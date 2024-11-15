Нужно быть "домрее". Что за необычный музыкальный фестиваль пройдет на Алтае

Фестиваль Prima Domra пройдет с 15 по 17 ноября в концертном зале "Сибирь"

15 ноября 2024, 14:40, Вячеслав Кондаков

Афиша фестиваля "Прима Домра" / Фото: amic.ru

Всероссийский музыкальный фестиваль Prima Domra, посвященный домре – русскому национальному инструменту с многовековой историей и одному из музыкальных символов России, пройдет в Барнауле с 15 по 17 ноября. Зрителей ждут три грандиозных концерта, в которых примут участие 28 лучших домристов со всей страны. Провести фестиваль удалось благодаря поддержке правительства региона и лично губернатору Виктору Томенко. Организаторы обещают, что каждый, пришедший хотя бы на один из трех концертов, навсегда влюбится в звучание этого необычного музыкального инструмента.

Почему фестиваль проводят на Алтае?

Впервые мероприятие прошло в 2021 году в городе Тамбове. Потом фестиваль принимали другие площадки, но в 2024-м организаторы решили выбрать Алтайский край. Сделать это удалось благодаря денежному гранту губернатора Виктора Томенко. Многие приехавшие домристы были рады такому выбору места проведения фестиваля: они давно мечтали выступить на одной сцене с оркестром народных инструментов "Сибирь".

Как пояснила журналистам организатор мероприятия, доцент РАМ имени Гнесиных Екатерина Мочалова, идея фестиваля Prima Domra – показать публике все грани возможностей этого самобытного инструмента.

"Я очень благодарна Министерству культуры Алтайского края, губернатору региона за поддержку и за то, что наша идея получила такое грандиозное воплощение. Это первый проект в России, посвященный нашему великому инструменту. У домры богатейшие вековые традиции. На этом инструменте играют молодые ребята, для него современные композиторы пишут интересную музыку. Долгие годы у домристов не было форума, который объединил бы всех профессионалов. Очень рада, что концертный зал "Сибирь" стал такой площадкой", – пояснила amic.ru Екатерина Мочалова.

Шукшин + домра

В первый день программы состоится мировая премьера музыкально-драматического спектакля Кузьмы Бодрова "Алтайская рапсодия", созданного к 95-летию со дня рождения Василия Шукшина. Репетиции проходили в Российской академии музыки имени Гнесиных. В концерте примут участие известные музыканты: гнесинский ансамбль современной хоровой музыки Altro Сoro под управлением Александра Рыжинского, оркестр "Сибирь", солисты – Екатерина Мочалова (домра) и Юлия Рыжинская (народный голос).

Григорий Сиятвинда / Фото: amic.ru

Фрагменты из сборника Шукшина "Нравственность – есть правда" прочитает известный актер театра и кино Григорий Сиятвинда. Вы наверняка помните его по роли "эфиопа" в культовой ленте Алексея Балабанова "Жмурки", а также по работам в сериалах "Кухня" и "Отель Элеон".

Григорий Сиятвинда рассказал журналистам, что является большим поклонником творчества Василия Шукшина и для него честь выступить на его родине. Проза великого писателя, наложенная на талантливую музыку, получает новое звучание.

"Восхищен мастерством музыкантов. Меня поражают люди, которые так умеют играть на таких редких музыкальных инструментах, в их руках они звучат просто невероятно. Может быть, потому что я не совсем стандартный русский типаж, поэтому как-то шукшинская литература меня до сих пор обходила, хотя читать его мне нравилось. Его творчество понимаю: сам тоже сибирский человек, родом из Тюмени. Шукшин близок всем, кто на этой земле вырос, родился и по-русски разговаривает", – рассказал журналистам Григорий Сиятвинда.

Что еще интересного можно будет посмотреть на фестивале?

Афиша фестиваля "Прима Домра" в Барнауле / Фото: Минкульт Алтайского края

Во второй день фестиваль, 16 ноября, состоится большой джазовый концерт с участием прославленного дуэта братьев Ивановых. Также на сцене "Сибири" можно будет послушать известного российского исполнителя Полину Орбах (вокал), Дмитрия Власенко (барабаны) и Екатерину Мочалову (домра, мандолина, электродомра).

17 ноября состоится концерт "Струны Евразии" с участием исполнителей на домре, домбре, мандолине, цимбалах, ятаге и других национальных инструментах, финал всероссийского конкурса молодых исполнителей и многое другое.

Организаторы уверяют, что в программе фестиваля – никаких стереотипов насчет домры. Будет новое звучание, импровизация, джаз.

"Зрители услышат абсолютно в разных амплуа этот инструмент. Это очень интересно: там будет рояль, барабанная установка, контрабас, джазовый вокал и домра. Все это очень прекрасно сочетается, поэтому будет интересно", – уверен директор Алтайского государственного оркестра русских народных инструментов "Сибирь" Александр Витман.

Какие призы получат победители?

Также на фестивале выберут лучших исполнителей на домре и мандолине. Победителей ждут внушительные призы. В частности, кому-то достанется профессиональный музыкальный инструмент, изготовленный на Пермской фабрике музыкальных инструментов Inva, которая производит домры, балалайки, классические гитары. Кроме того, один из победителей в 2025 году сможет сделать сольный концерт с алтайским оркестром "Сибирь", а также записать сольный альбом в одной из московских студий звукозаписи. Среди призов – стипендия фонда "Новые имена" имени Иветты Вороновой и путевка в летнюю школу в Суздали, где проходят мастер-классы выдающихся педагогов.