходят акции "Ночь музыки", "Ночь заводов". Нам надо побольше таких мероприятий. Видите, как люди с удовольствием ходят", — отметил Томенко.

Напомним, что "Ночь музеев-2023" прошла в Алтайском крае с 20 по 21 мая 2023 года. По Барнаулу в ней участвовало 45 музеев. Среди них 30 государственных, городских и частных музеев и галерей, а также 15 школьных музеев. Среди участников акции в краевой столицы были Краеведческий, Художественный музеи, ГМИЛИКА, "Мир времени", "Горная аптека", "Мир камня" и другие. Все они работали с 19 до 2 часов ночи.

Барнаульцы ходили на пешеходные экскурсии, брали уроки фехтования к рыцарей, танцевали на дискотеке 80-х, гадали на картах Таро, посещали квизы и мастер-классы, выставки техники и квартирники, смотрели на военную технику и трогали змею и паука. Торжественное открытие состоялось 20 мая в 18:00 на улице Мало-Тобольской.

Виктор Томенко фотографируется с барнаульцами на "Музейной ночи-2023"/ Фото: Антона Червякова

А всего в Алтайском крае в "Музейную ночь" распахнули свои двери для посетителей 103 культурные площадки.

В Барнауле музеи, выставочные залы и галереи посетили около 45 тысяч человек, более 14 тысяч посетителей побывали на культурных площадках в других городах и районах края. Это значительно больше, чем в 2022 году. Тогда праздник в Барнауле посетили 32,5 тысяч человек, а по Алтайскому краю участие в мероприятиях приняли 13 тысяч.

Фотографии с "Музейной ночи-2023" в Барнауле можно посмотреть здесь.